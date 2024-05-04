Міноборони повернули понад 500 мільйонів гривень безпідставно сплаченого ПДВ при закупівлі палива

Міністерству оборони повернули понад пів мільярда гривень безпідставно сплаченого ПДВ при закупівлі паливно-мастильних матеріалів.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що суд задовольнив позов Офісу генпрокурора та стягнув з ПАТ "Укртатнафта" на користь Міноборони 360,7 млн грн. Ці кошти були безпідставно сплачені як ПДВ під час закупівлі паливно-мастильних матеріалів для забезпечення ЗСУ.

Наразі підприємство вже перерахувало Міноборони 40,9 млн грн та подало до суду клопотання про розстрочення виконання рішення суду до кінця 2024 року.

Водночас, за результатами вступу ОГП в іншу справу за позовом ПАТ "Укрнафта" до Міноборони про зобов’язання підписати та передати додаткові угоди підприємство відмовилось від позову та повернуло оборонному відомству 491,8 млн грн безпідставно сплаченого ПДВ під час закупівлі паливно-мастильних матеріалів.

Загалом спеціалізованими прокуратурами у сфері оборони упродовж 2023-2024 років на захист інтересів держави пред’явлено 115 позовів про визнання недійсними договорів про постачання паливо-мастильних матеріалів на загальну суму 1,44 млрд грн.

Позови стосувалися включення до договірних цін умов про сплату ПДВ та стягнення безпідставно сплачених як ПДВ коштів, а також інфляційних втрат і 3% річних.

Вже задоволено 70 позовів на 685,8 млн грн із загальної суми пред’явлених позовів.