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Новини
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В Україні почали тестування єдиного порталу автобусних маршрутів

автобус

Міністерство інфраструктури повідомило про початок тестування єдиного порталу офіційних автобусних маршрутів – autobus.gov.ua.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

До порталу приєдналися вже шість компаній. Серед них як пасажирські перевізники, так і агрегатори квитків на автобуси. Наразі ведуться технічні роботи щодо інтеграції ще 15 перевізників до порталу.

Серед переваг порталу для перевізників Мінінфраструктури відзначає безоплатну можливість стати партнером єдиного державного ресурсу з легальними маршрутами.

"Це місце, де після тестування та повноцінного запуску, пасажир зможе перевірити маршрут, розклад руху та придбати квитки безпосередньо на сайті перевізника. Щоб пасажири змогли легко знаходити квитки на офіційні маршрути, перевізники можуть інтегруватись до порталу", – пояснили у відомстві.

Щоб приєднатися до порталу, перевізникам потрібно лише написати офіційний лист на електронну адресу [email protected]. Там вказати маршрути та один ресурс, де відбувається продаж квитків.

Автор: 

Мінінфраструктури (1376) автобус (247)


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В статті не вказано, що мова йде виключно про міжнародні маршрути
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05.05.2024 09:09 Відповісти
П.здануті новини на третій рік горячей фази війни!
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06.05.2024 08:54 Відповісти
Скачується файл. Розклад є, з подробиць маршруту є тільки перелік пунктів пропуску через який перетинає кордон. Через які міста їде, проходящі маршрути - ні. Взагалі - неінформативно.
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08.10.2024 16:32 Відповісти

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