ЄС планує запровадити санкції проти російського зрідженого газу. Як це вдарить по бюджету РФ

До нового пакету санкцій проти Росії Європейський Союз хоче включити заборону на перевалку російського зрідженого газу у європейських портах і обмеження проти трьох підприємств "Новатека".

Про це пише Politico із посиланням на трьох дипломатів ЄС, передає liga.net.

За їхніми словами, проєкт пропозицій Єврокомісії може бути оприлюднений у п'ятницю.

Значна частина постачань, насамперед із проєкту "Новатека Ямал ЗПГ", проходить через європейські порти, а потім прямує до інших країн.

Минулоріч, за даними Центру дослідження енергетики та чистого повітря (CREA), ЄС отримав із Росії 20,2 млрд кубометрів зрідженого газу. Із них у портах блоку було перевантажено 6 млрд, з яких 4,4 млрд кубометрів (22%) вирушили до країн поза ЄС, а 1,6 млрд (8%) – до інших країн союзу.

Вартість поставленого до ЄС російського ЗПГ (зокрема для перевалки) склала 8,2 млрд євро. У такий спосіб, втрати Росії від заборони використання портів країн ЄС для перевантаження газу в неєвропейські країни становитимуть 1,8 млрд євро, а у всі країни, включно з державами блоку, – 2,5 млрд євро.

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Водночас ембарго змусить "Новатек" радикально змінювати бізнес-модель, адже "Ямал ЗПГ" користується європейськими портами, щоб перевантажувати газ із криголамних ЗПГ-танкерів на звичайні – і відправляти потім до інших країн.

"Якщо вони не зможуть перевантажувати газ у Європі, їм доведеться відправляти криголамні танкери довшими маршрутами, тобто кількість відправок скоротиться, оскільки судна не зможуть повертатися так швидко, як зараз", – каже газовий експерт Kpler Лора Пейдж.

Аналітик з енергетики CREA Петрас Катінас називає заборону використання портів "хорошим першим кроком", але недостатнім для того, щоб серйозно вдарити по доходах Кремля. За його словами, це зрушення призвело б до втрати 2 млрд євро доходів Росії від ЗПГ, але це лише 28% прибутку Росії від ЗПГ і трохи більше п'ятої частини її експорту до ЄС минулого року.

Можливі санкції ЄС проти проєкту "Арктик СПГ 2", його терміналів у Мурманську та Усть-Лузі Катінас вважає безглуздими, бо вони не пов'язані з постачанням до Європи.

На кого вплинуть нові санкції проти РФ

Залежно від того, як Єврокомісія у своєму документі про заборону визначить термін "перевалка", у Європі санкції найсильніше можуть вплинути на іспанську компанію Naturgy, французьку Elengy та бельгійську Fluxys, які мають довгострокові контракти, пов'язані з постачанням та перевантаженням ЗПГ з Ямала, сказав Politico Катінас.

За його словами, поки що не зрозуміло, як Єврокомісія сформулює заборону і чи дозволить компаніям в односторонньому порядку розірвати контракти, не побоюючись позовів та штрафів.

Politico вважає, що Брюссель може натрапити на труднощі в ухваленні санкцій проти ЗПГ, для яких потрібне схвалення всіх 27 країн-учасниць. Зокрема вето на цей крок може накласти Угорщина, пише видання.