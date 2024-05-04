ЄС планує запровадити санкції проти російського зрідженого газу. Як це вдарить по бюджету РФ
До нового пакету санкцій проти Росії Європейський Союз хоче включити заборону на перевалку російського зрідженого газу у європейських портах і обмеження проти трьох підприємств "Новатека".
Про це пише Politico із посиланням на трьох дипломатів ЄС, передає liga.net.
За їхніми словами, проєкт пропозицій Єврокомісії може бути оприлюднений у п'ятницю.
Значна частина постачань, насамперед із проєкту "Новатека Ямал ЗПГ", проходить через європейські порти, а потім прямує до інших країн.
Минулоріч, за даними Центру дослідження енергетики та чистого повітря (CREA), ЄС отримав із Росії 20,2 млрд кубометрів зрідженого газу. Із них у портах блоку було перевантажено 6 млрд, з яких 4,4 млрд кубометрів (22%) вирушили до країн поза ЄС, а 1,6 млрд (8%) – до інших країн союзу.
Вартість поставленого до ЄС російського ЗПГ (зокрема для перевалки) склала 8,2 млрд євро. У такий спосіб, втрати Росії від заборони використання портів країн ЄС для перевантаження газу в неєвропейські країни становитимуть 1,8 млрд євро, а у всі країни, включно з державами блоку, – 2,5 млрд євро.
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Водночас ембарго змусить "Новатек" радикально змінювати бізнес-модель, адже "Ямал ЗПГ" користується європейськими портами, щоб перевантажувати газ із криголамних ЗПГ-танкерів на звичайні – і відправляти потім до інших країн.
"Якщо вони не зможуть перевантажувати газ у Європі, їм доведеться відправляти криголамні танкери довшими маршрутами, тобто кількість відправок скоротиться, оскільки судна не зможуть повертатися так швидко, як зараз", – каже газовий експерт Kpler Лора Пейдж.
Аналітик з енергетики CREA Петрас Катінас називає заборону використання портів "хорошим першим кроком", але недостатнім для того, щоб серйозно вдарити по доходах Кремля. За його словами, це зрушення призвело б до втрати 2 млрд євро доходів Росії від ЗПГ, але це лише 28% прибутку Росії від ЗПГ і трохи більше п'ятої частини її експорту до ЄС минулого року.
Можливі санкції ЄС проти проєкту "Арктик СПГ 2", його терміналів у Мурманську та Усть-Лузі Катінас вважає безглуздими, бо вони не пов'язані з постачанням до Європи.
На кого вплинуть нові санкції проти РФ
Залежно від того, як Єврокомісія у своєму документі про заборону визначить термін "перевалка", у Європі санкції найсильніше можуть вплинути на іспанську компанію Naturgy, французьку Elengy та бельгійську Fluxys, які мають довгострокові контракти, пов'язані з постачанням та перевантаженням ЗПГ з Ямала, сказав Politico Катінас.
За його словами, поки що не зрозуміло, як Єврокомісія сформулює заборону і чи дозволить компаніям в односторонньому порядку розірвати контракти, не побоюючись позовів та штрафів.
Politico вважає, що Брюссель може натрапити на труднощі в ухваленні санкцій проти ЗПГ, для яких потрібне схвалення всіх 27 країн-учасниць. Зокрема вето на цей крок може накласти Угорщина, пише видання.
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Вже другу зиму поспіль країни ЄС успішно обходяться без поставок від "Газпрому". До початку березня 2024 року європейські підземні сховища газу залишалися заповненими на 63%.
Поставки СПГ на європейський ринок приносять мало доходів до федерального бюджету РФ: міжнародний консорціум, що працює на «Ямал СПГ», рішенням уряду звільнений від сплати податку на видобуток корисних копалин, експортного мита, податку на імпорт обладнання та інших зборів (за винятком невеликої частки податку на прибуток). Правда, «Новатек» сплачує податки до бюджету з доходів, але не конкретно з цього проекту, а як велика корпорація в цілому.