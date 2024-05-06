Фінляндія хоче терміново побудувати тротиловий завод через критичний дефіцит вибухових речовин

Фінляндія збирається спільно з союзниками по НАТО побудувати завод із виробництва тротилу.

Про це пише Yle з посиланням на слова міністра оборони Фінляндії Антті Хяккянена.

Як зазначає видання, розв'язана Росією війна проти України викликала безпрецедентне зростання попиту на TNT-вибухівку в західних країнах.

TNT, або тротил, що використовується в основному в боєприпасах для артилерії та мінометів, є одним із стандартних вибухових матеріалів. Його масове виробництво значно дешевше, ніж виробництво нових вибухових речовин.

Нині у Європі спостерігається майже критичний дефіцит TNT-вибухівки. Єдиний завод у ЄС знаходиться у Польщі, але його рівень виробництва не відповідає попиту.

Хяккянен підтвердив інформацію щодо планів будівництва заводу з виробництва тротилу у Фінляндії.

"Нам необхідно значно збільшити виробництво вибухових речовин. Тому ми маємо серйозно розглянути роль вітчизняної промисловості в цьому питанні", – сказав він.

Переговори про створення заводу велися з представниками бізнес-спільноти, інвесторами та учасниками ринку оборонної промисловості.

"Учасники ринку знають про потребу у такому виробництві. У будь-якому випадку держава відіграватиме ключову роль у регулюванні цього питання", – додав Хяккянен.

За словами Хяккянена, Фінляндія донесла до своїх союзників необхідність якнайшвидшого прийняття рішень. Росія налаштована на тривалу війну, що збереже на високому рівні потребу вибухових речовин.

"Рішення необхідно ухвалювати зараз, щоб через рік чи два почалося виробництво", – заявив Хяккянен.

Остаточне рішення про те, де буде збудовано завод, ще не ухвалено. За словами Хяккянена, діти певних висновків планується до кінця весни.