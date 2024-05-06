Попит на вживані авто у квітні виріс на третину. Десять найпопулярніших моделей

Упродовж квітня українці придбали понад 19,8 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, що на 30% більше, ніж у квітні минулого року, але на 6% менше, ніж у березні.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 48%. Далі йдуть дизельні – 24%, електромобілі – 17%, авто з ГБО – 6% та гібриди – 5%.

Лідером реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду залишається Volkswagen Golf.

Десять найпопулярніших моделей квітня

Volkswagen Golf – 1106 одиниць;

Renault Megane – 916;

Skoda Octavia – 732;

Volkswagen Passat – 586;

Volkswagen Tiguan – 511;

Nissan Leaf – 497;

Nissan Rogue – 482;

Audi Q5 – 466;

Tesla Model 3 – 414;

Audi A4 – 373.

Середній вік вживаних машин, які у квітні перейшли на українські номери, становить 9,3 року.

Загалом із початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 75,4 тис. уживаних легкових авто, що на 38% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Як повідомлялося, у 2023 році українці придбали 214,4 тис. вживаних легкових авто. Це на 45% менше, ніж роком раніше.