Попит на вживані авто у квітні виріс на третину. Десять найпопулярніших моделей
Упродовж квітня українці придбали понад 19,8 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, що на 30% більше, ніж у квітні минулого року, але на 6% менше, ніж у березні.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 48%. Далі йдуть дизельні – 24%, електромобілі – 17%, авто з ГБО – 6% та гібриди – 5%.
Лідером реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду залишається Volkswagen Golf.
Десять найпопулярніших моделей квітня
- Volkswagen Golf – 1106 одиниць;
- Renault Megane – 916;
- Skoda Octavia – 732;
- Volkswagen Passat – 586;
- Volkswagen Tiguan – 511;
- Nissan Leaf – 497;
- Nissan Rogue – 482;
- Audi Q5 – 466;
- Tesla Model 3 – 414;
- Audi A4 – 373.
Середній вік вживаних машин, які у квітні перейшли на українські номери, становить 9,3 року.
Загалом із початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 75,4 тис. уживаних легкових авто, що на 38% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
Як повідомлялося, у 2023 році українці придбали 214,4 тис. вживаних легкових авто. Це на 45% менше, ніж роком раніше.
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