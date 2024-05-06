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Новини
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"Метінвест" відчуває гостру нестачу кадрів через мобілізацію та міграцію, – директорка зі сталого розвитку компанії

На Метінвесті до праці все більше залучають жінок

Як найбільший роботодавець у галузі, міжнародна гірничо-металургійна Група Метінвест розробила низку інструментів для утримання та залучення персоналу, адже чисельність персоналу зменшилася на 4,8 тис. людей через відтік кадрів та мобілізацію.

Як наголошує директорка зі сталого розвитку і взаємодії з персоналом Групи Метінвест Тетяна Петрук, ситуацію ускладнює й те, що підприємства компанії розташовані поблизу лінії фронту.

"Ми вже відчуваємо кадровий дефіцит. Зараз у компанії відкрито близько 4000 вакансій. Серед причин дефіциту – трудова міграція, мобілізація, виїзд людей до безпечніших регіонів та за кордон", – пояснює Петрук.

Для подолання дефіциту компанія перенавчає працівників, щоб окрім основної професії, вони здобули додатковий фах, за яким могли б працювати. Також почали наймати більше жінок – там, де це можливо, враховуючи специфіку виробництва.

"Ми почали наймати значно більше жінок, де це можливо. Наприклад, на ремонтні спеціальності – електромонтери, електрослюсарі, машиністи конвеєрів. Таким чином намагаємося вивільнити чоловіків для тих професій, на які не погодяться жінки. Вочевидь, без подальшої фемінізації чоловічих професій не обійтися. Це наше майбутнє", – каже Петрук.

Також, за її словами, для подолання дефіциту кадрів компанія відкрила університет Метінвест Політехніка: цьогоріч вуз випустив перших 143 магістрів за сучасними інженерно-технічними спеціальностями.

"Зараз триває третій набір студентів до вишу, а також перший набір до аспірантури. Загалом в університеті зараз навчається 690 студентів. Вірю, що Політехніка стане основою для подолання кадрового дефіциту в промисловості та драйвером відбудови України. Сподіваюся, що зможемо побудувати кампус університету, як і планували, в Маріуполі після деокупації міста", – каже Петрук.

Водночас вона зауважила, що Метінвест регулярно відстежує тенденції на ринку оплати праці та показники інфляції, та підвищує доходи співробітників, попри всі виклики воєнного часу.

"У 2023 році компанія запровадила додаткову командну премію для співробітників українських виробничих майданчиків, завдяки якій дохід співробітників зріс на 15%. З 1 травня цього року ми підвищуємо оклади працівникам виробничих і ремонтних підприємств в Україні. Отже, середня зарплата виробничого персоналу зросте майже на 30% проти довоєнного періоду", – резюмує вона.

Як відомо, Група Метінвест увійшла до переліку 15 незламних компаній-роботодавців України за версією dsnews.ua. Метінвест потрапив до списку за максимальні зусилля зі збереження колективів підприємств в умовах безпрецедентних викликів, зокрема втрати значної частини активів та роботи у прифронтових регіонах.

Автор: 

Метінвест (756) Новини компаній (3345)


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Топ коментарі
+5
Та та шоооо?????!!!!!
Так поверніть з міграції синів ахметова Дамира 1988 та Алмира1997 років нарождення, та поставте їх до верстатів. Може це допоможе подолати нестаче працівників?
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06.05.2024 13:37
+3
Если бы госпожа Петрук нашла в себе силы вытащить язык из жопы Ахметова, то она бы сказала КАКИЕ ЗАРПЛАТЫ предлагает "Метинвест". И тогда ни у кого бы не возникало вопросов на счет "4000 вакансий".
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06.05.2024 12:37
+3
Після 18 травня вся економіка офігіє і банківська система і виробництво за дурість тупість і бовдурство як влади так іТЦК.
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06.05.2024 15:04
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Знаєте, кому дякувати!
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06.05.2024 12:28 Відповісти
а говорил: "я люблю свою страну"
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06.05.2024 20:09 Відповісти
Опустіть 1кг брухту до 0.5 грн та далі жируйте, шмиГаль же ваш.
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06.05.2024 12:31 Відповісти
Та нічого. Вони ж недавно звільняли робітників пачками . От тепер оптимізували.
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06.05.2024 12:33 Відповісти
з початку повномасштабного вторгнення людей не вистачає, багато хто виїхав, більшість працівників на фронті
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06.05.2024 18:29 Відповісти
Нам постійно розповідають, що працівників замінить штучна інтелігенція (АІ).

От нехай Метінвест на ці 4000 вакансій задіє АІ.
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06.05.2024 18:36 Відповісти
Если бы госпожа Петрук нашла в себе силы вытащить язык из жопы Ахметова, то она бы сказала КАКИЕ ЗАРПЛАТЫ предлагает "Метинвест". И тогда ни у кого бы не возникало вопросов на счет "4000 вакансий".
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06.05.2024 12:37 Відповісти
Дочитав до кінця,і трохи при...в:"за версією dsnews метінвест назвали "незламною" компанією".Виходить що "незламною" виявляється не Україна,а компаніі.А як все чудово починалось.
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06.05.2024 12:57 Відповісти
А гідну зарплату платити не пробували?
Керманичі держави дбають по те, щоб люди виїзджали з країни,
мабуть будуть будувати небесний єрусалим
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06.05.2024 12:57 Відповісти
тут ви не маєте рації, уряд навпаки утримує людей, але робить це насильно і для інших цілей, а не для роботи на економіку країни
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06.05.2024 18:28 Відповісти
Ахметка святий - не гоніть на Ахметку
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06.05.2024 13:04 Відповісти
Ферьян, ти це читаєш?
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06.05.2024 13:14 Відповісти
Значит, зарплата никакая.
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06.05.2024 13:15 Відповісти
да многие сейчас в первую очередь ТЦК боятся, ведь трудоустройство через регистрацию в ТЦК идет
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06.05.2024 20:10 Відповісти
Так урядовці радили інвалідів на роботу брати. Цікаво, як "калясочник" справиться наприклад обрубщиком з відбійним молотком якщо навіть для здорових це важка праця. А ще недоумкувате міністерство освіти буде вчити дошкільнят в дитсадках фінансовій грамотності, це ж яку пусту голову треба мати.
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06.05.2024 13:15 Відповісти
Що з випускниками? Порозбігались?
Знаю, військові роблять цивільні професії воєнними. А не навпаки.
Воюють на пікапах - слюсарів на контракт.
В ТЦК треба нр менеджери - сюда.
Мотиваційні програми - продукт спеціаліст, ходь ципа-ципа.
Всі програмні розробки - під державними інституціями, а це не є нормою.
Це, як би Естонія яка 40% дає голосувати віддалено була монополістом цього програмного забезпечення.
А це окремі продукти, які відслідковується всіма долученими членами ЄС до відповідності закону.
Як і телевізійне оповіщення під фінансуванням уряду.
Коротко, це поглинання людей в бюджетники.
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06.05.2024 13:21 Відповісти
Та та шоооо?????!!!!!
Так поверніть з міграції синів ахметова Дамира 1988 та Алмира1997 років нарождення, та поставте їх до верстатів. Може це допоможе подолати нестаче працівників?
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06.05.2024 13:37 Відповісти
На святое замахнулись я сам только из бана вышел.
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06.05.2024 14:46 Відповісти
Після 18 травня вся економіка офігіє і банківська система і виробництво за дурість тупість і бовдурство як влади так іТЦК.
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06.05.2024 15:04 Відповісти
звичайно циркачі, помічники депутатів, самі депутати, хор хлопчиків-зайчиків 95 кварталу, куди більш вагомий внесок роблять економіку країни, ніж металургійні підприємства та інші
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06.05.2024 18:23 Відповісти
Здравствуйте! Больше всего меня удивляет та жесть, которая происходит сегодня. Почему металлург или шахтёр, который эффективен у себя на предприятии, обязан менять свою специальность на военную вопреки своей воли? Я себе задавал этот вопрос 300 раз, но пока ответ не нашёл. Да, согласен, если есть желание, пожалуйста. А если его нет? Удивляет позиция "квартальщиков" по этому вопросу. И вообще - как они вышли на такой высокий уровень политической деятельности? Это же позор какой-то да и только. Остаётся только один выход - немедленно менять власть в стране на производственников и ставить страну на военные рельсы. Отбросить политические разногласия и работать только ради будущего! Потому, что с этим "кварталом" наступил хаос и никакая война не может быть закончена, а тем более выиграна. Лично я знаю отличный рецепт, как закончить войну очень быстро, чтобы Украина вышла из войны с минимальными потерями территорий, но меня не слышат.
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07.05.2024 13:13 Відповісти
гостру нестачу кадрів відчувають напевно всі заводи України... в цей же час в тилу повно якихось таких елементів, які ніде не працюють, але за щось живуть)
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06.05.2024 23:01 Відповісти

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