Терпіння власників євробондів України на $20 мільярдів закінчується, вони вимагають відновлення виплат, – WSJ

Група приватних власників єврооблігацій України, включно з глобальними інвестфондами BlackRock та Pimco, планує вимагати від української влади відновити виплати відсотків за державним боргом вже у 2025 році.

Приватні кредитори погодилися відкласти виплати за держборгом України після початку вторгнення РФ два роки тому, але тепер їх терпіння починає закінчуватися, пише газета The Wall Street Journal (WSJ) з посиланням на джерела.

Цій групі належить приблизно 20% непогашених євробондів України на $20 мільярдів. Нещодавно вона сформувала комітет кредиторів і найняла юристів американської фірми Weil, Gotshal & Manges і банкірів з глобального інвестбанку PJT Partners для переговорів від її імені.

Чого хочуть власники українських євробондів

Кредитори прагнуть, щоб Україна відновила виплати відсотків за євробондами в обмін на списання значної частини боргу. За даними газети, кредитори мають намір отримати до $500 мільйонів у вигляді щорічних відсоткових виплат.

Деякі власники облігацій з цієї групи вже обговорювали плани із високопосадовцями в Києві. Україна має намір розпочати переговори з приватними кредиторами цього місяця і прагне залучити до них уряди США та інших країн.

При цьому США , які нещодавно схвалили допомогу Україні на $61 мільярд, та їх союзники стурбовані тим, що гроші платників податків опиняться в руках власників облігацій, якщо Україна відновить будь-який вид обслуговування боргу.

У 2022 році власники єврооблігацій України погодилися призупинити виплати терміном на два роки. Натомість низка західних країн надали Україні боргові канікули до 2027 року за позиками приблизно на $4 млрд. Тепер їх непокоїть те, що власники євробондів можуть почати отримувати виплати раніше за них.

Ситуація ускладнюється тим, що термін боргових канікул за єврооблігаціями спливає у серпні. Без нової угоди Україні доведеться оголосити дефолт.

МВФ пропонує кредиторам України списати частину боргу за євробондами

Деякі власники облігацій запропонували використати заморожені російські активи в Європі та Північній Америці, щоб допомогти погасити частину своєї заборгованості. Втім, на це не погоджуються представники Міжнародного валютного фонду і окремі країни "Великої сімки", пропонуючи приватним кредиторам погодитися на зниження ставок за боргом України до 2027 року. Своєю чергою Україна також не бажає відновлювати погашення зовнішнього боргу до 2027 року, пише WSJ.

Під час зустрічі посадовців МВФ з окремими кредиторами у квітні представники Фонду вказали, що загальне списання боргів з приватного сектора може бути вищим, ніж ринкова вартість єврооблігацій України. За даними AdvantageData, зараз вони торгуються за ціною від 25 до 35 центів за долар, що передбачає списання до $15 мільярдів.

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Як повідомлялося, у жовтні минулого року Україна повідомила кредиторам, що планує провести реструктуризацію зовнішнього боргу країни на суму $20 мільярдів і розглядає можливості для залучення нового фінансування.

Перед цим голова місії МВФ в Україні Гевін Грей заявив, що Фонд очікує на реструктуризацію зовнішнього комерційного боргу України до кінця літа 2024 року і допоможе у підготовці макроекономічних рамок, яким має відповідати така реструктуризація.

Напередодні затвердження МВФ у березні 2023 року нової чотирирічної програми розширеного фінансування для України (EFF) на $15,6 млрд група офіційних кредиторів України ("Паризький клуб") за результатами зустрічі за участю представників МВФ і Світового банку надала фінансові гарантії для цієї програми. Вони передбачають на період її дії (2023-2027 роки) продовження паузи (standstill) з виплат Україною боргу країнам групи. Умовою такої відстрочки є аналогічні дії з боку приватних зовнішніх кредиторів України, переважно власників єврооблігацій.