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Новини
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Терпіння власників євробондів України на $20 мільярдів закінчується, вони вимагають відновлення виплат, – WSJ

бонды,евробонды

Група приватних власників єврооблігацій України, включно з глобальними інвестфондами BlackRock та Pimco, планує вимагати від української влади відновити виплати відсотків за державним боргом вже у 2025 році.

Приватні кредитори погодилися відкласти виплати за держборгом України після початку вторгнення РФ два роки тому, але тепер їх терпіння починає закінчуватися, пише газета The Wall Street Journal (WSJ) з посиланням на джерела.

Цій групі належить приблизно 20% непогашених євробондів України на $20 мільярдів. Нещодавно вона сформувала комітет кредиторів і найняла юристів американської фірми Weil, Gotshal & Manges і банкірів з глобального інвестбанку PJT Partners для переговорів від її імені.

Чого хочуть власники українських євробондів

Кредитори прагнуть, щоб Україна відновила виплати відсотків за євробондами в обмін на списання значної частини боргу. За даними газети, кредитори мають намір отримати до $500 мільйонів у вигляді щорічних відсоткових виплат.

Деякі власники облігацій з цієї групи вже обговорювали плани із високопосадовцями в Києві. Україна має намір розпочати переговори з приватними кредиторами цього місяця і прагне залучити до них уряди США та інших країн.

При цьому США , які нещодавно схвалили допомогу Україні на $61 мільярд, та їх союзники стурбовані тим, що гроші платників податків опиняться в руках власників облігацій, якщо Україна відновить будь-який вид обслуговування боргу.

У 2022 році власники єврооблігацій України погодилися призупинити виплати терміном на два роки. Натомість низка західних країн надали Україні боргові канікули до 2027 року за позиками приблизно на $4 млрд. Тепер їх непокоїть те, що власники євробондів можуть почати отримувати виплати раніше за них.

Ситуація ускладнюється тим, що термін боргових канікул за єврооблігаціями спливає у серпні. Без нової угоди Україні доведеться оголосити дефолт.

МВФ пропонує кредиторам України списати частину боргу за євробондами

Деякі власники облігацій запропонували використати заморожені російські активи в Європі та Північній Америці, щоб допомогти погасити частину своєї заборгованості. Втім, на це не погоджуються представники Міжнародного валютного фонду і окремі країни "Великої сімки", пропонуючи приватним кредиторам погодитися на зниження ставок за боргом України до 2027 року. Своєю чергою Україна також не бажає відновлювати погашення зовнішнього боргу до 2027 року, пише WSJ.

Під час зустрічі посадовців МВФ з окремими кредиторами у квітні представники Фонду вказали, що загальне списання боргів з приватного сектора може бути вищим, ніж ринкова вартість єврооблігацій України. За даними AdvantageData, зараз вони торгуються за ціною від 25 до 35 центів за долар, що передбачає списання до $15 мільярдів.

Читайте також: МВФ підтримав мораторій на виплату Україною зовнішнього боргу до 2027 року

Як повідомлялося, у жовтні минулого року Україна повідомила кредиторам, що планує провести реструктуризацію зовнішнього боргу країни на суму $20 мільярдів і розглядає можливості для залучення нового фінансування.

Перед цим голова місії МВФ в Україні Гевін Грей заявив, що Фонд очікує на реструктуризацію зовнішнього комерційного боргу України до кінця літа 2024 року і допоможе у підготовці макроекономічних рамок, яким має відповідати така реструктуризація.

Напередодні затвердження МВФ у березні 2023 року нової чотирирічної програми розширеного фінансування для України (EFF) на $15,6 млрд група офіційних кредиторів України ("Паризький клуб") за результатами зустрічі за участю представників МВФ і Світового банку надала фінансові гарантії для цієї програми. Вони передбачають на період її дії (2023-2027 роки) продовження паузи (standstill) з виплат Україною боргу країнам групи. Умовою такої відстрочки є аналогічні дії з боку приватних зовнішніх кредиторів України, переважно власників єврооблігацій.

Автор: 

держборг (1086) МВФ (1746) облігації (1464) євробонди (628)


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Топ коментарі
+20
Клас,набрати грошей в борг, вкатати 13 мільярдів в асфальт, який пішов по пі-де, продовжувати економічну політику, де більше ніж пів країни отримує зарплатню в конверті, а бізнес має два обліку, реальний і для податкової.
І ні , щоб це змінити, краще всім показати українського прутня! Ок, а далі як?
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06.05.2024 14:33
+10
Напевно мають статистики за перший квартал закупівлі елітних/преміум класу авто країною?!
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06.05.2024 14:05
+9
Саме цікаве те, що кіпіш піднімають не всі власники, а тільки окрема група держателів, яка сформувалась з...українських громадян, що скупили ці папери, а не іноземні власники євробондів - ті погодились на відстрочку і зниження %. А ось ті, "українці", дуже хочуть швиденько забрати "навар" і спокійно вже жити за кордоном, де вони зараз і знаходяться. І за це все вони вдячні отому "дякую, дуже дякую".
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06.05.2024 14:16
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Власники євробондів України яких надрочують кацапи,будуть смоктати величезного українського прутня🖕
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06.05.2024 14:04 Відповісти
Клас,набрати грошей в борг, вкатати 13 мільярдів в асфальт, який пішов по пі-де, продовжувати економічну політику, де більше ніж пів країни отримує зарплатню в конверті, а бізнес має два обліку, реальний і для податкової.
І ні , щоб це змінити, краще всім показати українського прутня! Ок, а далі як?
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06.05.2024 14:33 Відповісти
Меншьше помічника Сівковича слухай... які зарплати в конвертах... якщо і платять то це дрібязок...
основне відмивання йде при імпорті на так званих фірмах однодневках...
але воно інснує тільки завдяки податковій та митниці... і друге це офшорні групи..
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06.05.2024 14:46 Відповісти
Нех...влаживать в Украину...Дядьки хотели хорошо заработать,а хороший заработок подразумевает высокий риск,вплоть до потери денег.Нашли куда влаживать.Они б еще папуаских облигаций накупили,или облигаций Сомали.Они что,не знали что такое Украина??Одна из самых коррумпированных стран мира,в которой честный бизнес,да и вообще бизнес нормальному человеку-компании,вести практически невозможно и для этого-созданы все условия.Теперь да-определенно нах... и смоктать прутня,по другому никак..Будующее здесь никого не интересует...Кредитная история и рейтинги-читайте снова еще раз что написано выше-нах...или смоктать.Все.Больше вариантов нет.
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06.05.2024 14:57 Відповісти
Ну без інвестицій і дешевих кредитів економіці України кранти. А так все правильно.
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06.05.2024 15:17 Відповісти
Конечно кранты.Вы все правильно пишите.Но страна такая..такой стяжательский менталитет.Его не изменить.Чтоб что то изменилось-нужно чтоб эти кранты пришли...и лишь тогда-можно построить(нет,не Сингапур-это вряд ли) но что то хотя бы более-менее адекватное...хотя бы как начало 2000-х годов....Хотя бы..
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06.05.2024 15:26 Відповісти
Звісно вони знали. Але якщо не врегулювати це питання, то це дефолт. Кому від цього буде легше, тим дядькам чи Україні?
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06.05.2024 15:32 Відповісти
Украине пох....если Вы так и не поняли,что я написал
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06.05.2024 15:55 Відповісти
Ну ну, так може зараз об'явити? Ну раз пох.. Ви абсолютно не розумієте ступінь пі...ца яку принесе дефолт. Гривнями будете підтиратися, бо її нічого не втримає, навіть допомога від заходу. І не треба мені рашку в приклад ставити з їх дефолтом, у України немає нафтогазових доходів
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07.05.2024 08:42 Відповісти
A dali jak zawżdy - dajte podajte
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06.05.2024 20:55 Відповісти
От саме так як ви там собі в Німеччині і уявляєте. Не більше і не менше. Можете до речі висловити занепокоєння.
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06.05.2024 20:58 Відповісти
Висловити занепокоєння, це як? Показати прутня у відповідь ?
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07.05.2024 09:14 Відповісти
Ви там навіть і на це вже не здатні. Повна імпотенція.🥴
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07.05.2024 16:31 Відповісти
Мав досвід?
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07.05.2024 20:45 Відповісти
Ти вважаєш що дотепне щось запитав? Яка деградація🤦
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07.05.2024 21:09 Відповісти
Emoji в кінці кожного речення, це щоб підвищити рівень дибілізму?
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07.05.2024 21:54 Відповісти
Дебіл -це той,кому немає більше до чого доїбатися в діалозі окрім цього🤦
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07.05.2024 22:17 Відповісти
О, та то шановне є великим діагностом! І який же діагноз поставе шановне країні, яка живе за принципом - "нам всі винні, а ми їм прутня!" ?
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08.05.2024 09:11 Відповісти
Якщо ти колись вилізеш зі світу "рожевих поні" то зрозумієш що за таким принципом живуть абсолютно всі країни.
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08.05.2024 18:28 Відповісти
Зрозумів, вилізти зі світу рожевих поні. Тільки но не зрозумів, де ті країни, які живуть за таким принципом, потім будуть у борг клянчити?
P. S. Вже без Emoji в кінці речення, прогрес! Вітання!
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09.05.2024 10:34 Відповісти
🤦🤦🤦🥴🥴🥴
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09.05.2024 11:46 Відповісти
Треба послати за кораблем . Всі размови після війни .
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06.05.2024 14:05 Відповісти
Дуже велике питання чим ця війна скінчиться і чи буде з кого ці гроші брати - з таким військово-політичним керівництвом можна взагалі від України нічого не отримати. Тому і планують.
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06.05.2024 14:48 Відповісти
Ну по шлете, ну і? Тіпу все цим скінчиться. Ви розумієте що після такого "посилання" прийде дефолт?
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06.05.2024 15:34 Відповісти
Я бы отдавал ухилянтами.
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06.05.2024 14:05 Відповісти
Напевно мають статистики за перший квартал закупівлі елітних/преміум класу авто країною?!
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06.05.2024 14:05 Відповісти
Греція вам в допомогу.
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06.05.2024 14:07 Відповісти
Ось це і є справжній економічний фронт.
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06.05.2024 14:09 Відповісти
Саме цікаве те, що кіпіш піднімають не всі власники, а тільки окрема група держателів, яка сформувалась з...українських громадян, що скупили ці папери, а не іноземні власники євробондів - ті погодились на відстрочку і зниження %. А ось ті, "українці", дуже хочуть швиденько забрати "навар" і спокійно вже жити за кордоном, де вони зараз і знаходяться. І за це все вони вдячні отому "дякую, дуже дякую".
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06.05.2024 14:16 Відповісти
це доволі неправдоподібне твердження. Якщо врахувати суми, то це мають бути сотні мільйонів доларів. Сумнівно, що Темпелтон, Пімко та Блекрок, які акумулювали облігацій на мільярди стануть слухати якихось несуттєвих тримачів облігацій. Хоча я розумію, що скепсис щодо наших власників може бути, але вони явно не грають ніякої ролі.
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06.05.2024 14:25 Відповісти
В тому то і справа, що ці поважні фонди як раз і стали хвилюватись, що ловкачі можуть отримати те, в чому їх просили поступитись. І повірте - вони ВЖЕ знають ХТО там отримає і що віддадуть! Саме головне, що віддавати будуть з тих грошей, які і постачають Штати і ЄС! Ось за це зараз і йде бійка. А там дійсно, сотні мільйонів на кону.
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06.05.2024 16:29 Відповісти
Сумніваюсь що великі інвестиційні фонди погодились 5 років сидіти без виплат...

частина боргу... так мабуть наші провладні олігархи... але вони мають поточні доходи з бюджету та завязані на нових траншах... тому я не думаю що вони б конфліктували з МВФ це не їх рівень... і хто б їх слухав

от BlackRock який володіє активами на 20 трлн. у.е. та делегує представників в правління ФРС і про нього мова йде в статті
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06.05.2024 14:53 Відповісти
Там не все у того фонда, а 20% як раз у тих, про кого я читав і розповів.
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06.05.2024 16:23 Відповісти
20% це мільярди. Думаю, що якби Блекрок розуміли, що наші можновладці хочуть отримати більше, то і вони б були не проти. Але вас послухати, що Блекрок хоче піти на поступки, а наші не хочуть, але тоді Україна нічого не заплатить. Ви ж розумієте, що не можуть одні отримати більше, ніж всі інші. Тому це скоріше накидали на зе-клоумаду тай годі.
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06.05.2024 17:33 Відповісти
думаю кіпіш не просто так - віддадуть товаром - землею наприклад.нихуйовий ринок землі буде - ні грошей ні землі.і де в нас війна ? оце влипли в історію,хуже не будєт....
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06.05.2024 14:30 Відповісти
Тобто коли 30 років позичали гроші на всякі непонятні проекти: будівництво доріг, і інший популізм заради рейтингів та потім розкрадалось по корупційних схемах, то все всіх влаштовувало...
хоча я навіть зараз бачу велику толерантність до корупції більшості...

а коли треба віддавати ці гроші то вже кредитори погані... хочете утримувати армію корупціонерів то треба росплачуватись за такі дії

якщо не землею то які варіанти ви бачите виплат?... є ще родовища в державній власності
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06.05.2024 15:07 Відповісти
Неодноразово висловлювали думки, що треба все віддати інвесторам. Щоб ті мали ціль захищати свої активи.
Тому бритиш петролеум не заходить на нафто/газо видобуток. Бо в них тільки окупність 15 років. А щоб передати в країну то взагалі повинні бути гарні відносини.
А в нас коді 5 років - армагедон.
Ось наприклад частку Київстар, здається фримена. Хотіли наші монополізувати, але ті що в раді компанії типу лагідно сказали.
Не ПИХАйте свого п'ятака в приватний сектор.
Приклади з приморськими перевалочними портами то мало хто відає.
Ось кернел. Під час війни не мав гріху запропонувати викупити частки іноземних інвесторів (серед них були і польські). Тепер дунайське русло господарює.
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06.05.2024 16:12 Відповісти
я, взагалі не шарю в євробондах, але питання:
ну, добре. терпіння закінчилось і що далі?
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06.05.2024 14:59 Відповісти
дефолт
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06.05.2024 22:00 Відповісти
"Развод" по украински.
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06.05.2024 15:40 Відповісти
Україна має віддавати борги, коли зміниться президент і його вже не буде турбувати ні казна, ні економіка, ні рейтинги. Але рейтинги на першому місці. Він собі спокійно поїде жити до цивілізоваенної країни, а діти і внуки українців хай собі і повертають борги, до чого тут Вова? Повірили? Тут і 73% повірили, а сьогодні сотні тисяч вже в сирій землі, мільйони втекли до ЄС, а ті що запізнилися тонуть в Тисі за 5-10 штук баксів.
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06.05.2024 15:40 Відповісти
"За даними газети, кредитори мають намір отримати до $500 мільйонів у вигляді щорічних відсоткових виплат."- Це не багато, краще сплатити. З BlackRock краще не шуткувати.
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06.05.2024 16:23 Відповісти
Как сказав великий друг і вчитель одного ***********-"Борги віддають тільки боягузи".Це вам люба інвестняня підтвердить.
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06.05.2024 16:32 Відповісти
Бариги)) хочуть своє, а нащі жлоби , щє й роздавали ці борги з великими відсотками...
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06.05.2024 16:57 Відповісти
Black Rock can go suck dick. Хай подякують що їм взагалі колись щось виплатять в умовах форс мажору
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06.05.2024 17:12 Відповісти
Хай беруть дорогами...
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06.05.2024 17:28 Відповісти
полоненими кацапами. На досліди
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06.05.2024 22:04 Відповісти
вони потрібні.

https://www.dw.com/uk/mipl-u-poloni-rf-perebuvaut-ponad-10-tisac-ukrainskih-vijskovih/a-69009006
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06.05.2024 22:11 Відповісти
Все це лише початок. Що там блазень напідписував зі своїми казнокрадами, дізнаєтесь коли прийдуть кредитори.
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06.05.2024 20:06 Відповісти
Роздеріть цю мерзенну країну на шматки
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06.05.2024 23:35 Відповісти
Питання однозначно треба врегулювати, просто відмахнутись - не вийде.
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06.05.2024 23:54 Відповісти
хочете грошей, лобіюйте експропріацію оркостанських активів і беріть звідти. Україна може хіба ще одну розписку написати на зворотному боці будапештського меморандуму
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07.05.2024 00:24 Відповісти
Це план Маршалла. А маршал салагам по иерархии нифига не должен.
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07.05.2024 07:57 Відповісти
вот и блек рок всплыл. Это отравы, которые ещё много крови выпьют. Единственный выход из ситуации - простить все долги для Украины!
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07.05.2024 12:58 Відповісти

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