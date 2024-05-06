Якщо вищі безпекові ризики збережуться: Нацбанк оприлюднив альтернативний сценарій для економіки

Національний банк України (НБУ) оприлюднив альтернативний сценарій для економіки України, який враховує можливість збереження вищих безпекових ризиків у 2025 році.

Про це йдеться у Інфляційному звіті, оприлюдненому на сайті НБУ.

"Альтернативний сценарій прогнозу виходить із припущення більш високих безпекових ризиків і відповідно більш повільного повернення економіки до нормальних умов функціонування на прогнозному горизонті. За цим сценарієм економіка України у 2025 році відновлюватиметься повільніше порівняно з базовим сценарієм. Однак траєкторія інфляції відрізнятиметься несуттєво", – зазначається у документі.

Раніше голова НБУ Андрій Пишний зазначав, що Нацбанк більше не закладатиме до базового макроекономічного прогнозного сценарію певні строки "істотного поліпшення безпекової ситуації", проте опублікує в інфляційному звіті альтернативний сценарій.

Попередній січневий макропрогноз базувався на припущенні про істотне поліпшення ситуації з безпекою з 2025 року, тепер Нацбанк "допускає зниження безпекових ризиків і нормалізацію умов для функціонування економіки на прогнозному горизонті".

Альтернативний сценарій для економіки від НБУ

Основні відмінності альтернативного сценарію від базового – повільніше зростання економіки у 2025 році, вищий бюджетний дефіцит, девальвація гривні та скорочення міжнародних резервів.

Зокрема, альтернативний сценарій передбачає зростання ВВП України на рівні близько 3% у 2024-2025 роках, що пришвидшиться лише у 2026 році (до 5,6%). Основний сценарій передбачає зростання ВВП на 3%, 5,3% та 4,5% відповідно.

Нацбанк прогнозує, що негативний вплив на економіку за такого сценарію чинитимуть:

посилення диспропорцій на ринку праці на тлі гіршої, ніж у базовому сценарії, ситуації з міграцією. Це стримуватиме споживчу та ділову активність, збільшуватиме тиск на витрати бізнесу з оплати праці;

повільніше відновлення промислового виробництва від завданих пошкоджень та втрат, як і відновлення посівних площ;

негативний вплив на економічну активність також матиме енергодефіцит, який, проте, припускається незмінним порівняно з базовим сценарієм (близько 5% у 2024‒2025 роках).

При цьому альтернативний сценарій передбачає міжнародну допомогу на рівні $28,7 млрд у 2025 році та $18,5 млрд у 2026 році, порівняно із $25,1 млрд і $12,6 млрд у базовому сценарії. У результаті це дасть змогу не вдаватися до монетарного фінансування бюджету, прогнозує НБУ.

Водночас НБУ прогнозує, що траєкторія інфляції буде подібною до базового сценарію, однак це потребуватиме суттєвіших витрат міжнародних резервів. Відтак очікується їх зменшення за такого сценарію до $33,3 до 2026 року ($39,3 млрд у базовому сценарії).

Крім того, альтернативний сценарій передбачає подальше ослаблення реального ефективного обмінного курсу гривні.

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Як повідомлялося, у квітні Національний банк погіршив прогноз зростання реального ВВП у 2024 році до 3% (раніше очікувалося 3,6%). У 2025-2026 роках прогнозується зростання економіки на 5,3% та 4,5%. Водночас інфляція становитиме у 2024-2026 роках 8,2%, 6% та 5% відповідно.