Найбільший підрядник "Укравтодору" отримає 450 мільйонів на ремонт тунелів метро на Теремки

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" уклало договір із ТОВ "СП "Автострада" на капремонт перегінного тунелю Оболонсько-Теремківської лінії метрополітену (між станціями "Деміївська" та "Либідська" за 445,49 млн грн.

Угоду уклали 3 травня, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Закупівлю провели без відкритих торгів, прояснивши це терміновістю виконання робіт. Крім того, замовник вказав, що на етапі визначення очікуваної вартості робіт "Автострада" запропонувала найнижчу ціну.

За умовами договору, роботи мають виконати до кінця року.

Своєю чергою власник "Автостради" Максим Шкіль в інтервʼю українській редакції Forbes пообіцяв завершити роботи до кінця серпня, запропонувавши найнижчу вартість робіт.

"Ця цінова пропозиція була найнижча серед конкурентів. На сьогодні ні копійки за цей обʼєкт в "Автостраді" ніхто не заплатив. Авансування не передбачено, так прописаний контракт. Зараз працюємо, аби заробити собі імʼя у будівництві метро", – сказав бізнесмен.

Шкіль також розповів, що до цього проєкту "Автострада" готувалася три роки.

"Розуміли, що ніша вільна. Тому почали залучати проєктантів, зокрема вихідців з "Метробуду", – зібрали близько 800 профільних спеціалістів. Також у нас свій проєктний інститут, де 120 працівників", – наголосив бізнесмен.

Він зазначив, що компанія братиме участь в усіх тендерах на будівництво метро, не тільки в столиці.

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Як повідомлялося, ще у грудні 2023 року "Київський метрополітен" уклав угоду з ТОВ "Група компаній "Автострада" на проєктування та підготовчі роботи по ремонту тунелю між станціями "Деміївська" і "Либідська" вартістю 21,16 млн грн. Угоду уклали без проведення відкритих торгів всього через чотири дні після підтоплення тунелів між станціями.

Проєктування і підготовчі роботи по ремонту метро до "Деміївської" свідчили, що "Автострада" отримає і великий контракт на сам ремонт, писали Наші гроші.

Нагадаємо, на початку грудня 2023 року у Києві закрили рух поїздів між станціями метрополітену "Либідська" та "Теремки" через затоплення тунелю.

Як писав БізнесЦензор, ТОВ "Група компаній "Автосрада" належить вінницькому підприємцю Максиму Шкілю, який є засновником холдингу MS Capital. Головні активи групи: ТОВ "Спільне українсько-німецьке підприємство "Автострада", ТОВ "Перша логістична компанія", ТОВ "3С Групп", а також кілька гранітних кар'єрів та агрокомпаній.

"Автострада" є найбільшим бідвельним підрядником в Україні, станом на липень минулого року, протягом 2022-2023 років вона отримала державних замовлень на 46,78 млрд грн. Раніше вона займалася переважно ремонтом доріг та мостів, але минулого року отримала підряд на 5,3 млрд грн на будівництво водогону Запоріжжя – Томаківка – Марганець.