Єврокомісія надіслала країнам ЄС пропозиції до 14 пакета санкцій проти Росії. Що пропонують?

Європейська Комісія надіслала до країн ЄС проєкт пропозиції 14 пакета санкцій проти Росії, який містить обмеження на імпорт скрапленого газу з Росії, хоча повне ембарго не планується.

Про це пише Польське радіо, передає Європейська правда.

Що пропонується в 14 пакеті санкцій проти Росії

У пакеті йдеться про заборону перевалки російського СПГ в портах Європи, звідки він потім відправляється по всьому світу. Лідерами тут є Бельгія та її порт "Зебрюгге", проте Франція та Іспанія також є одними з найбільших одержувачів російського СПГ.

Крім того, санкції стосуватимуться російських проєктів СПГ "Арктик" та "Мурманськ".

Комісія також хоче накласти санкції на кілька суден з так званого "тіньового флоту" РФ, які транспортують російську нафту попри обмеження ЄС. Їм буде заборонено заходити в європейські порти.

Окрім того, за пропозицією, транспортним компаніям, які щонайменше на чверть належать росіянам, буде заборонено працювати в ЄС.

Комісія також підготувала санкційний список із понад 50 компаній з-за меж ЄС, котрі підпадають під торгові обмеження. Вони забезпечують Росію західними компонентами та допомагають обходити санкції.

Раніше повідомлялося, що санкції стосуватимуться компаній з Китаю, Гонконгу, Туреччини та Киргизстану.

Також буде заборонено фінансування Росією політичних партій і фондів та неурядових організацій і дослідницьких центрів.

Символічно Єврокомісія запропонувала заборонити продаж українських творів мистецтва на ринку ЄС, якщо є підозри, що вони могли бути розграбованими.

Заборони на імпорт алюмінію у проєкті немає, але є заборона на імпорт гелію.

Щодо заборони на експорт, то вона стосуватиметься, зокрема, марганцевої руди, гірничих машин, моніторів та електроніки.

Що передбачав 13 пакет санкцій ЄС проти Росії

Як повідомлялося, Європейський Союз ухвалив 13 пакет антиросійських санкцій у лютому, до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Нові санкції передбачають обмеження проти 106 фізосіб та 88 компаній.

Крім того, ЄС посилив обмеження на торгівлю з Росією товарами та технологіями, перелік яких містить понад 70 найменувань.

Зокрема, йдеться про напівпровідникові прилади різних типів, електронні інтегральні схеми, виробниче та випробувальне обладнання, включно з машинами й апаратами, друковані схеми, пульти, панелі, консолі, апаратуру з числовим програмним управлінням.

Окремий розділ передбачає заборону на продаж фотокамер, датчиків і оптичних компонентів. Туди ж включено телескопічні приціли, перископи, телескопи, термометри та пірометри, термостати.

Також у санкційному переліку – верстати для обробки будь-яких матеріалів, будівельні інструменти та машини, супутні товари. У додатку до санкційного регламенту ЄС також вказані хімічні речовини, метали, сплави, композити та інші сучасні матеріали, а також кілька видів підшипників.