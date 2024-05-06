Влада Києва заперечила заяву Держаудитслужби про аварійність станції метро "Поштова площа" (оновлено)

У Київській міській державній адміністрації спростовують повідомлення про аварійність станції метро "Поштова площа". Повідомлення про неналежний стан станції київська влада називає маніпуляціями.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Станція метрополітену "Поштова площа" працює у звичайному режимі як для пасажирських перевезень, так і для цілодобового укриття населення під час повітряної тривоги. Маніпуляції щодо теми роботи станції створюють, щоб посіяти паніку", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станція, зокрема й перегінні тунелі, що примикають до неї, перебувають у належному технічному стані. Ризики щодо підтоплення, закриття станції на ремонт чи реконструкцію відсутні, підкреслили в КМДА.

Крім того, наголошується, що фахівці метрополітену провели позаплановий огляд та обстеження споруд, за результатами яких деформацій не виявлено.

У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА також нагадали, що підземний пішохідний перехід станції "Поштова площа" відокремлений капітальною (цегляною) перегородкою від майбутнього об’єкта багатофункціонального призначення.

Аварійний стан станції "Поштова площа"

Днями Державна аудиторська служба заявила, що ще рік тому попередила КМДА про можливі проблеми в роботі станції "Поштова площа". У 2023 році аудитори виявили поблизу неї критичні об’єкти будівництва.

"Особливу увагу в 2023 році аудитори зосередили на перевірці Поштової площі. Під час її комісійного огляду, де досі залишається незавершеним будівництво наземних об’єктів – торгівельного комплексу з підземним музеєм, виявлені недовиконані роботи з гідроізоляції, водовідведення та водопониження", – казали у Держаудитслужбі.

Також були зафіксовані ознаки корозії металу та руйнування захисного шару бетону. Фахівці прийшли до висновків, що технічний стан об’єкта постійно погіршується, а його подальша експлуатація без консервації чи добудови вкрай небезпечна. Під загрозою руйнації опинився практично весь інфраструктурний вузол, яким є Поштова площа, додають аудитори.

Через це аудитори рекомендували провести необхідні протиаварійні роботи, оскільки стан площі створює ризики для офісу самої Держаудитслужби.

"Адже будь-які зволікання з усунення порушень могли стати причиною ще гірших наслідків: просідання фундаментів навколишніх споруд (зокрема будівлі Держаудитслужби), пошкодження тунелю метро і закриття станції. З моменту надання фахівцями Держаудитслужби рекомендацій минув майже рік, але необхідні заходи з невідомих причин так і не були проведені", – додали держаудитори.

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Нагадаємо, на початку грудня минулго року у Києві закрили рух поїздів між станціями метрополітену "Либідська" та "Теремки" через затоплення тунелю. Очікується, що ремонтні роботи триватимуть пів року.

Наприкінці минулого року повідомлялося, що на ділянці "синьої гілки" київського метрополітену, між станціями "Почайна" і "Тараса Шевченка", просідають тунелі. Міська влада заявила про підготовку до планового ремонту.