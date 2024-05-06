Російські нафтові компанії скаржаться на брак 40 000 працівників через війну з Україною, – Bloomberg

Мобілізація російської економіки на війну та демографічна криза загострює кризу кадрів у російській нафтогазовій промисловості.

За словами аналітиків і рекрутерів, які працюють у цій галузі, енергетичні компанії змушені конкурувати за працівників з російською армією і виробниками зброї, передає ЕП із посиланням на Bloomberg.

Так, один лише аванс для солдата, який воює проти України, може бути еквівалентним майже річній зарплаті середньостатистичного працівника нафтогазової галузі.

Втім, як зазначається, ця проблема не є новою: Росія стикається зі скороченням працездатного населення протягом майже 20 років. Падіння народжуваності в 1990-х роках було першопричиною, пандемія коронавірусу погіршила ситуацію, а вторгнення в Україну зробило проблему ще гострішою.

Дефіцит кадрів у Росії

Згідно з останніми звітами російського центрального банку, брак кадрів зараз б'є по підприємствах у всіх галузях економіки. І хоча нафтогазова галузь, як видається, працює безперебійно, це може мати більш довгостроковий вплив.

"Дефіцит кадрів торкнувся навіть заможних галузей. Нафтогазовий сектор може дозволити собі залучати працівників з вищими зарплатами, але держава конкурує, пропонуючи військові контракти", – заявив президент однієї з рекрутингових компаній РФ Алексєй Захаров.

За оцінками московської компанії Kasatkin Consulting, колишнього дослідницького центру Deloitte в регіоні, російському нафтогазовому сектору цього року не вистачає близько 40 тис. працівників.

За даними найбільшої російської рекрутингової платформи hh.ru, у першому кварталі галузь збільшила кількість оголошень про вакансії на 24% порівняно з минулим роком, шукаючи не лише кваліфікований персонал, але й низькокваліфікованих робітників.

Раніше повідомлялося, що забезпеченість кадрами в Росії в першому кварталі 2024 року впала до мінімуму за всю історію спостережень, плани компаній за наймом на другий квартал – на максимумі.

Серед причин дефіциту персоналу: збільшення армії, збільшення кількості робочих місць у ВПК, демографія та від'їзд із країни.

У зв'язку з цим президент РФ Владімір Путін заявив, що всі рівні російської влади мають бути задіяні у вирішенні завдання щодо покращення демографічної ситуації в Росії.