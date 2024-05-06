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Новини Війна
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Російські нафтові компанії скаржаться на брак 40 000 працівників через війну з Україною, – Bloomberg

роснефть

Мобілізація російської економіки на війну та демографічна криза загострює кризу кадрів у російській нафтогазовій промисловості.

За словами аналітиків і рекрутерів, які працюють у цій галузі, енергетичні компанії змушені конкурувати за працівників з російською армією і виробниками зброї, передає ЕП із посиланням на Bloomberg.

Так, один лише аванс для солдата, який воює проти України, може бути еквівалентним майже річній зарплаті середньостатистичного працівника нафтогазової галузі.

Втім, як зазначається, ця проблема не є новою: Росія стикається зі скороченням працездатного населення протягом майже 20 років. Падіння народжуваності в 1990-х роках було першопричиною, пандемія коронавірусу погіршила ситуацію, а вторгнення в Україну зробило проблему ще гострішою.

Дефіцит кадрів у Росії

Згідно з останніми звітами російського центрального банку, брак кадрів зараз б'є по підприємствах у всіх галузях економіки. І хоча нафтогазова галузь, як видається, працює безперебійно, це може мати більш довгостроковий вплив.

"Дефіцит кадрів торкнувся навіть заможних галузей. Нафтогазовий сектор може дозволити собі залучати працівників з вищими зарплатами, але держава конкурує, пропонуючи військові контракти", – заявив президент однієї з рекрутингових компаній РФ Алексєй Захаров.

За оцінками московської компанії Kasatkin Consulting, колишнього дослідницького центру Deloitte в регіоні, російському нафтогазовому сектору цього року не вистачає близько 40 тис. працівників.

За даними найбільшої російської рекрутингової платформи hh.ru, у першому кварталі галузь збільшила кількість оголошень про вакансії на 24% порівняно з минулим роком, шукаючи не лише кваліфікований персонал, але й низькокваліфікованих робітників.

Раніше повідомлялося, що забезпеченість кадрами в Росії в першому кварталі 2024 року впала до мінімуму за всю історію спостережень, плани компаній за наймом на другий квартал – на максимумі.

Серед причин дефіциту персоналу: збільшення армії, збільшення кількості робочих місць у ВПК, демографія та від'їзд із країни.

У зв'язку з цим президент РФ Владімір Путін заявив, що всі рівні російської влади мають бути задіяні у вирішенні завдання щодо покращення демографічної ситуації в Росії.

Автор: 

робота (868) росія (14175)


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Топ коментарі
+3
Так є ж баби, що коня на скаку остановят.
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06.05.2024 17:58
+2
Работников в нафтогазе действительно не хватает. Но причины совершенно другие.
До 2022 г. средняя з/п там составляла 2000$/мес., что в пересчете на тот курс - 120 000 руб. В феврале 2024 г. центробанк девальвировал рубль до курса 100 руб./$. А зарплата у нефтянников практически не выросла, т.к. в этом и была задумка - уменьшить себестоимость добычи нефти в $, чтобы увеличить маржинальность на фоне санкций. Т.е. сейчас з/п - 1 200$. Это и привело к оттоку кадров и уменьшило число желающих (т.к. ********* там надо не по детски). Водитель тролейбуса в Москве получает такие деньги, не клятый не мятый. Молчу уже про "контрактников", которые по 2000-2500 получают пока грузом 200 не станут.
Решается проблема просто - поднятием з/п. Ровно так, как они решили вопрос с пополнением в свои войска.
Нахера, вообще, эти новости из серии "Шо там у москалей"? Не рухнет экономика РФ в ближайшие годы. Во всяком случае, пока у них Китай в союзниках. Своё надо делать, а не смотреть шо там у соседа на огороде.
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06.05.2024 16:54
+2
Лише одну річ потрібно розуміти ВСІ кацапи хочуть урвати кусок від бюджету росії...
... звідси ВСІ скиглення та причитання
Ніякої ринкової єкономіки в рф немає
Є нафто-газовий бюджет та іждівенци що вимагають собі гроші
Але бюджет не попа рєзінова - на всіх не хватить
Зараз ось Газпром вимагає мільярди, далі в черзі вугільна галузь,...
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06.05.2024 17:10
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Хай самок залучають длінним рускім ... рубльом.
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06.05.2024 16:32 Відповісти
Работников в нафтогазе действительно не хватает. Но причины совершенно другие.
До 2022 г. средняя з/п там составляла 2000$/мес., что в пересчете на тот курс - 120 000 руб. В феврале 2024 г. центробанк девальвировал рубль до курса 100 руб./$. А зарплата у нефтянников практически не выросла, т.к. в этом и была задумка - уменьшить себестоимость добычи нефти в $, чтобы увеличить маржинальность на фоне санкций. Т.е. сейчас з/п - 1 200$. Это и привело к оттоку кадров и уменьшило число желающих (т.к. ********* там надо не по детски). Водитель тролейбуса в Москве получает такие деньги, не клятый не мятый. Молчу уже про "контрактников", которые по 2000-2500 получают пока грузом 200 не станут.
Решается проблема просто - поднятием з/п. Ровно так, как они решили вопрос с пополнением в свои войска.
Нахера, вообще, эти новости из серии "Шо там у москалей"? Не рухнет экономика РФ в ближайшие годы. Во всяком случае, пока у них Китай в союзниках. Своё надо делать, а не смотреть шо там у соседа на огороде.
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06.05.2024 16:54 Відповісти
курс 100 руб./$ ????? старік кабаєв от такого опять в морозилку полез
Шо ти мелеш?
сахиЗадовна из шкури лізе щоб втримати рубль нижче 100 руплів, а ти тут байки плетеш.
Звичайно економіка росії РУХНЕ - це питання часу
Єдине що бажає колєктівний захід - щоб економіка росії рухнула ПОВІЛЬНО, щоб не потягнула за собою інших...
Коли економіка росії сповзає до краху повільно - Глобальна економіка встигає підлаштуватися
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06.05.2024 17:16 Відповісти
Рушиться економіка русні з 2014. Токі новини вже 10 років бачу і щось ніяк. Це все хрінь. Поки є авторитарний китай, то він рашку на плаву триматиме у себе на орбіті.
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06.05.2024 18:07 Відповісти
Реальні санкцію на нафту, банки,... з 2022 потрібно рахувати.
Зараз нові часи - тому класичне "рухне" не підходить
На росії буде щось близьке до глибокої і тривалої стагнації єкономіки без варіантів її одужання
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07.05.2024 12:10 Відповісти
Шо там у кацапні знати треба відповідним службам, а тризвонити про це звісно не треба. Тут я згоден.
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06.05.2024 21:04 Відповісти
Мобілізація російської економіки на війну
Тобто мова не про те, що "всєх мужіков на фронт забралі", а про те, що мільйони русліков тепер замість цивільних підприємств працюють на військових.
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06.05.2024 16:57 Відповісти
а ти продовжуєшь крємльбльовскіє наратіви розповюджувати!
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06.05.2024 20:13 Відповісти
таджиків хай беруть..
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06.05.2024 17:00 Відповісти
Лише одну річ потрібно розуміти ВСІ кацапи хочуть урвати кусок від бюджету росії...
... звідси ВСІ скиглення та причитання
Ніякої ринкової єкономіки в рф немає
Є нафто-газовий бюджет та іждівенци що вимагають собі гроші
Але бюджет не попа рєзінова - на всіх не хватить
Зараз ось Газпром вимагає мільярди, далі в черзі вугільна галузь,...
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06.05.2024 17:10 Відповісти
Так є ж баби, що коня на скаку остановят.
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06.05.2024 17:58 Відповісти
Нехай баб с пухлыми губами из Мацквы набирают...Москвички очень любят пахать в -30 в резиновых сапожках в тайге
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06.05.2024 18:14 Відповісти
Алень-вахтовик пошел вагонами на мясо ? ("Сво")
Ну да, лада-Канина это немного не то что стабильный заработок , который сразу идет на карту вахтовика а карта у жонушки-"нитакуси"))))
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06.05.2024 18:36 Відповісти

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