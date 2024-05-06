У Кропивницькому сталася пожежа на підприємстві з виробництва фарб. Що стало причиною? (оновлено)

У Кропивницькому сталася масштабна пожежа на підприємстві "Хімрезерв", одна людина загинула.

Про це очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив у Telegram.

Він уточнив, що пожежа на підприємстві не пов’язана з військовою агресією.

"За попереднім визначенням – це надзвичайна подія техногенного характеру. На місці працюють служби ДСНС. Дав завдання управлінню з надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення ОВА оперативно залучити спеціалістів ДУ обласний центр контролю та профілактики хвороб до дослідження якості повітря", – написав Райкович.

Пізніше він уточнив, що попередній аналіз якості повітря не зафіксував критичних викидів шкідливих речовин.

"Є попередні результати дослідження повітря після локалізованої пожежі на Хімрезерві. Наразі виміри провели за межами підприємства. За даними ДУ "Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб", фахівці виконали заміри проб атмосферного повітря на вміст вуглекислого газу, азоту діоксиду, метану, вуглеводнів нафти, сажі, пилу, формальдегіду, ангідриду сірчистого. Попередні результати дослідження – вміст вищевказаних речовин в межах допустимих рівнів. Дослідження повітря продовжують", – написав Райкович

Своєю чергою в Управлінні ДСНС у Кіровоградській області уточили, станом на 15:00 пожежу на підприємстві локалізували, а о 15:40 – ліквідували. Для ліквідації пожежі було залучено 11 одиниць техніки та 40 вогнеборців.

"Під час ліквідації пожежі було виявлено тіло загиблого чоловіка (паспортні дані встановлюються). Ще один чоловік 1984 р.н. отримав опіки руки, та від госпіталізації відмовився", – додали у ДСНС.

Завод "Хімрезерв" виробляє лакофарбову продукцію. За даними YouControl, ТОВ "Хімрезерв-Кіровоград", що розташоване за адресою, де відбулася пожежа, належить Олександру Могілею.