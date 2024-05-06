Запуск Запорізької АЕС росіянами порушить міжнародне право, – Галущенко

Міністр енергетики України Герман Галущенко назвав абсурдом можливий запуск окупованої Заорізької АЕС російськими фахівцями.

Про це Галущенко заявив в ефірі телемарафону.

Очільник Міненерго зауважив, що ліцензію на експлуатацію станції мають виключно українські фахівці, яких наразі терористи не допускають на ЗАЕС.

"Навіть якщо уявити, що росіяни зберуть фахівців у Росії і привезуть на станцію, то це буде неліцензований персонал. Запуск ними станції – це абсурд. Він неможливий ні в контексті українського законодавства, ні навіть російського та, звісно, міжнародного права", – підкреслив Галущенко.

Проблеми на ЗАЕС

Крім цього, міністр наголосив на низці суттєвих технічних проблем на окупованому об'єкті, зокрема завершенні термінів використання ядерного палива та відсутності достатніх обсягів води для експлуатації реакторів.

"Проблема з постачанням води на станцію постала після знищення росіянами Каховської дамби. І якщо води в охолоджувачах вистачає, щоб шість блоків перебували у неробочому режимі, то для запуску ЗАЕС потрібні зовсім інші обсяги води", – пояснив Галущенко.

Міністр додав, що намагання окупантів забезпечити потреби станції водою за рахунок розробки свердловин також не відповідає жодним стандартам.

Запуск ЗАЕС Росією

У середині квітня президент РФ Владімір Путін повідомив Міжнародному агентству з атомної енергетики, що Кремль планує перезапустити окуповану Запорізьку АЕС.

Як розповіли опитані виданням WSJ експерти, Росія навряд чи має достатню кількість фахівців, щоб безпечно перезапустити станцію. Ще однією проблемою співрозмовники видання вважають те, що більшість міст, які Запорізька АЕС постачала енергією, зараз або контролює Україна, або вони спорожніли через евакуації.

Щоб домогтися перезапуску, Росії потрібно буде залучити численних технічних фахівців, навчених найдрібнішим особливостям станції, оскільки зараз вона не є станцією "радянського типу", до якої звикли російські робітники. Крім того, ЗАЕС частково працює на західних системах управління та американському ядерному паливі.