Бельгію призначили відповідальною за регулювання Telegram у ЄС

Європейська Комісія визначила Бельгійський інститут поштових послуг і телекомунікацій (BIPT) як регулятора месенджера Telegram на території Євросоюзу..

Про це пише газета De Standaard, передає Європейська правда.

Регулювання Telegram передбачене Актом про цифрові послуги ЄС, який набув чинності в лютому та має надавати державам-членам Євросоюзу більший контроль над соціальними мережами та іншими онлайн-сервісами.

Згідно з цими правилами, соціальні медіа також повинні бути представлені в Європі.

Telegram, що базується в Дубаї, призначив своїм європейським представником бельгійську компанію EDSR. Це дає телекомунікаційному регулятору Бельгії BIPT юрисдикцію над нею.

У EDSR послались на правила Євросоюзу, уточнивши, що компанія буде точкою контакту між регулятором у Бельгії та Telegram.

"Припустимо, хтось у Нідерландах помітить, що в Telegram-каналі лунають заклики до насильницьких дій проти синагоги або мечеті, і повідомить про це Telegram, але нічого не буде зроблено. Вони зможуть подати скаргу до BIPT", – пояснив газеті бельгійський юрист Матіас Вермулен.

Telegram в Україні

Наприкінці квітня Міноборони України заявило, що месенджер Telegram безпідставно заблокував низку офіційних чат-ботів, які використовували українські спецслужби для збору інформації про військові дії Росії, у тому числі "Головний бот розвідки".

Наступного дня Центр стратегічних комунікацій України повідомив, що офіційні чат-боти ГУР, СБУ та Мінцифри відновили роботу.

Telegram широко використовується як джерело інформації в Україні та Росії. Президент України Володимир Зеленський публікує в додатку свої щоденні відеозвернення, а Збройні Сили України використовують його, щоб попереджати українців про майбутні авіаудари та документувати події на полі бою.