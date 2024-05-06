Підрозділи ДП "Документ" відновили видачу документів за кордоном

Підрозділи держпідприємства "Документ" Державної міграційної служби відновлює видачу готових документів за кордоном.

"Для попередження і недопущення перевантаженості системи та повторних технічних збоїв, видача буде відбуватися в першу чергу соціально вразливим категоріям громадян та після повторного отримання SMS повідомлення про готовність паспортів для видачі", – повідомляється на сайті "Документу".

Осіб, які чекають на видачу готових документів, просять дотримуватись низки правил:

мати SMS про готовність паспорту (отримане після 25 квітня);

пред’явити документ, що посвідчує особу заявника (в т. ч. е-паспорт у додатку "Дія");

пройти процедуру верифікації та перевірити персональні дані.

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Як повідомлялося, 23 квітня ДП "Документ" призупинило видачу готових документів у своїх закордонних підрозділах, пояснивши це технічними причинами.

Водночас 23 квітня Кабінет міністрів заборонив видачу документів чоловікам призовного віку, які перебувають за кордоном. Виключення зробили для чоловіків віком від 18 до 60 років, на яких поширюються положення пунктів 2-1 – 2-3, 2-7 Правил перетинання державного кордону. У цих пунктах наведені підстави для виїзду чоловіків за кордон під час воєнного стану.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підтвердив призупинення надання послуг чоловікам призовного віку у закордонних консульствах, хоча ухвалений Верховною Радою закон про посилення мобілізації ще не набув чинності. За словами Кулеби, після призупинки надання послуг МЗС підготує новий порядок отримання консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах.