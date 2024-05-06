Абонплата за Starlink і кібербезпека: Україна та Польща домовилися про співпрацю в цифровій галузі

Україна та Польща підписали меморандум про співпрацю в цифровій галузі щодо цифрового захисту, захисту даних, зберігання даних, доступу і роботи інтернету. Деталі меморандуму будуть оприлюднені найближчим часом.

Про це розповів віцепрем'єр-міністр та міністр цифрової трансформації Польщі Кшиштоф Гавковський під час робочого візиту до Києва, передає AIN.UA.

Про що домовилися Україна й Польща

Польща пообіцяла Україні допомогу у співпраці в секторі заходу за проведенням інтернету для України, зокрема власне забезпечення системами Starlink.

Країна вже надала понад 20 тис. терміналів і продовжить оплачувати їх абонплату.

Сторони домовилися про співпрацю у розвитку back-office Талліннського механізму, а також, як забезпечити довгострокові механізми кібербезпеки.

Також було зазначено, що в Польщі зараз локалізовані сервери підтримки української підприємства й Польща декларує готовність надалі забезпечувати безпеку цим даним.

Допомога Польщі

У середині квітня повідомлялося, що уряд Польщі створить Раду з питань співпраці з Україною, до якої увійдуть представники науки, бізнесу, влади та місцевого самоврядування.

Ця інституція працюватиме над питаннями залучення Польщі у відбудову України. Вона співпрацюватиме з польськими аналітичними центрами – Польським економічним інститутом і Центром східних досліджень.

Рада має сприяти тому, щоб якомога більше компаній, органів самоврядування й неурядових організацій Польщі брало участь у процесі відбудови України.