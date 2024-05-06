Орбан чекає грошей від Китаю: Угорщина планує підписати 16 угод під час візиту Сі Цзіньпіна

Угорщина планує підписати щонайменше 16 угод з Китаєм під час триденного візиту президента країни Сі Цзіньпіна.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, передає Bloomberg.

Ці угоди, яких може бути 18, оскільки дві досі знаходяться на стадії переговорів, будуть зосереджені на розширенні угорського розділу ініціативи "Один пояс, один шлях" (глобальна стратегія розвитку інфраструктури, ухвалена урядом Китаю, – ред.), щоб включити додаткові залізничні, автомобільні та енергетичні проєкти.

Сторони також розглянуть можливість ядерної співпраці.

Сіярто спростував попереднє повідомлення про те, що Сі може поїхати до південного міста Печ, щоб оголосити про інвестиції китайського автовиробника Great Wall Motor. До складу делегації Сі увійдуть міністри закордонних справ, фінансів і торгівлі Китаю.

Сі відвідає Угорщину після переговорів у Франції та зупинки в Сербії, що є частиною першого візиту китайського лідера до Європейського Союзу за п'ять років.