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Черги біля ТЦК: Кабмін продовжив строк бронювання від мобілізації для працівників "Укрзалізниці"

Працівникам Укрзалізниці продовжили відстрочку від призову

Кабінет Міністрів продовжив бронювання від мобілізації для працівників залізничного транспорту ще на місяць.

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідна постанова №492 від 3 травня оприлюднена на офіційному урядовому порталі.

Згідно із документом, строки дії відстрочок від мобілізації для військовозобов’язаних працівників державних акціонерних товариств, що здійснюють діяльність у сфері залізничного транспорту, які не закінчилися на день прийняття цієї постанови, продовжуються автоматично на один місяць.

Як повідомлялося, за останні тижні біля територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) зросли черги з чоловіків, які хочуть оновити свої військово-облікові дані. Більшість з тих, хто стоїть чергах – це військовозобов’язані, які мають підстави для відстрочки або бронювання, пояснювали у ТЦК.

Автор: 

Укрзалізниця (4761) бронювання (200) мобілізація (467)


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