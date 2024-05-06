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Новини
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Оточення родича "слуги народу" Тищенка підозрюють у розкраданні 140 мільйонів на будівництві метро на Виноградар, – ЗМІ. ВIДЕО

Оточення чоловіка сестри нардепа Миколи Тищенка підозрюють у розкраданні 140 мільйонів гривень, виділених на будівництво метро на Виноградар.

Пов’язані з оточенням чоловіка сестри нардепа Миколи Тищенка фірми отримали 140 мільйонів гривень коштів, виділених на будівництво метро на Виноградар.

У самого чоловіка сестри нардепа Германа Блінова правоохоронці провели обшуки в рамках кримінальної справи про виведення бюджетних коштів, з'ясували журналісти Bihus.info.

За даними слідства, у жовтні 2022 року компанія "Київметробуд" перерахувала ТОВ "Позитив-В" 140 млн грн у якості авансу за постачання будівельних матеріалів для будівництва метро. Натомість фірма "Позитив-В" переказала кошти у якості поворотної безвідсоткової допомоги низці фірм: ТОВ "Занд-трейд", ТОВ "КТ-44", ТОВ "Бетон альянс Україна", ТОВ "Трансбудтрейд", ТОВ "Трансмир ГМБХ" і ТОВ "Позитив Шиппінг".

Слідство вважає, що таким чином бюджетні кошти переказали на рахунки фіктивних підприємств для виведення їх у готівку з метою подальшого розподілення між учасниками схеми.

Зв’язки фірми ТОВ "Позитив-В" і решти компаній-отримувачів згаданих мільйонів приводять до підприємця В’ячеслава Еберле. Так, першою власницею ТОВ "Позитив-В" була Вікторія Кузьменко (Еберле) – дружина підприємця. Нині власником та директором фірми є Сергій Сєдов – директор фірми Еберле під назвою "Веркштатт Вустервиц ГМБХ". Вікторія Кузьменко та В’ячеслав Еберле близько товаришують з сестрою нардепа Миколи Тищенка Юлією та її чоловіком Германом Бліновим.

Як родич Тищенка заробляв на будівництві мосту на Троєщину

Родича Тищенка Германа Блінова також називали куратором будівництва Подільсько-Воскресенського мосту. Він отримував зарплату від генпідрядника будівництва мосту – ТОВ "Еко-буд-трейд", а одним з субпідрядників будівництва було й ТОВ "Позитив-В".

Фірми, яким "Позитив-В" переказував фінансову допомогу, пов’язані з Еберле через спільних працівників, адреси реєстрації та структуру керівників і власників. А одна з них – "Занд-трейд" належала Вадиму Седову (братові поточного власника "Позитив-В") у той же період, коли він значився директором ПП "Експрес-К" Юлії Тищенко.

Сам Герман Блінов заперечив свій зв’язок з "Позитив-В" та "Занд-трейдом", а обшуки в нього по цій справі пояснив ймовірною перевіркою правоохоронцями оперативної інформації.

У ході обшуків за однією з пов’язаних з Германом Бліновим адрес правоохоронці знайшли короткоствольну вогнепальну зброю, яка, за даними слідства, офіційно йому не належить. Можливе незаконне зберігання Бліновим зброї виокремили в ще одне кримінальне провадження, в якому Блінову обирали домашній арешт.

Звязки Германа Блінова з головою КНДІСЕ Олександром Рувіним

Журналісти зафіксували, що на судові засідання по справі Герман Блінов приїжджає на новому Land Rover Range Rover. Кросовер належить ТОВ "АБЗ1". До січня 2023 року ця фірма належала Валерію Мірошниченку – колишньому працівнику Київського науково-дослідного інституту судової експертизи (КНДІСЕ). Йому ж належала фірма зі схожою назвою – "АБЗ-1". Фінансовим контролером останньої була Галина Рувіна – дружина очільника КНДІСЕ Олександра Рувіна.

"АБЗ-1" постачало на будівництво Подільсько-Воскресенського мосту асфальтобетонні суміші. Також фірма входила до групи підприємств, що спеціалізувалися на дорожньому будівництві: ТОВ "Естейт холдинг", ТОВ "Трініті-груп", ТОВ "Трансбудкооперація" і ТОВ "Сучасна транспортна інфраструктура". Ці підприємства пов’язували з головою КНДІСЕ Рувіним, адже серед їх власників фігурував його кум та бізнес-партнер сім’ї Валерій Сировацький.

Однак у січні-лютому 2023-го року Валерій Сировацький, Валерій Мірошниченко та Галина Рувіна вийшли зі співвласників підприємств. Замість них співвласниками низки фірм групи у 2023 році стали Герман Блінов та його оточення – Лілія Ісай та Денис Микитюк.

Крім того, дружина Блінова Юлія Тищенко віддала під заставу іпотеки для фірми "АБЗ-1" два своїх будинки та землю під ними у Нових Безрадичах. Упродовж 2023-2024 років фірми "АБЗ1", "Трініті-груп" та "Сучасна транспортна інфраструктура" отримали підрядів від комунальних підприємств на понад 800 млн грн.

Як повідомлялося, у грудні 2023 року КП "Київський метрополітен" розірвав договір із "Київметробудом" на продовження Сирецько-Печерської лінії у бік житлового масиву Виноградар через зрив термінів будівництва.

Передбачалося, що роботи продовжаться до 2021 року, а їхній бюджет становитиме 5,99 млрд грн. Строки завершення робіт неодноразово відкладали, але їх так і не виконали.

У січні 2020 року Офіс генпрокурора повідомляв про арешт рахунків "Київметробуду" через підозру у спробах заволодіти державними грошима на будівництво метро на Виноградар. Згідно з матеріалами слідства, кошти виводилися через фірми, пов’язані з нардепом від фракції "ОПЗЖ" Вадимом Столаром.

Пізніше Національна поліція України почала розслідувати факт незаконного присвоєння підрядниками коштів, виділених на будівництво гілки метрополітену в Києві

Автор: 

Київ (4677) Метрополітен (611) Тищенко Микола (12)


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Топ коментарі
+33
він угробить всіх і все, але не піде.
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06.05.2024 21:17
+22
а шо таке мотивація ?

найкраща мотивація - це 40-річний Лисий з Кварталу в окопі під Часовим Яром.

а не 55-річний Василь з Онокіців
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06.05.2024 21:23
+21
Згідно останнім даним Україна на 7 пунктів перевищує ********* за рівнем корупції. Для тупих пояснюю - переможе той у кого корупція менша. У нас зараз корупція більша ні ж в *********і, а це означає що ми програємо війну і збагачуємо безкарних зрадників на чолі з Зєлєнскім.
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06.05.2024 20:50
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Правила форума Рада форумчан
Згідно останнім даним Україна на 7 пунктів перевищує ********* за рівнем корупції. Для тупих пояснюю - переможе той у кого корупція менша. У нас зараз корупція більша ні ж в *********і, а це означає що ми програємо війну і збагачуємо безкарних зрадників на чолі з Зєлєнскім.
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06.05.2024 20:50 Відповісти
Я сподіваюся президент піде у відставку, як обіцяв на стадіоні) чи на на часі.
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06.05.2024 20:58 Відповісти
він угробить всіх і все, але не піде.
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06.05.2024 21:17 Відповісти
Авжеж не піде, а відлетить в Ізраїль в підготовану хатинку.
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06.05.2024 22:42 Відповісти
Цікпво коли у Бігусів вийде розслідування по Найєму та Кубракову ?

чи байденівська адміністрація не дозволяє ?
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07.05.2024 00:25 Відповісти
він ******** той стадіон і зітре запис
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06.05.2024 21:21 Відповісти
Не він, а його куратор дід Ху#ло!
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06.05.2024 22:35 Відповісти
який шикарний зелений гадючник.
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06.05.2024 21:18 Відповісти
Та не може бути!!!Не хочу вірити!!!!
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06.05.2024 21:46 Відповісти
що таке демотивація Бігус в курсі? точно зараз потрібно такі відео робити?
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06.05.2024 21:18 Відповісти
а шо таке мотивація ?

найкраща мотивація - це 40-річний Лисий з Кварталу в окопі під Часовим Яром.

а не 55-річний Василь з Онокіців
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06.05.2024 21:23 Відповісти
лисі мухи окремо, колі-каклети окремо. тут про каклети новина
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06.05.2024 21:26 Відповісти
То якого ж біса ти Котлету до мотивації ліпиш?

Чи до кінця війни закривати очі на розкрадання бюджету, якого, доречі, чомусь тільки на ЗСУ у ЗЕлених підарасів не вистачає?
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06.05.2024 22:15 Відповісти
дбл..блд....мотиватор ****...
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06.05.2024 23:24 Відповісти
ні ***, давай мовчки дивитися як мільярди наших грошей крадуть гандони з офісу презіка. Це однозначно покращить ситуацію, боже який бовдур
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07.05.2024 00:26 Відповісти
Гнила зелена котлета... Оболонський бандюк - слуга народу.
Хотіли поржати? Ржіть...
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06.05.2024 21:18 Відповісти
Це вже якій "Свінарчук" у команді Зеленського - сотий чи п'ятисотий?!
Вам досить, зе-типіли, чи ще ні?

А порошенківський Свінарчук хоч не без користі для ЗСУ "колядував".
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06.05.2024 21:22 Відповісти
до речі, за брехню про Порошенка Бігус вибачався по рішенню суду? може й за колю каклету вибачиться?
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06.05.2024 21:35 Відповісти
Я у всякі "вибачення" взагалі не вірю!
Фейк на 30 хв крутять у прайм-тайм по 10-20-NN днів.
А "вибачаться" за 15 сек один раз в ефірі у 7:00 ранку неділі.
Гадаєш це рівноцінна "компенсація"?
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06.05.2024 21:48 Відповісти
я точно знаю, що бігус брехло.
(коля каклета теж ворюга, не виправдовую його)
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06.05.2024 21:51 Відповісти
А шо тут дивуватись? Це у Колі каклєти сімейний підряд
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06.05.2024 21:23 Відповісти
- Скажу еще, - продолжал Ходжа Насреддин, - что я равным образом не вижу здесь лиц, отмеченных печатью добродетели и честности.
- Воры! - сказал эмир убежденно. - Все воры! Все до единого!

(Л. Соловьев, "Повесть о Ходже Насреддине")
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06.05.2024 21:23 Відповісти
Наступник Шила назбирав майна невідомого походження на 17 млн грн: «Слідство.Інфо"

У родини очільника так званого https://thepage.ua/ua/news/artem-shilo-bilshe-ne-ocholyuye-ekonomichnogo-upravlinnya-sbu економічного підрозділу СБУ Анатолія Лойфа журналісти знайшли елітний котедж та квартиру преміум-класу у Києві на 17 млн грн.
Під час повномасштабного вторгнення, у червні 2023-го, мати посадовця придбала дві земельні ділянки у котеджному містечку Рославичі, що знаходиться у менш ніж 30 хв. їзди від Києва. Нині на земельних ділянках у її власності стоїть майже добудований котедж. Загальна вартість цього об'єкта нерухомості може сягати 6,2 млн грн. При цьому сама мати Лойфа працює звичайною викладачкою.

Також Ганна Лойф ще у березні 2020-го придбала квартиру в столичному ЖК преміум-класу площею 155,6 кв. м. Ринкова вартість цієї нерухомості на момент купівлі була близько 370 тисяч доларів, або майже 10,4 млн грн. Цю квартиру відобразив Григорій Лойф, батько посадовця, у декларації за 2020 рік, але вказав, що коштувала вона всього 3,9 млн грн. В СБУ цю ціну назвали «ринковою».

Нагадаємо, що 2 квітня https://thepage.ua/ua/news/kradizhka-114-mln-grn-ukrzaliznici-povidomleno-pro-pidozru-6-posadovcyam-derzhkompaniyi НАБУ та САП повідомили про викриття https://thepage.ua/ua/news/kradizhka-117-mln-grn-ukrzaliznici-povidomleno-pro-pidozru-dvom-sluzhbovcyam-kompaniyi організованої групи , діяльність якої нібито призвела до заволодіння 94,8 млн грн при закупівлі трансформаторів під час воєнного стану. Наразі затримали лідера, співорганізатора та двох учасників організованої групи. Очільником виявився https://thepage.ua/ua/news/eksradniku-ofisu-prezidenta-artemu-shilu-obrali-zapobizhnij-zahid Артем Шило - https://thepage.ua/ua/news/eksradniku-ofisu-prezidenta-artemu-shilu-obrali-zapobizhnij-zahid ексрадника в Офісі Президента та ексочільник головного управління контррозвідувального захисту обʼєктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму СБУ, який ще називають «економічним управлінням».Зранку 4 квітня Шила https://thepage.ua/ua/news/eksradniku-ofisu-prezidenta-artemu-shilu-obrali-zapobizhnij-zahid взяли під варту з альтернативою внесення застави у розмірі 30 млн грн, однак у той же день за Шила внесли заставу.
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06.05.2024 21:24 Відповісти
там місце прокляте
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06.05.2024 21:31 Відповісти
СКОВАНЫ ОДНОЙ ЗЕЦЕПЬЮ ...
ОЧІЛЬНЫК ЕКОНОМІЧНОГО ПІДРОЗДИЛУ СБУ!!! ТА ОЦІ РОДИЧІ *************** ... Шила випустили за 30млн поділених від КОТЛЕТИ та інших Слуг , Лойфа посадили на місце Шила...

КРУГАВАРОТ БДЯДОмра(ЗЕ)зоти ПРодовжується
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06.05.2024 21:33 Відповісти
гнилі темники Подляка смердять - ну їм самим це не помітно. ПРовонялися
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06.05.2024 22:07 Відповісти
І знову Кличко про це нічого не знав і не чув. Кличко втомився...
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06.05.2024 21:24 Відповісти
КМДА- експлуатація МЕТРО,М а БУДІВНИЦТВО ДЕРЖАВА
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06.05.2024 22:03 Відповісти
не дає Єрмаколарьочнику спати думка про Кличка? Темники учора зйшовших на ЦН Подляківських тому підтвердження
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06.05.2024 22:05 Відповісти
І що тут дивного? Кличко ніц не знав, зате "подоляцькі плоскогубці" усе знають!
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07.05.2024 01:28 Відповісти
Кінець епохі бідності. Да, вова зеленський? Сук@.
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06.05.2024 21:26 Відповісти
Коли про Колю Катлєту якийсь час ніц не чути, це може означати лише одне: ближчим часом ми дізнаємось про якесь Нехиле Крадівництво за його участі.
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06.05.2024 21:27 Відповісти
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06.05.2024 21:39 Відповісти
Чорна мітка Зеленському з видання в Єрусалимі

https://www.youtube.com/watch?v=-k5u-IRxqjs https://www.youtube.com/watch?v=-k5u-IRxqjs

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06.05.2024 23:16 Відповісти
Шо тут дивного - ****** - хто взяв державні гроші на якусь ***** - муиню - зразу повинен бути під ковпаком - бо плакали ті гроші
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06.05.2024 21:39 Відповісти
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06.05.2024 21:42 Відповісти
Крадій повинен мати прізвище тирщенко ...
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06.05.2024 21:43 Відповісти
Так ось де наше метро на Виноградар, у тищенка в камані. Але ж контроль над будівництвом здійснює КМДА! Віталік спочатку обіцяв відкрити у 2021 році, а потім перенесли на 2023,
а тут така несподіванка, народні обранці вкрали гроші, а Віталік не помітив
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06.05.2024 21:54 Відповісти
Сколько можно читать, от слуги народа , слуга народа. Уже и так понятно, ****** не по детски , воруют все , именно этот конек входа , я от слуги народа ... И пошел с мешком на спине.... Вывод какой ? кого то закрыли- осудили ? нет...
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06.05.2024 23:11 Відповісти
Метро має йти до ресторану Велюр, а не на Виноградник
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07.05.2024 06:53 Відповісти
Яка "несподіванка" - ЗЕмразі вияваилися злодіями...
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07.05.2024 09:01 Відповісти
Якщо знайдуть мого свинарчука я одразу звлишу посаду президента! (с)

Стадіон так стадіон, блть.
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07.05.2024 09:17 Відповісти
То-то строят ненужную эстакаду в Киеве на Оболонь которая упирается в Р Днепр-тоесть в тупик(даоьше должен быть мост но его не будет-таких огромных денег нет и не будет). Проект довоенный и согласно ФОРСМАЖОРУ его вполне можно было приостановить до окончания войны. Но его продолжают-деньги ПИЛЯТСЯ. А на Востоке и Юге тем временем не хватает денег,мватериалов и рабочих делать нормальные линии обороны из железобетона-хотя там тоже разворовывают не менее половины-на 100% уверен
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07.05.2024 10:56 Відповісти
Ніколи такого с коклєтою не було і ось знову
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07.05.2024 12:19 Відповісти

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