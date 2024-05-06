Оточення родича "слуги народу" Тищенка підозрюють у розкраданні 140 мільйонів на будівництві метро на Виноградар, – ЗМІ. ВIДЕО
Пов’язані з оточенням чоловіка сестри нардепа Миколи Тищенка фірми отримали 140 мільйонів гривень коштів, виділених на будівництво метро на Виноградар.
У самого чоловіка сестри нардепа Германа Блінова правоохоронці провели обшуки в рамках кримінальної справи про виведення бюджетних коштів, з'ясували журналісти Bihus.info.
За даними слідства, у жовтні 2022 року компанія "Київметробуд" перерахувала ТОВ "Позитив-В" 140 млн грн у якості авансу за постачання будівельних матеріалів для будівництва метро. Натомість фірма "Позитив-В" переказала кошти у якості поворотної безвідсоткової допомоги низці фірм: ТОВ "Занд-трейд", ТОВ "КТ-44", ТОВ "Бетон альянс Україна", ТОВ "Трансбудтрейд", ТОВ "Трансмир ГМБХ" і ТОВ "Позитив Шиппінг".
Слідство вважає, що таким чином бюджетні кошти переказали на рахунки фіктивних підприємств для виведення їх у готівку з метою подальшого розподілення між учасниками схеми.
Зв’язки фірми ТОВ "Позитив-В" і решти компаній-отримувачів згаданих мільйонів приводять до підприємця В’ячеслава Еберле. Так, першою власницею ТОВ "Позитив-В" була Вікторія Кузьменко (Еберле) – дружина підприємця. Нині власником та директором фірми є Сергій Сєдов – директор фірми Еберле під назвою "Веркштатт Вустервиц ГМБХ". Вікторія Кузьменко та В’ячеслав Еберле близько товаришують з сестрою нардепа Миколи Тищенка Юлією та її чоловіком Германом Бліновим.
Як родич Тищенка заробляв на будівництві мосту на Троєщину
Родича Тищенка Германа Блінова також називали куратором будівництва Подільсько-Воскресенського мосту. Він отримував зарплату від генпідрядника будівництва мосту – ТОВ "Еко-буд-трейд", а одним з субпідрядників будівництва було й ТОВ "Позитив-В".
Фірми, яким "Позитив-В" переказував фінансову допомогу, пов’язані з Еберле через спільних працівників, адреси реєстрації та структуру керівників і власників. А одна з них – "Занд-трейд" належала Вадиму Седову (братові поточного власника "Позитив-В") у той же період, коли він значився директором ПП "Експрес-К" Юлії Тищенко.
Сам Герман Блінов заперечив свій зв’язок з "Позитив-В" та "Занд-трейдом", а обшуки в нього по цій справі пояснив ймовірною перевіркою правоохоронцями оперативної інформації.
У ході обшуків за однією з пов’язаних з Германом Бліновим адрес правоохоронці знайшли короткоствольну вогнепальну зброю, яка, за даними слідства, офіційно йому не належить. Можливе незаконне зберігання Бліновим зброї виокремили в ще одне кримінальне провадження, в якому Блінову обирали домашній арешт.
Звязки Германа Блінова з головою КНДІСЕ Олександром Рувіним
Журналісти зафіксували, що на судові засідання по справі Герман Блінов приїжджає на новому Land Rover Range Rover. Кросовер належить ТОВ "АБЗ1". До січня 2023 року ця фірма належала Валерію Мірошниченку – колишньому працівнику Київського науково-дослідного інституту судової експертизи (КНДІСЕ). Йому ж належала фірма зі схожою назвою – "АБЗ-1". Фінансовим контролером останньої була Галина Рувіна – дружина очільника КНДІСЕ Олександра Рувіна.
"АБЗ-1" постачало на будівництво Подільсько-Воскресенського мосту асфальтобетонні суміші. Також фірма входила до групи підприємств, що спеціалізувалися на дорожньому будівництві: ТОВ "Естейт холдинг", ТОВ "Трініті-груп", ТОВ "Трансбудкооперація" і ТОВ "Сучасна транспортна інфраструктура". Ці підприємства пов’язували з головою КНДІСЕ Рувіним, адже серед їх власників фігурував його кум та бізнес-партнер сім’ї Валерій Сировацький.
Однак у січні-лютому 2023-го року Валерій Сировацький, Валерій Мірошниченко та Галина Рувіна вийшли зі співвласників підприємств. Замість них співвласниками низки фірм групи у 2023 році стали Герман Блінов та його оточення – Лілія Ісай та Денис Микитюк.
Крім того, дружина Блінова Юлія Тищенко віддала під заставу іпотеки для фірми "АБЗ-1" два своїх будинки та землю під ними у Нових Безрадичах. Упродовж 2023-2024 років фірми "АБЗ1", "Трініті-груп" та "Сучасна транспортна інфраструктура" отримали підрядів від комунальних підприємств на понад 800 млн грн.
Як повідомлялося, у грудні 2023 року КП "Київський метрополітен" розірвав договір із "Київметробудом" на продовження Сирецько-Печерської лінії у бік житлового масиву Виноградар через зрив термінів будівництва.
Передбачалося, що роботи продовжаться до 2021 року, а їхній бюджет становитиме 5,99 млрд грн. Строки завершення робіт неодноразово відкладали, але їх так і не виконали.
У січні 2020 року Офіс генпрокурора повідомляв про арешт рахунків "Київметробуду" через підозру у спробах заволодіти державними грошима на будівництво метро на Виноградар. Згідно з матеріалами слідства, кошти виводилися через фірми, пов’язані з нардепом від фракції "ОПЗЖ" Вадимом Столаром.
Пізніше Національна поліція України почала розслідувати факт незаконного присвоєння підрядниками коштів, виділених на будівництво гілки метрополітену в Києві
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чи байденівська адміністрація не дозволяє ?
найкраща мотивація - це 40-річний Лисий з Кварталу в окопі під Часовим Яром.
а не 55-річний Василь з Онокіців
Чи до кінця війни закривати очі на розкрадання бюджету, якого, доречі, чомусь тільки на ЗСУ у ЗЕлених підарасів не вистачає?
Хотіли поржати? Ржіть...
Вам досить, зе-типіли, чи ще ні?
А порошенківський Свінарчук хоч не без користі для ЗСУ "колядував".
Фейк на 30 хв крутять у прайм-тайм по 10-20-NN днів.
А "вибачаться" за 15 сек один раз в ефірі у 7:00 ранку неділі.
Гадаєш це рівноцінна "компенсація"?
(коля каклета теж ворюга, не виправдовую його)
- Воры! - сказал эмир убежденно. - Все воры! Все до единого!
(Л. Соловьев, "Повесть о Ходже Насреддине")
У родини очільника так званого https://thepage.ua/ua/news/artem-shilo-bilshe-ne-ocholyuye-ekonomichnogo-upravlinnya-sbu економічного підрозділу СБУ Анатолія Лойфа журналісти знайшли елітний котедж та квартиру преміум-класу у Києві на 17 млн грн.
Під час повномасштабного вторгнення, у червні 2023-го, мати посадовця придбала дві земельні ділянки у котеджному містечку Рославичі, що знаходиться у менш ніж 30 хв. їзди від Києва. Нині на земельних ділянках у її власності стоїть майже добудований котедж. Загальна вартість цього об'єкта нерухомості може сягати 6,2 млн грн. При цьому сама мати Лойфа працює звичайною викладачкою.
Також Ганна Лойф ще у березні 2020-го придбала квартиру в столичному ЖК преміум-класу площею 155,6 кв. м. Ринкова вартість цієї нерухомості на момент купівлі була близько 370 тисяч доларів, або майже 10,4 млн грн. Цю квартиру відобразив Григорій Лойф, батько посадовця, у декларації за 2020 рік, але вказав, що коштувала вона всього 3,9 млн грн. В СБУ цю ціну назвали «ринковою».
Нагадаємо, що 2 квітня https://thepage.ua/ua/news/kradizhka-114-mln-grn-ukrzaliznici-povidomleno-pro-pidozru-6-posadovcyam-derzhkompaniyi НАБУ та САП повідомили про викриття https://thepage.ua/ua/news/kradizhka-117-mln-grn-ukrzaliznici-povidomleno-pro-pidozru-dvom-sluzhbovcyam-kompaniyi організованої групи , діяльність якої нібито призвела до заволодіння 94,8 млн грн при закупівлі трансформаторів під час воєнного стану. Наразі затримали лідера, співорганізатора та двох учасників організованої групи. Очільником виявився https://thepage.ua/ua/news/eksradniku-ofisu-prezidenta-artemu-shilu-obrali-zapobizhnij-zahid Артем Шило - https://thepage.ua/ua/news/eksradniku-ofisu-prezidenta-artemu-shilu-obrali-zapobizhnij-zahid ексрадника в Офісі Президента та ексочільник головного управління контррозвідувального захисту обʼєктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму СБУ, який ще називають «економічним управлінням».Зранку 4 квітня Шила https://thepage.ua/ua/news/eksradniku-ofisu-prezidenta-artemu-shilu-obrali-zapobizhnij-zahid взяли під варту з альтернативою внесення застави у розмірі 30 млн грн, однак у той же день за Шила внесли заставу.
ОЧІЛЬНЫК ЕКОНОМІЧНОГО ПІДРОЗДИЛУ СБУ!!! ТА ОЦІ РОДИЧІ *************** ... Шила випустили за 30млн поділених від КОТЛЕТИ та інших Слуг , Лойфа посадили на місце Шила...
КРУГАВАРОТ БДЯДОмра(ЗЕ)зоти ПРодовжується
https://www.youtube.com/watch?v=-k5u-IRxqjs https://www.youtube.com/watch?v=-k5u-IRxqjs
а тут така несподіванка, народні обранці вкрали гроші, а Віталік не помітив
Стадіон так стадіон, блть.