Оточення родича "слуги народу" Тищенка підозрюють у розкраданні 140 мільйонів на будівництві метро на Виноградар, – ЗМІ. ВIДЕО

Пов’язані з оточенням чоловіка сестри нардепа Миколи Тищенка фірми отримали 140 мільйонів гривень коштів, виділених на будівництво метро на Виноградар.

У самого чоловіка сестри нардепа Германа Блінова правоохоронці провели обшуки в рамках кримінальної справи про виведення бюджетних коштів, з'ясували журналісти Bihus.info.

За даними слідства, у жовтні 2022 року компанія "Київметробуд" перерахувала ТОВ "Позитив-В" 140 млн грн у якості авансу за постачання будівельних матеріалів для будівництва метро. Натомість фірма "Позитив-В" переказала кошти у якості поворотної безвідсоткової допомоги низці фірм: ТОВ "Занд-трейд", ТОВ "КТ-44", ТОВ "Бетон альянс Україна", ТОВ "Трансбудтрейд", ТОВ "Трансмир ГМБХ" і ТОВ "Позитив Шиппінг".

Слідство вважає, що таким чином бюджетні кошти переказали на рахунки фіктивних підприємств для виведення їх у готівку з метою подальшого розподілення між учасниками схеми.

Зв’язки фірми ТОВ "Позитив-В" і решти компаній-отримувачів згаданих мільйонів приводять до підприємця В’ячеслава Еберле. Так, першою власницею ТОВ "Позитив-В" була Вікторія Кузьменко (Еберле) – дружина підприємця. Нині власником та директором фірми є Сергій Сєдов – директор фірми Еберле під назвою "Веркштатт Вустервиц ГМБХ". Вікторія Кузьменко та В’ячеслав Еберле близько товаришують з сестрою нардепа Миколи Тищенка Юлією та її чоловіком Германом Бліновим.

Як родич Тищенка заробляв на будівництві мосту на Троєщину

Родича Тищенка Германа Блінова також називали куратором будівництва Подільсько-Воскресенського мосту. Він отримував зарплату від генпідрядника будівництва мосту – ТОВ "Еко-буд-трейд", а одним з субпідрядників будівництва було й ТОВ "Позитив-В".

Фірми, яким "Позитив-В" переказував фінансову допомогу, пов’язані з Еберле через спільних працівників, адреси реєстрації та структуру керівників і власників. А одна з них – "Занд-трейд" належала Вадиму Седову (братові поточного власника "Позитив-В") у той же період, коли він значився директором ПП "Експрес-К" Юлії Тищенко.

Сам Герман Блінов заперечив свій зв’язок з "Позитив-В" та "Занд-трейдом", а обшуки в нього по цій справі пояснив ймовірною перевіркою правоохоронцями оперативної інформації.

У ході обшуків за однією з пов’язаних з Германом Бліновим адрес правоохоронці знайшли короткоствольну вогнепальну зброю, яка, за даними слідства, офіційно йому не належить. Можливе незаконне зберігання Бліновим зброї виокремили в ще одне кримінальне провадження, в якому Блінову обирали домашній арешт.

Звязки Германа Блінова з головою КНДІСЕ Олександром Рувіним

Журналісти зафіксували, що на судові засідання по справі Герман Блінов приїжджає на новому Land Rover Range Rover. Кросовер належить ТОВ "АБЗ1". До січня 2023 року ця фірма належала Валерію Мірошниченку – колишньому працівнику Київського науково-дослідного інституту судової експертизи (КНДІСЕ). Йому ж належала фірма зі схожою назвою – "АБЗ-1". Фінансовим контролером останньої була Галина Рувіна – дружина очільника КНДІСЕ Олександра Рувіна.

"АБЗ-1" постачало на будівництво Подільсько-Воскресенського мосту асфальтобетонні суміші. Також фірма входила до групи підприємств, що спеціалізувалися на дорожньому будівництві: ТОВ "Естейт холдинг", ТОВ "Трініті-груп", ТОВ "Трансбудкооперація" і ТОВ "Сучасна транспортна інфраструктура". Ці підприємства пов’язували з головою КНДІСЕ Рувіним, адже серед їх власників фігурував його кум та бізнес-партнер сім’ї Валерій Сировацький.

Однак у січні-лютому 2023-го року Валерій Сировацький, Валерій Мірошниченко та Галина Рувіна вийшли зі співвласників підприємств. Замість них співвласниками низки фірм групи у 2023 році стали Герман Блінов та його оточення – Лілія Ісай та Денис Микитюк.

Крім того, дружина Блінова Юлія Тищенко віддала під заставу іпотеки для фірми "АБЗ-1" два своїх будинки та землю під ними у Нових Безрадичах. Упродовж 2023-2024 років фірми "АБЗ1", "Трініті-груп" та "Сучасна транспортна інфраструктура" отримали підрядів від комунальних підприємств на понад 800 млн грн.

Як повідомлялося, у грудні 2023 року КП "Київський метрополітен" розірвав договір із "Київметробудом" на продовження Сирецько-Печерської лінії у бік житлового масиву Виноградар через зрив термінів будівництва.

Передбачалося, що роботи продовжаться до 2021 року, а їхній бюджет становитиме 5,99 млрд грн. Строки завершення робіт неодноразово відкладали, але їх так і не виконали.

У січні 2020 року Офіс генпрокурора повідомляв про арешт рахунків "Київметробуду" через підозру у спробах заволодіти державними грошима на будівництво метро на Виноградар. Згідно з матеріалами слідства, кошти виводилися через фірми, пов’язані з нардепом від фракції "ОПЗЖ" Вадимом Столаром.

Пізніше Національна поліція України почала розслідувати факт незаконного присвоєння підрядниками коштів, виділених на будівництво гілки метрополітену в Києві