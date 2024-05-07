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Новини
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"Нафтогаз" отримав за рік прибуток на 23 мільярди гривень

нафтогаз

Чистий консолідований прибуток Групи Нафтогаз у 2023 році становив 23,1 млрд грн проти збитку 79,1 млрд у 2022 році.

Про це свідчить фінансова звітність компанії, що перевірена міжнародним незалежним аудитором та схвалена наглядовою радою.

Зазначається, що основою прибутковості за бізнес-напрямами стали значно кращі фінансові результати підприємств Групи.

"За підсумками минулого року Група вийшла на суттєвий прибуток. І це попри те, що у 2023 році ми продовжували виконувати всі зобов’язання, покладені на нас державою, та постачали газ за соціальною ціною побутовим споживачам, виробникам тепла та електроенергії, релігійним й бюджетним організаціям", – зазначив очільник "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

Тепер звітність направили на розгляд та затвердження акціонеру – Кабінету міністрів.

Як додали в компанії, абсолютна більшість чистого прибутку буде спрямована на сплату дивідендів державі.

Нагадаємо, за підсумками роботи у першому півріччі 2023 року Група Нафтогаз отримала чистий прибуток у розмірі 6,6 млрд грн, порівняно із збитком на 57,2 млрд грн за аналогічний період минулого року.

Раніше голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов оцінював чистий збиток компанії за підсумками 2022 року у близько 40 млрд грн.

Автор: 

Нафтогаз (3309) прибуток (1802) Олексій Чернишов (110)


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А в это время: "Аеророзвідникам 63 ОМБР терміново потрібен Mavic 3T Джерело:
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07.05.2024 12:07 Відповісти
Отличная работа прокладки с тарифами,обдирай,получай премии,бронь и делай миллионерами наглядрадовцев бездельников.
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07.05.2024 12:08 Відповісти
Отличная работа - это довести Газпром до банкротства
ВОТ ЭТО - ОТЛИЧНАЯ РАБОТА!!!
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07.05.2024 12:13 Відповісти
Коломойський на зоні тому і прибуток є!
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07.05.2024 12:36 Відповісти
І шо тепер...?!
Знову "велике будівніцтва"..?!
Чи влада виділить кошти на Богдани, Нептуни,дрони...?!!
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07.05.2024 12:38 Відповісти
Може не прибуток - а надприбуток? Це типу за рахунок "ринкових" цін?
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07.05.2024 13:04 Відповісти
раніше так було в доларах
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07.05.2024 13:14 Відповісти
Кто бы сомневался. Барыги и грабители рулят. Если бы зарплаты и пенсии поднимали так как тарифы. Сами получают десятки и сотни тысяч, а на людей плевать.
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07.05.2024 19:30 Відповісти

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