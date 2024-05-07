"Нафтогаз" отримав за рік прибуток на 23 мільярди гривень

Чистий консолідований прибуток Групи Нафтогаз у 2023 році становив 23,1 млрд грн проти збитку 79,1 млрд у 2022 році.

Про це свідчить фінансова звітність компанії, що перевірена міжнародним незалежним аудитором та схвалена наглядовою радою.

Зазначається, що основою прибутковості за бізнес-напрямами стали значно кращі фінансові результати підприємств Групи.

"За підсумками минулого року Група вийшла на суттєвий прибуток. І це попри те, що у 2023 році ми продовжували виконувати всі зобов’язання, покладені на нас державою, та постачали газ за соціальною ціною побутовим споживачам, виробникам тепла та електроенергії, релігійним й бюджетним організаціям", – зазначив очільник "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

Тепер звітність направили на розгляд та затвердження акціонеру – Кабінету міністрів.

Як додали в компанії, абсолютна більшість чистого прибутку буде спрямована на сплату дивідендів державі.

Нагадаємо, за підсумками роботи у першому півріччі 2023 року Група Нафтогаз отримала чистий прибуток у розмірі 6,6 млрд грн, порівняно із збитком на 57,2 млрд грн за аналогічний період минулого року.

Раніше голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов оцінював чистий збиток компанії за підсумками 2022 року у близько 40 млрд грн.