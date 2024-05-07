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Новини
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"Укроборонпрому" не вистачає грошей – може виробляти втричі більше зброї, – гендиректор

сметанін

Виробничі спроможності держкомпанії "Українська оборонна промисловість" (колишній "Укроборонпром") втричі перевищують наявний рівень фінансування.

Про це гендиректор "Укроборонпрому" Герман Сметанін заявив під час Форуму оборонних індустрій Україна-ЄС у Брюсселі, повідомляє пресслужба компанії.

"Завдяки роботі Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості нам вдалося залучити значний обсяг українських коштів для масштабування виготовлення продукції, зокрема боєприпасів. Проте наші спроможності приблизно втричі вище наявного рівня фінансування, тому нам потрібно якомога більше "довгих" контрактів", – заявив керівник "Укроборонпрому".

Сметанін розповів, що підприємства "Укроборонпрому" вже налагодили серійне виробництво артилерійських снарядів, а також мінометних мін радянських калібрів, але й поступово переходять до виготовлення боєприпасів калібрів НАТО – 60-мм мінометних мін.

Водночас він визнав, що потужностей компанії навіть з великим зростанням виробництва недостатньо, щоб сягнути обсягів виробництва снарядів на російських підприємствах.

Як повідомлялося, наразі Данія та Канада вже погодилися профінансувати виробництво зброї українською оборонною промисловістю, розповідав міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

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зброя (869) Укроборонпром (752) Сметанін Герман (13)


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07.05.2024 13:12 Відповісти
На асфальт є , на зброю нема
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07.05.2024 13:41 Відповісти
В допросную всех руководителей за все 30 лет.
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07.05.2024 14:24 Відповісти
Так у нас техники не хватает? ***********? Или денег на их производство в Украине?
Или мозгов у правительства, чтобы все это организовать и грамотно управлять?
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07.05.2024 15:16 Відповісти
Втричі хочете більше красти? На вас,паскуди,офшорів в світі вже не вистачає!
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07.05.2024 18:09 Відповісти
Та нашо вам гроші, у нас загальна мобілізація. Воювати мають всі! А гроші то таке… тлєн… (сарказм, якшо хтось не поняв). Гребуть навіть тих, у кого податків було на зарплату трьом військовим на передку
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07.05.2024 19:58 Відповісти

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