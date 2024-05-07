"Укроборонпрому" не вистачає грошей – може виробляти втричі більше зброї, – гендиректор

Виробничі спроможності держкомпанії "Українська оборонна промисловість" (колишній "Укроборонпром") втричі перевищують наявний рівень фінансування.

Про це гендиректор "Укроборонпрому" Герман Сметанін заявив під час Форуму оборонних індустрій Україна-ЄС у Брюсселі, повідомляє пресслужба компанії.

"Завдяки роботі Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості нам вдалося залучити значний обсяг українських коштів для масштабування виготовлення продукції, зокрема боєприпасів. Проте наші спроможності приблизно втричі вище наявного рівня фінансування, тому нам потрібно якомога більше "довгих" контрактів", – заявив керівник "Укроборонпрому".

Сметанін розповів, що підприємства "Укроборонпрому" вже налагодили серійне виробництво артилерійських снарядів, а також мінометних мін радянських калібрів, але й поступово переходять до виготовлення боєприпасів калібрів НАТО – 60-мм мінометних мін.

Водночас він визнав, що потужностей компанії навіть з великим зростанням виробництва недостатньо, щоб сягнути обсягів виробництва снарядів на російських підприємствах.

Як повідомлялося, наразі Данія та Канада вже погодилися профінансувати виробництво зброї українською оборонною промисловістю, розповідав міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.