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Черги біля ТЦК: Кабмін продовжив дію бронювання від мобілізації на місяць (оновлено)

мобілізація,тцк

Кабінет Міністрів продовжив строк дії відстрочок від мобілізації, наданих за рішенням Міністерства економіки, ще на місяць.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 7 травня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Установлено, що строки дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих військовозобов’язаним відповідними рішеннями Міністерства економіки згідно із постановою КМУ від 27.01.2023 N76..., які не закінчилися на день прийняття цього рішення, продовжуються автоматично на один місяць", – написав представник уряду.

У пресслужбі Міністерства економіки пояснили, що продовження стосується тих відстрочок, що не закінчилися на день ухвалення постанови. Надалі бронювати працівників потрібно буде за новими правилами.

У міністерстві нагадали, що 18 травня набуде чинності закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", що передбачає зміни в законодавстві щодо бронювання військовозобов’язаних.

За словами заступника міністра економіки Ігоря Фоменка, наразі уряд ще працює над розробкою відповідних урядових актів щодо бронювання працівників за новими правилами.

"Водночас, щоб у цей перехідний період запобігти зупинці критично важливих для економіки підприємств, та з метою забезпечення потреб оборони та населення, ми продовжуємо терміни дії відстрочок на місяць. Надалі підприємства матимуть змогу бронювати працівників вже за оновленими правилами", – пообіцяв Фоменко.

Як повідомлялося, 3 травня Кабмін ухвалив аналогічне рішення про продовження бронювання на один місяць для працівників "Укрзалізниці".

Нагадаємо, в останні тижні біля територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) зросли черги з чоловіків, які хочуть оновити свої військово-облікові дані. Більшість з тих, хто стоїть чергах – це військовозобов’язані, які мають підстави для відстрочки або бронювання, пояснювали у ТЦК.

Автор: 

Кабмін (7745) бронювання (200) мобілізація (467) ТЦК та СП (37)


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Топ коментарі
+38
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07.05.2024 13:09
+30
Слугориги дискридитували ЗСУ і звичайно ТЦК, медицину і кожну родину, яка сьогодні знаходиться за кордоном. До чого вони не доторкнуться - те перетворюється на зелене смердюче лайно. Весь час президенства Порошенка, були різні контракти і було багато добровольців. Було престижно служити в ЗСУ і цих воїнів зустрічати з великою поваою. А сьогодні слугориги зробили так, що від армію втікає вісім із десяти, створені касти, які звільніють від служби, а дають можливість грабувати цей бідни й побитий народ. Прості хлопці в окопи, а малороси і антимайданівці в хлібні кабінети. Навіть опорочили укрїнця за кордоном і створили його імідж сцикуна, ухилянта. Одним реченням, Херпіду українців в очах Західу перетворив на стадо боягузів, які втікають і не бажають захищати свою державу.
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07.05.2024 13:31
+17
Прислуга Єрмака Мосейчучка - все, демократія закінчилася, іграшково-шоколадний період в Україні закінчився - СБУ постукає в двері кожному

https://twitter.com/dendnepro/status/1787530506319392797

Не дати цій тварюкі разом з Єрмаком втекти від народу
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07.05.2024 13:20
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клоуни в перших рядах?
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07.05.2024 13:08 Відповісти
Так, квартал та батальон з монако коля коклєта привіз
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07.05.2024 13:09 Відповісти
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07.05.2024 13:09 Відповісти
У нас уже больше десятка механизаторов в соседних селах забрали военкоматовские прекрасно зная что через пару недель на них придет новая бронь а мажоры пивко в райцентре потягивают.
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07.05.2024 16:44 Відповісти
Черги на бронь - в армію охочих немає?
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07.05.2024 13:10 Відповісти
Слугориги дискридитували ЗСУ і звичайно ТЦК, медицину і кожну родину, яка сьогодні знаходиться за кордоном. До чого вони не доторкнуться - те перетворюється на зелене смердюче лайно. Весь час президенства Порошенка, були різні контракти і було багато добровольців. Було престижно служити в ЗСУ і цих воїнів зустрічати з великою поваою. А сьогодні слугориги зробили так, що від армію втікає вісім із десяти, створені касти, які звільніють від служби, а дають можливість грабувати цей бідни й побитий народ. Прості хлопці в окопи, а малороси і антимайданівці в хлібні кабінети. Навіть опорочили укрїнця за кордоном і створили його імідж сцикуна, ухилянта. Одним реченням, Херпіду українців в очах Західу перетворив на стадо боягузів, які втікають і не бажають захищати свою державу.
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07.05.2024 13:31 Відповісти
Боягузи ти сцикуни шукають собі подібні відмазки про херпіду та інше, виправдовуючи своє небажання йти на захист держави. Небоягузи пішли туди самі з перших днів війни.
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07.05.2024 13:39 Відповісти
тобто ти зараз всіх поліцейських, митників, прикордонників, депутатів, чиновників, всіх цих патріотичних та сміливих людей обізвав сцикунами та боягузами ?
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07.05.2024 13:55 Відповісти
Я доволі ясно висловився, без прив'язки до місця роботи.
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07.05.2024 15:54 Відповісти
Баканов де ?

В окопі ?

Лисий де ?
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07.05.2024 18:25 Відповісти
Що ти там висловився, годує тебе хто?! Тих і обгадив.
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07.05.2024 18:43 Відповісти
А є інші слова для такого контингенту?
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08.05.2024 06:12 Відповісти
За захист держави постійно кричать ті,хто не воює.
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07.05.2024 18:32 Відповісти
У більшості коментарів на сайті-так і є. Найкрутіші стратеги-це воїні, що воюють з диванів. Вони-найкращі захисники держави та найкращі патріоти. Щоправда до війська-ані ногою, але то таке.
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07.05.2024 23:13 Відповісти
Це всі ті,хто з екранів жене на війну інших.
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08.05.2024 00:33 Відповісти
Є і такі, але більшість йшли і це було видно з 2014 і по 2019 роки, коли держава до армії була повернута обличчям, коли були контракти короткі і довгі, а зараз контракт тільки в один бік, виходить, що до смерті. То невже всі бажають йти в один бік? А підіть у вечерній час до нічних клубів, до парків, та інші людні місця і Ви побачите здоровенних хлопців н крутих тачках, які ні від кого не ховаються, бо вони з Володіної касти, або з касти ригів. І поїдьте в любе село України і Ви також побачите відсутність хлопців і навіть постарших чоловіків. Вигрибли навіть тих, хто був реально хворим. Тут мова йде не про сцикунів і боягузів, хоча це одне і теж,, а про справедливість, бо в Конституції записано, що захищати державу мають всі, а на в реальності виходить, що ні.
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07.05.2024 19:14 Відповісти
З першого дня цієї повномасштабної війни ті, хто пішов сам-ні про які контракти, ні про яку владу чи ще щось-не думали. У голові було і є тільки одне-захист своєї родини, захист своєї країни. Ті, хто боїться за себе-починають вигадувати щось про "до 2019 та після." Загроза зросла у геометрічній прогресії, і розмови про владу "2019+, за яку я не голосував"-це відмазки, виправдовування власного боягузства щодо захисту своєї Батьківщини.
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07.05.2024 22:59 Відповісти
Різні були,є і будуть.І тоді більшість думала,що війна швидко закінчиться.Батьківщина то також мала хоч щось робити,в лиці керманичів.А то так добре,хтось буде розказувати,а когось на війну.
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08.05.2024 00:32 Відповісти
Так, панеhttps://biz.censor.net/user/513819, з першого дня повномасштабної війни ті, хто пішов сам-ні про які контракти, ні про яку владу чи ще щось-не думали. Зате думали про свої мародерські і воровські схеми ті, що залишилися в тилу, в бункерах і на хлібних посадах. Чи то до нас прийшли поляки і встановили ціни на яйця по 17 грн. за штуту? Чи то німці вкрали 32 мільярди, які виділени із держбюджету на снаряди? Чи французи поцупили 40 мільярдів, які виділені на дрони? Ні, то зробили слугориги, ті, які сьогодні дискредитують простих громадян України, ті, що створили тут таку ситуацію. Різницю вловили? А народ точно цю різницю вловив і головне, що жоден щур, який крав і краде в армії не сидить.
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08.05.2024 11:47 Відповісти
Слугориги чи порохориги-яким чином це до бажання захищати свою країну ? Це-відмазки.
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08.05.2024 16:55 Відповісти
Та звісно. В тебе ж "пулі свістят над головой" а ти це пишеш.
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07.05.2024 19:43 Відповісти
Та звісно ж це не в мене "пулі свистіли над головою", а в тебе. Це ж не я, а ти пішов з першіх днів війни до військомату. А також це ти замість мене був у посадках та окопах. Вибач, що переплутав тебе з собою.
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07.05.2024 22:48 Відповісти
Немає і не буде вже. Всі охочі вже давно на війні, комісовані з протезами, або в могилах.
Влада це все прекрасно розуміє, а тому і демобілізації не оголошують. Бо тоді не буде кому воювати...
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07.05.2024 21:33 Відповісти
Прислуга Єрмака Мосейчучка - все, демократія закінчилася, іграшково-шоколадний період в Україні закінчився - СБУ постукає в двері кожному

https://twitter.com/dendnepro/status/1787530506319392797

Не дати цій тварюкі разом з Єрмаком втекти від народу
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07.05.2024 13:20 Відповісти
Та це фейк
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07.05.2024 13:40 Відповісти
давай аргументи. цю потвору вже всі знають.
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07.05.2024 17:08 Відповісти
Раптово, черги в воєнкомати на росії - зі схожої причини: треба реєструватись за місцем знаходження і оновлювати дані. Ну і бронь вчасно отримувати теж.
А ви думали, там суцільні добровольці *********?
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07.05.2024 13:38 Відповісти
Пустіть мене без черги, мені лише печатку на відпускному листі поставити!!!
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07.05.2024 15:41 Відповісти
а як що мені терміново потрібно на євробачення. от прямо сьогодні до десятої, мене випустять?
я повернусь!
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07.05.2024 18:04 Відповісти
Коли влада зміниться вся ця бронь коту під хвіст - одразу в окопи і на всі лінії оборони 🤣
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07.05.2024 19:29 Відповісти
Ладимир Утин

@UtinLadimir

·

https://twitter.com/UtinLadimir/status/1787880652529950859 59 мин

В ответ

https://twitter.com/RudijLis @RudijLis

Идея с дискредитацией ЗСУ и как способ сбить рейтинг армии, от которого начала обсираться зелень, могла возникнуть только в голове Миши Падали. Это с его подачи началось сафари на улицах
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07.05.2024 20:23 Відповісти
Я так розумію, це стосується тих, у кого бронь строкова (на півроку)?
Бо є й безстрокова (на весь період мобілізації)
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07.05.2024 21:31 Відповісти
Схоже на те, але ця дічь трохи дивна, бо таких людей ТЦК вже рік як тягає на "оновлення даних" (ВЛК), без цього бронювання зробити було майже неможливо. Але, як завжди, частина організацій, установ та підприємств якимись манівцями петляла, щоб працівники бронь отримували, а в ТЦК не йшли. Тепер, я так зрозумів, ця ласа крамничка закривається, от люди масово і побігли, бо без висновку ВЛК/ТЦК доведеться петлять, але вже без роботи і броні. Така собі перспектива (та і Тиса не резинова), тому якийсь час цей двіж буде, але я сумніваюся, що надовго.
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08.05.2024 01:16 Відповісти
ДЛЯ ЧЛЕНІВ !?)
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08.05.2024 03:17 Відповісти
Ні яки данні в тцк ніхто оновлювати не забов*язан, тому що вони і так мають доступ до ваших персональних даних.👈
А ці персонажи в чергах - "менти", "тцк" та інші неконституційні "органи",
та люди яким дали вказівку начальники продовжувати "бронь"
"ТЦК"💩 - це ні воєнкомат! Ніхто туди не забов*язан йти , і щось там підписувати.
В країні "воєнний стан " закінчився в березні 2022 року👈
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08.05.2024 09:42 Відповісти

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