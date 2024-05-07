Черги біля ТЦК: Кабмін продовжив дію бронювання від мобілізації на місяць (оновлено)

Кабінет Міністрів продовжив строк дії відстрочок від мобілізації, наданих за рішенням Міністерства економіки, ще на місяць.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 7 травня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Установлено, що строки дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих військовозобов’язаним відповідними рішеннями Міністерства економіки згідно із постановою КМУ від 27.01.2023 N76..., які не закінчилися на день прийняття цього рішення, продовжуються автоматично на один місяць", – написав представник уряду.

У пресслужбі Міністерства економіки пояснили, що продовження стосується тих відстрочок, що не закінчилися на день ухвалення постанови. Надалі бронювати працівників потрібно буде за новими правилами.

У міністерстві нагадали, що 18 травня набуде чинності закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", що передбачає зміни в законодавстві щодо бронювання військовозобов’язаних.

За словами заступника міністра економіки Ігоря Фоменка, наразі уряд ще працює над розробкою відповідних урядових актів щодо бронювання працівників за новими правилами.

"Водночас, щоб у цей перехідний період запобігти зупинці критично важливих для економіки підприємств, та з метою забезпечення потреб оборони та населення, ми продовжуємо терміни дії відстрочок на місяць. Надалі підприємства матимуть змогу бронювати працівників вже за оновленими правилами", – пообіцяв Фоменко.

Як повідомлялося, 3 травня Кабмін ухвалив аналогічне рішення про продовження бронювання на один місяць для працівників "Укрзалізниці".

Нагадаємо, в останні тижні біля територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) зросли черги з чоловіків, які хочуть оновити свої військово-облікові дані. Більшість з тих, хто стоїть чергах – це військовозобов’язані, які мають підстави для відстрочки або бронювання, пояснювали у ТЦК.