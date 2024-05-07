Угода про вільну торгівлю з Туреччиною: Кабмін передав документ на ратифікацію

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт "Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між урядом України та урядом Турецької Республіки".

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 7 травня, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Підтримали законопроєкт про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною. Далі передамо його до парламенту. Туреччина серед п’ятірки наших основних торговельних партнерів. Тому ця угода створює нові можливості для українського бізнесу", – написав Шмигаль.

Він уточнив, що після ратифікації угоди будуть скасовані мита на значну кількість українських товарів, зокрема на 93% промислових.

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Як повідомлялося, раніше перша віцепрем’єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко прогнозувала, що Угода про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною набуде чинності на початку 2024 року.

Нагадаємо, Угоду про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною підписали 3 лютого 2022 року у Києві. Вона набуде чинності після ратифікації її парламентами обох країн та обміну ратифікаційними грамотами.