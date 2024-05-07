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Новини
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НАБУ провело обшуки у справі брата заступника голови Офісу президента Шурми

шурма

Національне антикорупційне бюро провело обшуки за фактом імовірного заволодіння або зловживання під час виплат за електроенергію окупованим сонячним електростанціям. Зокрема, йшлося про компанії, пов’язані з оточенням заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми.

Як пише "Слово і діло", про це йдеться у рішеннях Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду та підтверджують дані судових справ.

Зокрема, правоохоронці провели обшук у головного бухгалтера компаній ТОВ "КД Енерджі 2" та ПП "Нацпрод Наталії Баженової.

У неї вилучили мобільний телефон. В одному з месенджерів виявили листування, в якому містився документ щодо показників лічильників указаних компаній, зокрема за дати 4 червня 2022 року та 31 жовтня 2022 року. На телефон накладено арешт і його визнано речовим доказом.

Також детективи обшукали місце здійснення господарської діяльності ТОВ "Відновлювальна енергія Запоріжжя", ТОВ "КД Енерджі 2" і ПП "Нацпрод". Правоохоронці вилучили жорсткі диски підприємств.

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Крім того, обшуки провели у помешканні начальника відділу операційних рахунків комерційного обліку ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" Дениса Шарова.

Детективи вилучили в нього мобільний телефон та ноутбук. На ноутбуці було знайдено документи щодо несинхронної роботи низки підприємств ("несинхрон"), а на телефоні – документи з питань комерційного обліку електроенергії.

Також детективи завітали у житло директора з комерційного обліку "Укренерго" Олександра Карпенка. У нього вилучили телефон і ноутбук, в яких також виявили інформацію, пов’язаною зі справою, зокрема, щодо несинхронної роботи низки підприємств.

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"Зелений бізнес" брата Шурми та окуповані СЕС

Як повідомлялося, журналісти з'ясували, що до літа 2023 року Україна продовжувала оплачувати електроенергію за "зеленим тарифом" сонячним електростанціям, що залишились на окупованій Росією території. Хоча, імовірно, ці станції не мали зв’язку з об’єднаною енергосистемою України.

Зокрема, йдеться про сонячні станції ТОВ "КД Енерджі 2", ПП "Нацпрод", ТОВ "Відновлювальна Енергія Запоріжжя", ТОВ "Грін Енерджі Токмак" і ТОВ "Грандпауєр ЛЛС", розташовані у Запорізькій області.

За даними Bihus.Info, з липня 2022 по липень 2023 роки ці компанії сукупно отримали понад 320 млн грн оплати за електроенергію за "зеленим тарифом" від "Гарантованого покупця".

Співвласником ТОВ "КД Енерджі 2" і ТОВ "Відновлювальна Енергія Запоріжжя" є брат Ростислава Шурми Олег Шурма. Станція ПП "Нацпрод" також згадується серед реалізованих проєктів на корпоративному сайті, де зібрані "зелені" проєкти Олега Шурми і партнерів.

Співвласником ТОВ "Грін Енерджі Токмак" і ТОВ "Грандпауєр ЛЛС" є Руслан Божко – колишній підлеглий Ростислава Шурми, якого вважають близькою до нього людиною.

Після публікації цього розслідування НАБУ відкрило кримінальне провадження щодо виплат за "зеленим тарифом" за електроенергію, вироблену сонячними електростанціями, які перебувають на окупованих територіях.

Автор: 

НАБУ (1529) СЕС (84) електроенергія (4235) Шурма Ростислав (81)


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Топ коментарі
+8
А по "убієнному" брату Єрмака, який державними посадами торгував, справа буде?
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07.05.2024 15:31
+6
В найгіршому випадку бухгалтера посадять.
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07.05.2024 16:08
+5
рафік крауйней стєпені неувінават
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07.05.2024 15:23
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А от і "щастячко в хату" братела кіндерсюрприза завітало. Може й самого не мине.
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07.05.2024 15:14 Відповісти
рафік крауйней стєпені неувінават
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07.05.2024 15:23 Відповісти
А по "убієнному" брату Єрмака, який державними посадами торгував, справа буде?
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07.05.2024 15:31 Відповісти
По правій руці самої Буданги? Жартуєте?
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07.05.2024 21:14 Відповісти
В найгіршому випадку бухгалтера посадять.
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07.05.2024 16:08 Відповісти
А коли вже НАБУ проведе обшуки у гніздів'і корупциі на Україні - ОПи?

Американці попередилии, що якщо у найближчий час не будуть ліквідовані вулики корупціі, то Україна більше не отримає допомоги! До часу! Президент, згідно Констітуціі України обирався на 5 років! 7 травня його термін закінчився. Тому його ОПа, це вже формування, яке НІЯКИХ повноважень не має, але вже у всьому світу визнано, як найбільшь корумповане.

Я знав раніше одного можновладця, котрий казав:"Я у вулику сіджу і збираю медок, які приносять бджилкі!"
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07.05.2024 16:57 Відповісти
Щось вони з тими шурмами тягнуть , тягнуть .
Підозрюю капіталісти ************ їх до активних дій , інакше ніхто би навіть палець не підняв. Тим більше проти одного зі своїх. Що би ми робили без капіталістів
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07.05.2024 18:17 Відповісти
капіталісти їх виживають, якщо хтось не зрозумів....
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08.05.2024 10:32 Відповісти
А СВІДКИ ХТО !?)
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08.05.2024 03:16 Відповісти
"Свинарчук" Зеленського. Під час війни - це не просто "потужно", а удар по обороноздатності держави. Людина з партії регіонів - партії, яка й привела цю війну на нашу землю, працює в оточенні президента (і не один такий) і спокійно краде державні кошти.
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08.05.2024 09:57 Відповісти

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