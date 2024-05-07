В Україні за час війни повністю відновили 510 зруйнованих Росією медичних закладів

Від початку повномасштабної війни Росії проти України тривають роботи з відновлення української медичної інфраструктури, пошкодженої РФ. Так, уже вдалося відновити повністю 510 об’єктів українських медзакладів та ще 355 – відбудовані частково або перебувають в процесі відновлення.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

Йдеться про медичні заклади на деокупованих територіях, а також ті, які зазнали невеликих ушкоджень: вибиття вікон, пошкодження покрівлі, фасаду тощо. Найбільше відновлених медзакладів – на Миколаївщині, Дніпропетровщині, Київщині, Харківщині та Чернігівщині.

У МОЗ нагадали, що за понад два роки повномасштабної війни ворог пошкодив 1591 об'єкт медзакладів та ще 210 зруйнував вщент.

Найбільших втрат зазнали медзаклади на Харківщині, Донеччині, Миколаївщині, Київщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині, Херсонщині та Запоріжжі.

Водночас, отримати вичерпну інформацію щодо ступеня руйнування лікарень на тимчасово окупованих територіях неможливо.

Крім того, російська армія пошкодила 161 автівку екстреної медичної допомоги, 261 автівку "екстренки" знищила та захопила ще 125.

Модернізація лікарень

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів України цього року розпочне проєкти реконструкції та модернізації не менш як 100 лікарень та планує створення не менше 30 центрів ментального здоров’я в кластерних лікарнях.

До того відновлення зруйнованих росіянами медичних закладів оцінили у $16 млрд.