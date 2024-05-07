Резерви Нацбанку впали за місяць на $1,4 мільярда

За попередніми даними, міжнародні резерви України на 1 травня 2024 року становили $42,4 мільярда.

У квітні вони знизилися на 3,1% або на $1,36 млрд, повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ).

"Така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ для забезпечення курсової стійкості та борговими виплатами країни в іноземній валюті, які частково були компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів", – зазначається у повідомленні.

Зокрема, Національний банк у квітні продав на валютному ринку $2,3 млрд, а викупив – лише $30,9 млн. Таким чином, чистий продаж валюти НБУ становив $2,26 млрд.

При цьому на валютні рахунки уряду в Національному банку у квітні надійшло $1,65 млрд, у тому числі:

$1,6 млрд – другий транш від ЄС у межах перехідного фінансування за програмою Ukraine Facility;

$46,6 млн – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Водночас на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті за місяць виплачено $884,5 млн, з них:

$673,7 млн – обслуговування та погашення боргу перед ЄС;

$162,3 млн – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

$6,5 млн – обслуговування валютних ОВДП;

$42 млн – сплата боргу перед іншими міжнародними кредиторами.

Ще $92,6 млн Україна сплатила Міжнародному валютному фонду.

Крім того, внаслідок переоцінки фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют) їх вартістю у квітні збільшилася на $224,3 млн.

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,5 місяця майбутнього імпорту", – додали у Нацбанку.

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Як повідомлялося, станом на 1 квітня міжнародні резерви України становили $43,76 млрд, у березні вони зросли на 18% або $6,7 млрд, встановивши новий історичний рекорд. Зокрема, на валютні рахунки уряду за місяць надійшло рекордні $9,31 млрд допомоги від партнерів.