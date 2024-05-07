Детінізація торгівлі: Кількість виданих чеків та легальний виторг продавців продовжують зростати

Кількість виданих чеків у 2024 році зросла майже на 4 млн у середньому за день – з 22,5 млн штук у січні до 26,2 млн – у квітні.

Про це повідомив голова парламентського комітету з податків та фінансів Данило Гетманцев.

"Знаю, вас цікавить результати нашої реформи фіскалізації. Новини стабільно позитивні. Кількість чеків неспинно збільшується – торгівля детінізується. Відповідно зростають податки на армію", – розповів Гетманцев.

За його даними, середньоденна кількість чеків у 2024 році зросла майже на 4 млн штук, з 22,5 млн у січні до 26,2 млн на день – у квітні.

Виторги, за словами Гетманцева, також зростають.

"Щоденний середній виторг виріс з 11 121,6 млн грн у березні до 11 542,08 млн грн. у квітні", – деталізував голова комітету.

Раніше повідомлялося, що в березні підприємці видали покупцям 774,81 млн розрахункових документів (чеків), це рекордний показник.

Перевірка касових апаратів

Державна податкова служба почала проводити перевірки щодо коректної роботи касових апаратів із 1 серпня 2023 року, а з 1 жовтня за порушення у цій сфері підприємців почали штрафувати.

РРО обовʼязкове для підприємців, які ведуть розрахункові операції в готівковій чи безготівковій формі під час продажу товарів чи послуг. Починаючи з 1 січня 2022 року РРО/ПРРО став обовʼязковим для ФОПів другої, третьої та четвертої груп і тих, хто працює на загальній системі оподаткування у містах з населенням понад 25 тис. осіб.

На початку російського вторгнення Верховна Рада заборонила штрафувати підприємців за невикористання ПРРО/РРО. У червні 2023 року депутати ухвалили законопроєкт №8401, який повертає штрафи за роботу без видачі фіскального чека.