Кабмін виділив 170 мільйонів на утримання непрацюючого аміакопроводу з Росії
Кабінет Міністрів виділив Фонду державного майна 168 мільйонів гривень на утримання аміакопроводу "Тольятті-Одеса" в належному стані.
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 7 травня, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Кошти виділені з резервного фонду держбюджету, вони дозволять своєчасно здійснювати необхідні регламентні роботи на об’єкті, що важливо для запобігання надзвичайних ситуацій техногенного характеру.
"Виділені кошти дозволять підприємству утримувати аміакопровід в належному стані, що важливо для забезпечення безпеки населення, яке мешкає поруч. Окрім того, частина коштів буде спрямована на зарплату працівників держпідприємства, яке не працює сьогодні за основним напрямком діяльності з об’єктивних обставин", – уточнив заступник міністра економіки Ігор Фоменко.
Нагадаємо, магістральний аміакопровод "Тольятті - Одеса" проєктною потіжністю 2,5 млн тонн на рік до повномасштабного вторгнення використовувався для транзиту російського аміаку через Україну з подальшим перевалюванням його на морські судна через "Одеський припортовий завод" (ОПЗ). Оператор української ділянки аміакопроводу – держпідприємство "Укрхімтрансаміак".
Восени 2022 року співвласник російських виробників добрив "Уралхім", "Уралкалій" та "Тольяттіазот" Дмітрій Мазєпін звертався до Путіна з проханням вирішити питання відновлення транзиту російського аміаку на експорт через Одесу. Про це офіційно повідомляв Кремль.
Він додав, що з 2021 року будується альтернативний маршрут для експорту російського аміаку на Тамані, однак запустити його не вдасться щонайменше до кінця 2023 року.
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Діаметр виготовленої у Франції труби 355 мм, товщина 8 мм !!!!
нехіла кількість труб лежить без діла
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А так, продовження фінансування утримання цього об'єкту свідчить про бажання зе-влади йти на замирення з рашистами з передачею цього аміакопроводу та ще мабудь усієї газотрвнспортної системи у власність пітьми.
Торгівля з кацапами щоб вони на ці грощі свою армію озброювали, титанова сировина і досі йде до Параши з України. Аміакопровід і газову трубу з параши в Єс і до Одеси треба розібрати.