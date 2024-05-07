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Новини
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Кабмін виділив 170 мільйонів на утримання непрацюючого аміакопроводу з Росії

укрхимтрансаммиак

Кабінет Міністрів виділив Фонду державного майна 168 мільйонів гривень на утримання аміакопроводу "Тольятті-Одеса" в належному стані.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 7 травня, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Кошти виділені з резервного фонду держбюджету, вони дозволять своєчасно здійснювати необхідні регламентні роботи на об’єкті, що важливо для запобігання надзвичайних ситуацій техногенного характеру.

"Виділені кошти дозволять підприємству утримувати аміакопровід в належному стані, що важливо для забезпечення безпеки населення, яке мешкає поруч. Окрім того, частина коштів буде спрямована на зарплату працівників держпідприємства, яке не працює сьогодні за основним напрямком діяльності з об’єктивних обставин", – уточнив заступник міністра економіки Ігор Фоменко.

Нагадаємо, магістральний аміакопровод "Тольятті - Одеса" проєктною потіжністю 2,5 млн тонн на рік до повномасштабного вторгнення використовувався для транзиту російського аміаку через Україну з подальшим перевалюванням його на морські судна через "Одеський припортовий завод" (ОПЗ). Оператор української ділянки аміакопроводу – держпідприємство "Укрхімтрансаміак". 

Восени 2022 року співвласник російських виробників добрив "Уралхім", "Уралкалій" та "Тольяттіазот" Дмітрій Мазєпін звертався до Путіна з проханням вирішити питання відновлення транзиту російського аміаку на експорт через Одесу. Про це офіційно повідомляв Кремль. 

Він додав, що з 2021 року будується альтернативний маршрут для експорту російського аміаку на Тамані, однак запустити його не вдасться щонайменше до кінця 2023 року. 

Автор: 

аміак (78) Кабмін (7745) транзит (634) Укрхімтрансаміак (57)


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Топ коментарі
+7
Корупція в чистому вигляді.
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07.05.2024 18:37
+7
Треба було давно той аміакопровід розібрати, щоби в пітьми відпала спокуса до захоплення території під ним або, принаймні, до використання його як інструменту у виправданні своєї агресії в Україні через економічні фактори.
А так, продовження фінансування утримання цього об'єкту свідчить про бажання зе-влади йти на замирення з рашистами з передачею цього аміакопроводу та ще мабудь усієї газотрвнспортної системи у власність пітьми.
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07.05.2024 19:18
+4
Довжина трубопроводу 2417 км, з них 1021 км !!! проходить по території України

нехіла кількість труб лежить без діла

.
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07.05.2024 19:35
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Корупція в чистому вигляді.
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07.05.2024 18:37 Відповісти
труби там гарні !

Діаметр виготовленої у Франції труби 355 мм, товщина 8 мм !!!!
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07.05.2024 19:33 Відповісти
Довжина трубопроводу 2417 км, з них 1021 км !!! проходить по території України

нехіла кількість труб лежить без діла

.
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07.05.2024 19:35 Відповісти
Є така собачка нахуахуа !
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07.05.2024 23:14 Відповісти
Волонтери мають перкваліфіковуватися в антикорупціонерів і починати "трусити" Кабмін, ВР і ОП - гроші по їх кишенях розтягнуті...
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07.05.2024 18:43 Відповісти
Це ж як потужно, і зовсім не страшно
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07.05.2024 18:48 Відповісти
Треба було давно той аміакопровід розібрати, щоби в пітьми відпала спокуса до захоплення території під ним або, принаймні, до використання його як інструменту у виправданні своєї агресії в Україні через економічні фактори.
А так, продовження фінансування утримання цього об'єкту свідчить про бажання зе-влади йти на замирення з рашистами з передачею цього аміакопроводу та ще мабудь усієї газотрвнспортної системи у власність пітьми.
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07.05.2024 19:18 Відповісти
Арбайтен майн фюрер ! Дєньгі нє пахнут !
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07.05.2024 19:36 Відповісти
Зелені ви ОХ***И вкрай ?
Торгівля з кацапами щоб вони на ці грощі свою армію озброювали, титанова сировина і досі йде до Параши з України. Аміакопровід і газову трубу з параши в Єс і до Одеси треба розібрати.
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07.05.2024 19:40 Відповісти
......це вже Кінець Епохи Бідності , чи ще трохи почекати......?
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07.05.2024 19:56 Відповісти
Да дайте йому ще сто днів. Він тільки зрозумів як гундосити у відосах.
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07.05.2024 21:26 Відповісти
Посадовці *від труби* в пояснювальній записці залякали Кабмін,просто шантаж.
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07.05.2024 19:59 Відповісти
Дуже потужно.
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07.05.2024 20:02 Відповісти
********* виділили кошти,чекаємо коли прилетить по аміакопроводу.
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07.05.2024 23:27 Відповісти

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