Польща чекає нападу Росії: Туск закликав зібрати 100 мільярдів євро на переозброєння ЄС

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав Європейський Союз мобілізувати щонайменше 100 млрд євро на оборону та створити спільну систему протиповітряної оборони.

Туск заявив, що довгі дебати щодо підвищення обороноздатності блоку мають незабаром завершитися рішенням, пише Bloomberg.

"Багато грошей, витрачених правильно і з розумом на безпеку Європи, дозволить надовго утримати війну від кордонів Європи. Можливо, назавжди", – сказав Туск на економічній конференції в Катовіце.

Туск попередив, що регіону потрібно витратити найближчі роки на підвищення військової готовності, достатньої для стримування потенційних ворогів. Він також закликав блок зміцнити свій зовнішній кордон.

"Європейські кордони потрібно захищати, тому що вони стали кордонами між континентом миру та агресорами, які готують нам війну, також використовуючи гібридні методи", – сказав Туск.

Оборона ЄС

У середині квітня президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що з початку повномасштабної загарбницької війни Росії проти України Європа почала компенсувати багаторічне недофінансування секторів безпеки й оборони, тож національні оборонні бюджети країн-членів зросли в середньому на 20% з 2022 року.

Вона зауважила, що в рамках Європейського оборонного фонду європейські країни більше інвестують разом у розвиток сучасних спроможностей в таких критично важливих сферах, як військово-морський флот, повітряні засоби, системи раннього попередження космічного базування та засоби кібернетичного захисту.