Великий виробник електроенергії у Києві недоплатив 130 мільйонів податків, – БЕБ

Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрило енергетичну компанію у Києві, що ухилялася від сплати податків в особливо великих розмірах.

Слідчі встановили, що керівники енергетичної компанії умисно не сплатила 132 млн грн податків, повідомляє пресслужба БЕБ.

Зокрема, виконуючий обов’язки генерального директора та директор компанії з виробництва електроенергії не сплатили екологічний податок за викиди забруднюючих речовин в повітря та податок за розміщення відходів виробництва.

"Несплата податків відбулась не зважаючи на те, що на розрахункових рахунках компанії було достатньо коштів, про що службові особи достовірно знали. Фактично за три квартали до місцевих бюджетів не надійшло понад 132 млн грн", – зазначається у повідомленні.

Однак під час розслідування кримінального провадження, до повідомлення фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 212 ККУ, підприємство сплатило податки до бюджету у повному обсязі, додали у БЕБ.

Хто виробляє електроенергію у Києві?

БЕБ не називає генеруючу компанію, яка фігурує у справі. Однак, у Києві виробництвом електроенергії займаються два великих підприємства: комунальне підприємство "Київтеплоенерго" і ТОВ "Євро-реконструкція" (Дарницька ТЕЦ) Анатолія Шкрібляка.