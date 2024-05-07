Мер Очакова незаконно купив квартиру в Іспанії і отримав 12 мільйонів у подарунок, – НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції перевірило декларації міського голови Очакова (Миколаївська область) і виявило ознаки незаконного збагачення на понад 12 млн грн та декларування недостовірних відомостей на понад 3 млн грн.

Як повідомили у НАЗК, під час війни у 2022 році посадовець разом із дружиною придбали квартиру в Іспанії площею 122,31 кв. м вартістю понад 5 млн грн.

"Крім того, він отримав, нібито від матері, подарунки у вигляді готівки на понад 12 млн грн, що значно перевищує її законні доходи", – додали в НАЗК.

Також під час перевірки декларацій встановлено, що дружина посадовця отримала на свій банківський рахунок понад 300 тис. грн від фізичної особи-підприємця, який неодноразово виконував роботи та надавав послуги для Очаківської міської ради.

"Він повідомив, що ці кошти були отримані нібито на придбання автомобіля для Очаківської міської ради. Ці твердження спростовані під час перевірки. Зазначені кошти дружина витратила на придбання одягу", – пояснили в НАЗК.

За результатами встановлених фактів НАЗК склало обґрунтовані висновки за ст. 368-5 (незаконне збагачення) та ч. 1 ст. 366-2 ККУ (внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації) та направило їх до Національної поліції України.

Заповнення декларацій

Раніше повідомлялося, що Національне агентство з запобігання корупції планує запровадити часткове автозаповнення декларацій до 12 жовтня 2024 року.

Дані до декларацій підтягуватимуться з реєстрів, до яких НАЗК має автоматизований доступ.

Водночас це не стосуватиметься всієї інформації, яку особа має відобразити у декларації. Наприклад, у реєстрах немає даних про об’єкти за кордоном, готівку, криптовалюту, антикваріат тощо.