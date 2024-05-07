Кабмін змінив умови оренди держмайна на час воєнного стану. Хто зможе не платити?

Кабінет Міністрів уніс зміни до постанови від 27 травня 2022 року №634 "Про особливості оренди державного та комунального майна в період воєнного стану".

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Як зміниться оренда державного майна

Зокрема, вирішено:

звільнити від орендної плати фізичних осіб та ФОП, призваних на військову службу;

припинити нарахування орендної плати орендарям державного та комунального майна, розташованого на територіях активних бойових дій, територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, або на тимчасово окупованих територіях відповідно до Переліку територій, затвердженого наказом Мінреінтеграції від 22 грудня 2022 року №309 (зі змінами);

дозволити комунальним підприємствам, які повністю або частково фінансуються за рахунок місцевого бюджету, оренду державного майна без проведення аукціону для цілей облаштування гуртожитків для переселенців за ціною 1 гривня за 1 квадратний метр площі.

Оренда соціального житла

Раніше повідомлялося, що Державна "Українська фінансова житлова компанія" ("Укрфінжитло") розробляє програми оренди житла з правом викупу та соціальної оренди житла.

До того голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк розповідала, що в Україні можуть запровадити соціальну оренду житла для вирішення питання внутрішньо переміщених громадян та осіб, які потребують підтримки держави у вирішенні житлового питання. Подібний інструмент закладають у законопроєкт про основні засади житлової політики.

За її словами, ставка оренди соціального житла буде нижчою за ринкову, а усі надходження орендних платежів спрямовуватимуть до револьверного фонду, з якого надалі будуватимуть нове житло. Шуляк уточнювала, що орендодавцем і власником такого житла будуть місцеві громади.