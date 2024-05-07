"Укрзалізниця" запустить модернізований електропоїзд зі Львова до Рівного. ФОТО
"Укрзалізниця" незабаром запустить модернізований електропоїзд на маршруті Львів – Рівне.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
Як модернізували потяг
Як розповіли в "Укрзалізниці", всередині вагона поїзд має:
- кріплення для велосипедів;
- розетки для зарядки гаджетів;
- комфортні сидіння.
Також вагони зробили більш доступними для маломобільних верств населення:
- встановлено пандуси;
- інклюзивні вбиральні;
- інформаційні покажчики продубльовано шрифтом Брайля.
У головних вагонах поїзда передбачені сповивальні столики.
Це вже 39 модернізований на власних потужностях "Укрзалізниці" приміський електропоїзд, зазначили в компанії.
Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" в березні модернізувала два електропоїзди ЕР-9Е №656 та ЕПЛ-9Т №008. Вони вийшли на приміські маршрути Полтавщини та Одещини.
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