"Укрзалізниця" запустить модернізований електропоїзд зі Львова до Рівного. ФОТО

"Укрзалізниця" незабаром запустить модернізований електропоїзд на маршруті Львів – Рівне.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Як модернізували потяг

Як розповіли в "Укрзалізниці", всередині вагона поїзд має:

⁠кріплення для велосипедів;

⁠розетки для зарядки гаджетів;

⁠комфортні сидіння.

Також вагони зробили більш доступними для маломобільних верств населення:

⁠встановлено пандуси;

⁠інклюзивні вбиральні;

⁠інформаційні покажчики продубльовано шрифтом Брайля.

У головних вагонах поїзда передбачені сповивальні столики.

Це вже 39 модернізований на власних потужностях "Укрзалізниці" приміський електропоїзд, зазначили в компанії.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" в березні модернізувала два електропоїзди ЕР-9Е №656 та ЕПЛ-9Т №008. Вони вийшли на приміські маршрути Полтавщини та Одещини.





