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"Укрзалізниця" запустить модернізований електропоїзд зі Львова до Рівного. ФОТО

модернізований потяг

"Укрзалізниця" незабаром запустить модернізований електропоїзд на маршруті Львів – Рівне.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Як модернізували потяг

Як розповіли в "Укрзалізниці", всередині вагона поїзд має:

  • ⁠кріплення для велосипедів;
  • ⁠розетки для зарядки гаджетів;
  • ⁠комфортні сидіння.

Також вагони зробили більш доступними для маломобільних верств населення:

  • ⁠встановлено пандуси;
  • ⁠інклюзивні вбиральні;
  • ⁠інформаційні покажчики продубльовано шрифтом Брайля.

У головних вагонах поїзда передбачені сповивальні столики.

Це вже 39 модернізований на власних потужностях "Укрзалізниці" приміський електропоїзд, зазначили в компанії.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" в березні модернізувала два електропоїзди ЕР-9Е №656 та ЕПЛ-9Т №008. Вони вийшли на приміські маршрути Полтавщини та Одещини.

модернізований потяг "Укрзалізниці"
модернізований потяг "Укрзалізниці"
модернізований потяг "Укрзалізниці"

Автор: 

модернізація (183) потяг (1293) Укрзалізниця (4762) електричка (119)


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