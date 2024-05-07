Данія виділить 33 мільйони євро на термінову гуманітарну допомогу Україні

Уряд Данії анонсував виділення Україні 250 млн данських крон (33,5 млн євро) на термінові базові потреби найвразливіших груп населення.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Данії, передає Укрінформ.

"Гуманітарна ситуація в Україні є надзвичайно серйозною. Мільйони українців були вимушені залишити свої домівки, тисячі будинків були зруйновані, лікарні зазнали бомбардувань, а предмети першої необхідності, такі як вода, опалення та електроенергія, є дефіцитними ресурсами для багатьох українців. [...] Цим новим пакетом підтримки ми прагнемо забезпечити термінову гуманітарну допомогу та захист для найбільш вразливих груп населення, що може врятувати їхні життя", – сказав міністр у справах міжнародного розвитку Данії Ден Йоргенсен.

Що профінансує Данія

У рамках цього пакету надається базова надзвичайна допомога у вигляді продовольства, медикаментів, води та житла для українців у найбільш постраждалих від війни районах.

Особливу увагу приділять захисту найбільш вразливих верств населення, зокрема мільйонів дітей, які страждають від наслідків війни, потребують безпечного середовища, соціальної активності та підтримки для продовження навчання навіть під час війни.

Пакет підтримки також сприяє зусиллям із запобігання, пом'якшення та реагування на особливі ризики, з якими стикаються жінки та дівчата, зокрема ризик сексуального та гендерно зумовленого насильства, а також сприяє наданню психосоціальної підтримки та охорони материнства і дитинства.

Скільки українців потребують гуманітарної допомоги

За даними ООН, через понад два роки від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну для майже 15 млн осіб необхідна гуманітарна допомога. Це близько 40% населення України.

Від війни особливо страждають найвразливіші українці, включно з жінками, дітьми та людьми, переміщеними внаслідок воєнних дій.