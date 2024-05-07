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Ставки за ОВДП продовжують падати: Мінфін розмістив державні облігації на 9,4 мільярда

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Міністерство фінансів 7 травня розмістило облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 9,39 мільярда гривень, знову знизивши ставки за цінними паперами.

Зокрема, Мінфін розмістив річні облігації на 3,19 мільярда гривень під 15,25% річних. Тиждень тому такі ОВДП розміщували зі ставкою дохідності 15,39% річних, а два тижні тому – під 16%.

Крім того, від продажу дворічних облігацій залучили 3,01 мільярда гривень. Ставку за ними вдалося знизити до 16,29%, порівняно із 16,35% тиждень тому та 17% – два тижні тому.

Від продажу трирічних облігацій залучили 3,1 мільярда гривень під 17,5%. Тиждень тому Мінфін розміщував такі облігації під 17,6%, а два тижні тому – під 18,3% річних.

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Як повідомлялося, правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 14,5% до 13,5% із 26 квітня, хоча більшість банкірів очікували її повільнішого зниження.

Автор: 

держбюджет (1568) держборг (1086) Мінфін (2928) ставки (213) облікова ставка (349) облігації (1464)


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