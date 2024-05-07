МВС запустило два сервіси для військовослужбовців і правоохоронців. Що пропонують?

Міністерство внутрішніх справ України запустило два сервіси для військовослужбовців та працівників органів системи МВС.

Про це повідомив очільник відомства Ігор Клименко.

Як сервіси запустило МВС

Відтепер доступний електронний кабінет постраждалого на сайті МВС України.

"Там військовослужбовці НГУ (Національної гвардії України, – ред.), ДПСУ (Державної прикорднної служби, – ред.), поліцейські, ДСНСники (працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, – ред.), які мають статус постраждалих, а також члени їх родин, можуть отримати доступ до своїх облікових даних та залишити запит на медичну, психологічну, юридичну допомогу", – розповів Клименко.

Для отримання доступу необхідно зареєструватися в Єдиному вікні для громадян.

Також почав роботу контактний центр із питань соціального захисту – 1536.

"Фахівці гарячої лінії з понеділка по суботу з 09:00 до 18:00 консультуватимуть щодо отримання психологічної, медичної та грошової допомоги, нарахування пільг, призначення пенсії тощо", – пояснив глава МВС.