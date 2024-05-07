Венеція зробила платним в’їзд до центру міста для туристів

Венеція за 11 днів експерименту з платою за в’їзд для одноденних туристів отримала 975 тис. євро доходу.

Про це пише DPA, передає Європейська правда.

Як повідомляється, напередодні місто повідомило про продаж понад 195 тис. квитків, що перевищило очікування. Плата за вхід, введена вперше з 25 квітня по 5 травня, стягується за стандартною оплатою 5 євро.

Відтепер плату за вхід будуть стягувати майже в усі суботи та неділі до середини липня, а потім місто проведе оцінку того, що робити далі з експериментом.

За що мають платити туристи

Відвідувачі протягом дня з 08:30 до 16:00 повинні сплатити комісію та отримати QR-код, який є підтвердженням оплати. Невиконання цього правила може призвести до штрафу в розмірі до 300 євро.

Від сплати збору звільняються місцеві жителі, туристи, які залишаються у Венеції на ніч, студенти та діти до 14 років.

Венецію відвідують близько 15 млн туристів щороку.

Масовий туризм приносить великі гроші венеційській економіці, але натовпи людей також завдають місту проблем: інколи майже неможливо пройти вузькими вуличками навколо площі Сан-Марко та мосту Ріальто – двох найпопулярніших пам'яток для туристів.

Чи довго діятиме плата за в'їзд до Венеції

Поки невідомо, чи Венеція збереже плату після тестової фази. Якщо керівництво міста вирішить залишити цю політику, плата буде спрямована на утримання доріг, каналів і будівель.

Однак наразі витрати на запровадження збору та встановлення квиткової системи досі вищі за дохід від зборів.