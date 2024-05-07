Нацбанк оштрафував оператора мережі терміналів Сіty24

Національний банк України оштрафував ТОВ "ФК "Фенікс" на 6,33 мільйона гривень за неналежну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

За даними на сайті НБУ, ТОВ "ФК "Фенікс" є оператором платіжної системи "Сіty24".

За даними YouControl, ТОВ "ФК "Фенікс" належать права на торгові марки, під якими працює мережа City24. Бенефіціаром компанії вказаний Євген Давидович.

Нацбанк вказує, що компанія неналежно виконувала:

обов’язок дотримуватися правил фінансового моніторингу;

обов’язок щодо здійснення належної перевірки клієнтів, в частині непроведення на постійній основі моніторингу ділових відносин та фінансових операцій клієнтів,а також нездійсненні верифікації клієнтів;

вимоги до застосування ризик-орієнтованого підходу;

вимоги до здійснення переоцінки ризиків клієнтів.

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Крім того, Нацбанк у квітні оштрафував на 10 млн грн "Банк 3/4" за порушення вимог до фінмоніторингу, а також направив письмове застереження АТ "Універсал Банк", на ліцензії якого працює monobank.

НБУ також анулював ліцензію ТОВ "ФК "Монблан Фінанс" та вжив заходів впливу до низки інших фінансових компаній.