Коломойському оголосили про підозру в організації замовного вбивства (оновлено)

Українському бізнесмену повідомили про підозру в організації замовного вбивства.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Правоохоронці не уточнюють імені підозрюваного, але з огляду на виставлене фото, можна зробити висновок, що йдеться про Ігоря Коломойського.

"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора відомому бізнесмену...повідомлено про підозру у вчиненні ще одного злочину, пов’язаного з організацією замовного вбивства (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п.п. 11, 12, ч. 2 ст. 115 КК України)", – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, бізнесмен із помсти замовив вбивство директора однієї з юридичних компаній за невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства.

Зазначається, що для цього він залучив членів банди, яка "спеціалізувалась" на вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, включаючи фізичну розправу з конкурентами.

Як уточнили у пресслужбі Національної поліції, у серпні 2003 року у середмісті Феодосії четверо чоловіків жорстоко побили та поранили ножем адвоката. "Життя потерпілого вдалось врятувати лікарям. Тоді правоохоронці затримали виконавців замовного вбивства. Тепер же поліція встановила беззаперечні докази, що підтверджують особу замовника", – додали поліціянти.

Наразі прокурори та слідчі здійснюють невідкладні слідчі та процесуальні дії, спрямовані на викриття усіх осіб, причетних до скоєння злочину.

Підозрюваний бізнесмен перебуває під вартою.

У чому ще підозрюють Коломойськго

Як повідомлялося, Ігоря Коломойського підозрюють у шахрайстві та заволодінні коштами "Приватбанку". Йому оголосили кілька підозр за різними епізодами.

Зокрема, НАБУ повідомило Коломойському та п'ятьом його колишнім топменеджерам про підозру у заволодінні коштами "Приватбанку" на суму понад 9,2 млрд грн. Однак Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду закрила провадження у справі НАБУ щодо Коломойського через завершення строків досудового слідства, пославшись на "правки Лозового".

Водночас Служба безпеки України оголосила йому підозру за двома статтями Кримінального кодексу: ст. 190 (шахрайство), ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Правоохоронці встановили, що бізнесмен упродовж 2013-2020 років легалізував понад 0,5 млрд грн шляхом їх виведення за кордон. При цьому він використовував інфраструктуру підконтрольних банківських установ. Крім того, у період з 2013 до 2014 року Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд грн. Для цього він створив злочинне угруповання, до складу якого входили співробітники банку, в якому він був засновником і акціонером, повідомляли в СБУ.