"Нафтогаз" планує накопичити у сховищах щонайменше 13 млрд кубометрів газу

НАК "Нафтогаз України" планує накопичити щонайменше 13 млрд кубометрів газу у межах підготовки до наступного опалювального сезону. Це буде газ власного видобутку.

Про це повідомив голова правління компанії Олексій Чернишов, передає Forbes.

Наразі у підземних газових сховищах України зберігається понад 8 млрд кубометрів газу.

За словами Чернишова, враховуючи, що "Укргазвидобування" нарощує видобуток, "Нафтогаз" планує забезпечити потреби українців газом внутрішнього видобутку.

"Цього обсягу точно вистачить", – наголосив він.

На початок опалювального сезону "Нафтогаз" планує накопичити не менше 13 млрд кубометрів газу. При цьому, голова компанії переконаний, що вдасться накопичити ще більші обсяги.

Чернишов додав, що на випадок форс-мажору "Нафтогаз" має регулярну програму ЄБРР "надзвичайна кредитна лінія". У разі необхідності компанія зможе нею скористатися, щоб створити страховий резерв газу для проходження опалювального сезону.

Нагадаємо, що в листопаді 2023 року Україна увійшла в опалювальний сезон із запасами до 16 млрд кубометрів газу. У квітні 2024-го країна почала новий сезон закачування газу до сховищ