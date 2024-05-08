На відновлення енергосистеми до зими потрібно знайти $1 мільярд, – Шмигаль (оновлено)
Кабінет міністрів створив Штаб підготовки до опалювального сезону 2024-2025 років.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram. У середу, 8 вересня, під головуванням прем’єр-міністра відбулося перше засідання Штабу, повідомляє пресслужба уряду.
Під час засідання Шмигаль перерахував виклики, які стоять перед Штабом.
"Перший виклик – це масштаби руйнувань. Знищено або пошкоджено понад 800 об’єктів теплопостачання. Після масованих обстрілів Україна втратила до 8 ГВт енергогенерації. Є втрати також у розподільчих системах. Щоб відновити втрачене, потрібна колосальна сума – близько $1 млрд. Це станом на сьогодні, бо, очевидно, удари триватимуть і сума збитків надалі зростатиме", – розповів очільник уряду.
Другий виклик, за його словами, – це потреба в нарощенні допомоги від партнерів. Так, у Фонді підтримки енергетики України зібрано понад 410 мільйонів євро.
"Зараз стартує нова програма USAID для української енергетики вартістю $190 млн. Нам потрібно подвоїти зусилля в залученні ресурсів. До енергетичного відновлення України має долучитися весь світ", – наголосив Шмигаль.
Третій виклик – фінансово-економічний стан підприємств енергетики й теплопостачання. За словами Шмигаля, криза взаємних боргів стримує відбудову та модернізацію об'єктів енергетики.
"Потребуємо дієвих механізмів її розв’язання. Водночас найвразливіші верстви населення слід обов’язково захистити. Для цього уряд уже ухвалив кілька важливих рішень", – сказав прем'єр.
За підсумками засідання Штабу прем’єр-міністр дав завдання Міненерго й Мінінфраструктури затвердити графіки ремонтів енергетичних об’єктів та кроків щодо посилення їхнього захисту до початку опалювального сезону 2024/25 років.
Як повідомлялося, внаслідок російської атаки на об'єкти енергетики диспетчерський центр "Укренерго" у середу, 8 травня, вимушено обмежив енергопостачання промисловості та бізнесу з 18:00 до 23:00. Якщо ввечері споживання продовжить зростати, "Укренерго" буде змушене вдатися до крайнього заходу збалансування енергосистеми – застосувати аварійні відключення для побутових споживачів по всій Україні.
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до резнікова,,
він десь "прикоав" аж 3 ярда
і це лиш те що на слуху
це без " курток, яєць та яблок"
три млрд.
"три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая - три куртки."
Але тепер знову потрібні гроші.
Тобто гроші розікрали, нічого не робили але відзвітували, що все зробили.
А зараз з'ясувалося, що гроші вкрали і тому треба ще грошей.
Прибутки, приватний власник, отримував чималенькі з платежів Українців, не за два роки….
Тому шмигаль, щось «нашмигалив» в $, під шум обстрілів цих об'єктів прутіним! Якщо власник, тільки збагачувався, то такий об'єкт, потребує націоналізації, а з власника - виплат державі штрафу за невиконання ним норм Закону УКРАЇНИ
Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526)!!
https://youcontrol.com.ua/data-research/komu-nalezhyt-enerhetychna-infrastruktura-********/
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Але, якщо підняти тарифи для населення, то "криза взаємних боргів" чарівним чином випарується. Так, Шморгаль?
Адже в простих людей немає проблем з грошима, - тільки бери, й стрижи, як баранів.
https://interfax.com.ua/news/political/750271-amp.html
https://politerno.com.ua/2021/08/27/zelenskyj-********-zakon-pro-spysannya-borgiv-oligarham-na-100-milyardiv/ https://politerno.com.ua/2021/08/27/zelenskyj-********-zakon-pro-spysannya-borgiv-oligarham-na-100-milyardiv/#
https://petition.president.gov.ua/petition/7657
ввдновлення - Україна
бінго
Там не один мільйярд.
Без захисту це марні гроші, і вони це знають.
Але не можуть визнати, що монополізація енергоносіїв зробило населення заручниками і тільки можуть далі вказувати на старі практики.
Восени і взимку хворим людям будуть казати про зло. І цього достатньо.
Незалежність енергетична окремої сім'ї не цікавить, якщо вона робить їх незалежним від обленерго.
Тому льємо сльози, показуєм мерзлих людей і далі вважаєм що наше тепло/світло залежить від інших країн.
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid0pUDJkJCKMCCzGhuwtjDbMJYNPrqNf7VpkR2ooRnwb5UwNKY6QNpNL6NBEKxYPA8Sl?__cft__[0]=AZX88vc-ky2FXrKZCUa9CgoLQZME6ki-76wt1DcJAJ6QGduMPWTQOWqnxuKD3s_rJAMepZ2ahHFmqL_ADLLqYi_QB1of6KGUI8ErYecdNnklp18Cd0vevabJ-sNg415L67RSrMscaWNAr9EaWHEnVbsu&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч. ·
Зеленський та Єрмак прибирають Кубракова:
міністерство інфраструктури розділяють на дві частини - Кубраков буде змушений подати у відставку
Як повідомляв Цензор.Нет тиждень тому, голова офісу президента Андрій Єрмак проводить операцію по звільненню одного з найближчих до президента осіб - Олександра Кубракова, віце-премʼєр-міністра з питань відновлення та міністра інфраструктури України.
Владні органи називали мою інформацію «фейком», але сьогодні фракція Слуга народу (на засіданні було близько 70 депутатів, близьких до Єрмака), проголосувала за створення нового міністерства - міністерства відновлення. Очевидно, мета створення міністерства - забрати у Кубракова посаду віце-премʼєр-міністра, забрати контроль над бюджетами, які країни Заходу виділяють на відновлення України в передати його під контроль людей Єрмака.
Очевидно, у відповідь на це рішення фракції Слуга народу, Кубраков буде змушений добровільно йти до президента Зеленського з заявою про відставку.
Очевидно, оскільки Зеленський не заперечив проти рішення фракції, заява Кубракова буде підписана. Зеленський скаже, ніби це його добровільне рішення.
Звичайно, це буде чергова брехня.
Залежність Зеленського від Єрмака прийняла вже форми психологічної хвороби, президент виконує буквально усі забаганки свого всемогутнього голови офісу, і позбавляється усіх, хто має самостійний допуск до президента в обхід Єрмака.
Після усунення Кубракова Єрмак почне інтриги, щоб усунути з посад віце-премʼєр-міністра Федорова та голови СБУ Малюка.
За одного погибшего на ноле плохо обученного и немотивированного "ухылянта" государство выплачивает компенсацию 15 млн. Это примерно 375 тыс долларов. Трое таких погибших это миллион долларов, а 3 тыс - это искомый миллиард.
Таким образом, необходимые деньги находятся в плоскости не компетентности руководителей высшего звена, депутатов, принимающих карательные законы о мобилизации и руководителей на местах.