На відновлення енергосистеми до зими потрібно знайти $1 мільярд, – Шмигаль (оновлено)

Кабінет міністрів створив Штаб підготовки до опалювального сезону 2024-2025 років.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram. У середу, 8 вересня, під головуванням прем’єр-міністра відбулося перше засідання Штабу, повідомляє пресслужба уряду.

Під час засідання Шмигаль перерахував виклики, які стоять перед Штабом.

"Перший виклик – це масштаби руйнувань. Знищено або пошкоджено понад 800 об’єктів теплопостачання. Після масованих обстрілів Україна втратила до 8 ГВт енергогенерації. Є втрати також у розподільчих системах. Щоб відновити втрачене, потрібна колосальна сума – близько $1 млрд. Це станом на сьогодні, бо, очевидно, удари триватимуть і сума збитків надалі зростатиме", – розповів очільник уряду.

Другий виклик, за його словами, – це потреба в нарощенні допомоги від партнерів. Так, у Фонді підтримки енергетики України зібрано понад 410 мільйонів євро.

"Зараз стартує нова програма USAID для української енергетики вартістю $190 млн. Нам потрібно подвоїти зусилля в залученні ресурсів. До енергетичного відновлення України має долучитися весь світ", – наголосив Шмигаль.

Третій виклик – фінансово-економічний стан підприємств енергетики й теплопостачання. За словами Шмигаля, криза взаємних боргів стримує відбудову та модернізацію об'єктів енергетики.

"Потребуємо дієвих механізмів її розв’язання. Водночас найвразливіші верстви населення слід обов’язково захистити. Для цього уряд уже ухвалив кілька важливих рішень", – сказав прем'єр.

За підсумками засідання Штабу прем’єр-міністр дав завдання Міненерго й Мінінфраструктури затвердити графіки ремонтів енергетичних об’єктів та кроків щодо посилення їхнього захисту до початку опалювального сезону 2024/25 років.

Як повідомлялося, внаслідок російської атаки на об'єкти енергетики диспетчерський центр "Укренерго" у середу, 8 травня, вимушено обмежив енергопостачання промисловості та бізнесу з 18:00 до 23:00. Якщо ввечері споживання продовжить зростати, "Укренерго" буде змушене вдатися до крайнього заходу збалансування енергосистеми – застосувати аварійні відключення для побутових споживачів по всій Україні.