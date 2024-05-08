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Новини
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На відновлення енергосистеми до зими потрібно знайти $1 мільярд, – Шмигаль (оновлено)

шмигаль

Кабінет міністрів створив Штаб підготовки до опалювального сезону 2024-2025 років.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram. У середу, 8 вересня, під головуванням прем’єр-міністра відбулося перше засідання Штабу, повідомляє пресслужба уряду.

Під час засідання Шмигаль перерахував виклики, які стоять перед Штабом.

"Перший виклик – це масштаби руйнувань. Знищено або пошкоджено понад 800 об’єктів теплопостачання. Після масованих обстрілів Україна втратила до 8 ГВт енергогенерації. Є втрати також у розподільчих системах. Щоб відновити втрачене, потрібна колосальна сума – близько $1 млрд. Це станом на сьогодні, бо, очевидно, удари триватимуть і сума збитків надалі зростатиме", – розповів очільник уряду.

Другий виклик, за його словами, – це потреба в нарощенні допомоги від партнерів. Так, у Фонді підтримки енергетики України зібрано понад 410 мільйонів євро.

"Зараз стартує нова програма USAID для української енергетики вартістю $190 млн. Нам потрібно подвоїти зусилля в залученні ресурсів. До енергетичного відновлення України має долучитися весь світ", – наголосив Шмигаль.

Третій виклик – фінансово-економічний стан підприємств енергетики й теплопостачання. За словами Шмигаля, криза взаємних боргів стримує відбудову та модернізацію об'єктів енергетики.

"Потребуємо дієвих механізмів її розв’язання. Водночас найвразливіші верстви населення слід обов’язково захистити. Для цього уряд уже ухвалив кілька важливих рішень", – сказав прем'єр.

За підсумками засідання Штабу прем’єр-міністр дав завдання Міненерго й Мінінфраструктури затвердити графіки ремонтів енергетичних об’єктів та кроків щодо посилення їхнього захисту до початку опалювального сезону 2024/25 років.

Як повідомлялося, внаслідок російської атаки на об'єкти енергетики диспетчерський центр "Укренерго" у середу, 8 травня, вимушено обмежив енергопостачання промисловості та бізнесу з 18:00 до 23:00. Якщо ввечері споживання продовжить зростати, "Укренерго" буде змушене вдатися до крайнього заходу збалансування енергосистеми – застосувати аварійні відключення для побутових споживачів по всій Україні.

Автор: 

Кабмін (7745) опалювальний сезон (1150) Шмигаль Денис (1484)


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Топ коментарі
+21
А від яєчного навару той що був по 17 гривень нічого не лишилось ?
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08.05.2024 19:46
+20
По кишеньках порийся!
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08.05.2024 19:30
+19
Пробували не красти і в Ахметова візьміть, все таки це його ТЕС.
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08.05.2024 19:33
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По кишеньках порийся!
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08.05.2024 19:30 Відповісти
а чого ритися???
до резнікова,,
він десь "прикоав" аж 3 ярда
і це лиш те що на слуху
це без " курток, яєць та яблок"
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08.05.2024 21:45 Відповісти
Они и оттуда сп#здят.
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08.05.2024 21:51 Відповісти
Пане Шмигалю, ну може досить вже? Серйозно.
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08.05.2024 22:54 Відповісти
Пробували не красти і в Ахметова візьміть, все таки це його ТЕС.
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08.05.2024 19:33 Відповісти
РЛА нехай свої вкладає.А потім відсуджує в кацапів.В нього грошики завжди водились,нехай не перекладає на наші (плечі)кишені свої проблеми!
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08.05.2024 19:47 Відповісти
Найти или скомуниздить?
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08.05.2024 19:35 Відповісти
нєнє!
три млрд.

"три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая - три куртки."
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08.05.2024 19:38 Відповісти
пошукайти там трохи у Наєма, а решту - у професійних мародерів Зєлєнскага.. там вийде значно більше...
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08.05.2024 19:40 Відповісти
У Ахмєтова, який по-факту і є власником енергосистеми України є значно більше, ніж $1 мільярд, відтак, може собі дозволити виділити його на відновлення, якщо і далі планує її використовувати.
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08.05.2024 19:41 Відповісти
Ви ж розумієте, що йому ще компенсації виплатять за те, що від військових дій постраждав бізнес
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08.05.2024 21:07 Відповісти
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08.05.2024 19:42 Відповісти
це на поточний момент, чи з урахуванням такої ж швидкості "виносу" нашої енегосистеми по коефіцієнтам, узятим у "Довіднику енергетика" під редакцією Стелі?
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08.05.2024 19:42 Відповісти
Знайти мільярд і відновити може й вдасться. Але щоб цей процес не перетворився в Сізіфів труд, треба знищити того і те ,яке нищить. Отакий каламбур.
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08.05.2024 19:43 Відповісти
Нещодавно уряд звітував, що зроблено багато заходів для захисту енергосистеми , енергооб'єктів, ітд.
Але тепер знову потрібні гроші.
Тобто гроші розікрали, нічого не робили але відзвітували, що все зробили.
А зараз з'ясувалося, що гроші вкрали і тому треба ще грошей.
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08.05.2024 19:43 Відповісти
Лиса Мустафа зараз все "абаснуєт".)
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08.05.2024 19:48 Відповісти
якщо мобілізувати громадян, та підвищити податки то можна зібрати 1 млрд долларів
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08.05.2024 19:45 Відповісти
А від яєчного навару той що був по 17 гривень нічого не лишилось ?
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08.05.2024 19:46 Відповісти
И потом еще 2-3 миллиарда на "многоуровневую защиту"...
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08.05.2024 19:47 Відповісти
ПОТУЖНУ многорівневий захист!!!
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08.05.2024 21:08 Відповісти
Знайди у свого господаря ахмєтки. Чи засцяв?
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08.05.2024 19:47 Відповісти
Ви забезпечте збереження хоч того, що залишилося, а то потирили гроші західних країн і виділених з нашого бюджету на захисні споруди і сьогодні будуть повишати послуги, ціни на електроенергію, щоб здерти ці гроші з платників податків.
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08.05.2024 19:53 Відповісти
Енергосистема України, складається з комплексу підприємств, приватної форми власності і державної(мабуть, таки щось залишилося).
Прибутки, приватний власник, отримував чималенькі з платежів Українців, не за два роки….
Тому шмигаль, щось «нашмигалив» в $, під шум обстрілів цих об'єктів прутіним! Якщо власник, тільки збагачувався, то такий об'єкт, потребує націоналізації, а з власника - виплат державі штрафу за невиконання ним норм Закону УКРАЇНИ

Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526)!!
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08.05.2024 19:54 Відповісти
Кому належить енергетична інфраструктура України

https://youcontrol.com.ua/data-research/komu-nalezhyt-enerhetychna-infrastruktura-********/
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08.05.2024 20:18 Відповісти
По кабінетах пройдіться! За годину нашкребете мільярд!!!
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08.05.2024 19:54 Відповісти
Шмигаль під час роботи у ДТЕК
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08.05.2024 19:57 Відповісти
По секрету: "Нафтогаз" отримав за рік прибуток на 23 мільярди гривень Джерело: https://biz.censor.net/n3488153
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08.05.2024 19:59 Відповісти
Черга до корита.
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08.05.2024 20:07 Відповісти
..... Остап Ібрагімовіч ? Когда ми будєм дєліть наши деньгі.....
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08.05.2024 20:21 Відповісти
За словами Шмигаля, криза взаємних боргів стримує відбудову та модернізацію об'єктів енергетики. Джерело: https://biz.censor.net/n3488364
***********
Але, якщо підняти тарифи для населення, то "криза взаємних боргів" чарівним чином випарується. Так, Шморгаль?
Адже в простих людей немає проблем з грошима, - тільки бери, й стрижи, як баранів.
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08.05.2024 20:23 Відповісти
Шморгаль мріє про ті часи, коли борги олігархів перед бюджетом списувалися одним розчерком пера. Наприклад, Янукович з барского плєча подарував олігархам три мільярда доларів.

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08.05.2024 20:32 Відповісти
"Ті часи" хіба колись припинялися? Кожного року привладні мародери списують своїм олігархам борги. Памятаю як це робили яйценюх так і шмигло.
https://interfax.com.ua/news/political/750271-amp.html
https://politerno.com.ua/2021/08/27/zelenskyj-********-zakon-pro-spysannya-borgiv-oligarham-na-100-milyardiv/ https://politerno.com.ua/2021/08/27/zelenskyj-********-zakon-pro-spysannya-borgiv-oligarham-na-100-milyardiv/#
https://petition.president.gov.ua/petition/7657
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09.05.2024 13:33 Відповісти
прибутки - ахмєтов
ввдновлення - Україна
бінго
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08.05.2024 20:24 Відповісти
за 23р на митниці тіньовий ринок склав понад 2,5млрд.долл.!!!!розчехляйтесь,икус(((
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08.05.2024 20:33 Відповісти
Откуда такие данные? Да это слезы!
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08.05.2024 21:38 Відповісти
це офіційні!))дані тимчасової слідчої комісії при ВР за 23р ,озвучені депутатом Желещняком,можу процитувати)
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09.05.2024 19:49 Відповісти
Ахметку переверніть догори ногами і потрусіть., щоб з кишень витрусити зідране з України.
Там не один мільйярд.
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08.05.2024 20:37 Відповісти
В мировом рейтинге миллиардеров от Forbes 785 место занял самый богатый украинец, владелец ДТЭК и совладелец "Метинвест" Ринат Ахметов с состоянием 4 миллиарда долларов. Об этом пишет Forbes.
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08.05.2024 21:39 Відповісти
Це щоб зняти с себе зобов'язання перед громадянами.
Без захисту це марні гроші, і вони це знають.
Але не можуть визнати, що монополізація енергоносіїв зробило населення заручниками і тільки можуть далі вказувати на старі практики.
Восени і взимку хворим людям будуть казати про зло. І цього достатньо.
Незалежність енергетична окремої сім'ї не цікавить, якщо вона робить їх незалежним від обленерго.
Тому льємо сльози, показуєм мерзлих людей і далі вважаєм що наше тепло/світло залежить від інших країн.
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08.05.2024 20:38 Відповісти
до підвищення тарифів хилить ...
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08.05.2024 20:48 Відповісти
Точно.
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08.05.2024 20:51 Відповісти
Ця зима буде важкою для людей але й критичною для влади...випливуть всі прой..&и і недоліки...і тєлємарахвон не допоможе вже ...
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08.05.2024 21:46 Відповісти
допоможе і це схавають.
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08.05.2024 22:06 Відповісти
А по офшорах не пробували пошукати? Чи "ета другое"?
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08.05.2024 21:51 Відповісти
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZX88vc-ky2FXrKZCUa9CgoLQZME6ki-76wt1DcJAJ6QGduMPWTQOWqnxuKD3s_rJAMepZ2ahHFmqL_ADLLqYi_QB1of6KGUI8ErYecdNnklp18Cd0vevabJ-sNg415L67RSrMscaWNAr9EaWHEnVbsu&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid0pUDJkJCKMCCzGhuwtjDbMJYNPrqNf7VpkR2ooRnwb5UwNKY6QNpNL6NBEKxYPA8Sl?__cft__[0]=AZX88vc-ky2FXrKZCUa9CgoLQZME6ki-76wt1DcJAJ6QGduMPWTQOWqnxuKD3s_rJAMepZ2ahHFmqL_ADLLqYi_QB1of6KGUI8ErYecdNnklp18Cd0vevabJ-sNg415L67RSrMscaWNAr9EaWHEnVbsu&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч. ·

Зеленський та Єрмак прибирають Кубракова:

міністерство інфраструктури розділяють на дві частини - Кубраков буде змушений подати у відставку

Як повідомляв Цензор.Нет тиждень тому, голова офісу президента Андрій Єрмак проводить операцію по звільненню одного з найближчих до президента осіб - Олександра Кубракова, віце-премʼєр-міністра з питань відновлення та міністра інфраструктури України.

Владні органи називали мою інформацію «фейком», але сьогодні фракція Слуга народу (на засіданні було близько 70 депутатів, близьких до Єрмака), проголосувала за створення нового міністерства - міністерства відновлення. Очевидно, мета створення міністерства - забрати у Кубракова посаду віце-премʼєр-міністра, забрати контроль над бюджетами, які країни Заходу виділяють на відновлення України в передати його під контроль людей Єрмака.

Очевидно, у відповідь на це рішення фракції Слуга народу, Кубраков буде змушений добровільно йти до президента Зеленського з заявою про відставку.

Очевидно, оскільки Зеленський не заперечив проти рішення фракції, заява Кубракова буде підписана. Зеленський скаже, ніби це його добровільне рішення.

Звичайно, це буде чергова брехня.

Залежність Зеленського від Єрмака прийняла вже форми психологічної хвороби, президент виконує буквально усі забаганки свого всемогутнього голови офісу, і позбавляється усіх, хто має самостійний допуск до президента в обхід Єрмака.

Після усунення Кубракова Єрмак почне інтриги, щоб усунути з посад віце-премʼєр-міністра Федорова та голови СБУ Малюка.
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08.05.2024 22:27 Відповісти
Даю підказку недоміністру шмигалю: націоналізувати дтек як незаконнопридбаний актив і забрати кошти і активи ахметова придбані на продажі електроенергії що є згідно Конституціі надбанням народу а не приватним заробітком. Або тупо закрити цю контору і купувати електроенергію закордоном, з усіма затратами ще може й зекономимо.
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08.05.2024 23:03 Відповісти
Визнати протиправною прихватизацію і повернути у державну власність. За націоналізацію (викуп) потрібно платити. Ви заплатите?
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09.05.2024 13:37 Відповісти
Да. Дай пахолку Ахметова пораду повалити свого хазяїна.
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09.05.2024 18:49 Відповісти
Простая математика:
За одного погибшего на ноле плохо обученного и немотивированного "ухылянта" государство выплачивает компенсацию 15 млн. Это примерно 375 тыс долларов. Трое таких погибших это миллион долларов, а 3 тыс - это искомый миллиард.
Таким образом, необходимые деньги находятся в плоскости не компетентности руководителей высшего звена, депутатов, принимающих карательные законы о мобилизации и руководителей на местах.
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09.05.2024 00:25 Відповісти
У АХМЕТОВА !!!
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09.05.2024 14:35 Відповісти

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