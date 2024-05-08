Рада підтримала продовження воєнного стану та мобілізації в Україні до 11 серпня
Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні на 90 днів – до 11 серпня 2024 року.
Законопроєкти про затвердження відповідних указів президента №11234 та №11235 підтримали 339 та 336 нардепів відповідно, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.
Він зауважив, що це вже 11 голосування за продовження воєнного стану та мобілізації.
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