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Рада підтримала продовження воєнного стану та мобілізації в Україні до 11 серпня

мобілізація

Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні на 90 днів – до 11 серпня 2024 року.

Законопроєкти про затвердження відповідних указів президента №11234 та №11235 підтримали 339 та 336 нардепів відповідно, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Він зауважив, що це вже 11 голосування за продовження воєнного стану та мобілізації.

Автор: 

ВР (2865) парламент (1948) мобілізація (467) воєнний стан (136)


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