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Новини
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Очільниця Euroclear Урбен виступила проти конфіскації заморожених активів РФ на 200 мільярдів євро

euroclear

Конфіскація заморожених активів Росії призведе до негативних наслідків для фінансових ринків, а міжнародні інвестори можуть "відвернутися від Європи".

Про це нова гендиректорка найбільшого у Європі депозитарію Euroclear Валері Урбен заявила в інтерв'ю виданню L'Echo.

"Таке рішення мало б вкрай негативний вплив не лише на Euroclear, а й на фінансові ринки в цілому. Якщо наші клієнти відчують, що закону більше не дотримуються і що їхні активи можуть бути конфісковані, це відкриє скриньку Пандори. Це може змусити великих міжнародних інвесторів відвернутися від Європи", – заявила вона.

Загалом на заблокованих російських рахунках у Euroclear лежить понад 200 млрд євро. Тільки у першому кварталі 2024 року ці активи принесли 1,6 млрд євро відсотків. Європейська влада планує вилучати від 87% до 89% доходів з цих активів, а решта коштів "служитиме буфером, який ми зможемо використовувати у разі потреби для оплати витрат за поточними судовими розглядами", зазначила Урбен.

Очільниця депозитарію оцінила доходи від заморожених у ньому російських активів у 2-3 мільярди євро на рік, залежно від зміни процентних ставок.

За її словами, до управління замороженими російськими активами залучено понад 100 співробітників Euroclear, а проти самого депозитарію відкрито понад сто проваджень у російських судах.

"Цілий ряд юридичних фірм допомагає нам захиститися. Рівень ймовірності того, що ми виграємо ці справи, досить малий. Але ми продовжуємо боротися", – додала Валері Урбен.

Вона також поскаржилася, що Росія конфіскує місцеві активи європейських власників указами Путіна, однак Euroclear має продовжувати виконувати контракти та поважати чинне законодавство.

Використання заморожених активів РФ на користь України

Як повідомлялося, Євросоюз працює над втіленням схеми, яка передбачає використання доходів від заморожених російських активів для фінансування допомоги Україні. У лютому Рада ЄС ухвалила рішення окремо обліковувати такі доходи. На наступному етапі потрібно розробити та затвердити механізм передачі цих коштів Києву.

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель оцінив доходи від заморожених російських активів у близько 3 мільярдів євро на рік, ці кошти планують спрямувати на військову та цивільну підтримку України.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає можливим виділення Україні першого мільярда євро від прибутків із заморожених активів РФ вже 1 липня. Але для цього Євросоюз має швидко ухвалити необхідні рішення.

При цьому влада ЄС дозволила європейському депозитарію Euroclear, у якому зберігається більша частина заморожених активів російського центробанку, залишити собі отримані від їх інвестування прибутки у 2022 та 2023 роках на загальну суму близько 5 мільярдів євро. Таким чином, ці кошти не будуть передані Україні в рамках рішення, яке наразі обговорюється у ЄС, писало видання Politico.

Водночас стало відомо, що країни "Великої сімки" більше не обговорюють питання повної конфіскації російських активів, попри наполягання з боку України. Наразі вивчаються альтернативні способи отримання вигоди із заморожених коштів.

Автор: 

конфіскація (334) росія (14183) заморожені активи (218)


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Топ коментарі
+9
А напад расєї на Україну не відкриває ящик пандори??? Якщо слідуючи буде напад на країну Євросоюзу, це не вплине на фінансові ринки??? Або дурна, або прикидається?!
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08.05.2024 15:29
+6
наказувати не будуть ,її похоронять.як і совковий союз
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08.05.2024 15:17
+6
це, черговий раз показує, наскільки об'ємно і глибоко проникли кремлівські корупційні метастази.
скуплено все і всі!
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08.05.2024 15:42
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ничего удивительного.
ни одни санкции ни на копейку не ослабили россию, более того - вонючую сев корею, которой плевать на санкции.
а что это значит?
только одно - вся политическая импотенция собралась у источников денег и трясется над ними как над своими жизнями.
неужели кто-то из думающих, кроме придурочных кастрюлеголовых, думали, что россию кто-то будет наказывать? смешно...
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08.05.2024 15:09 Відповісти
наказувати не будуть ,її похоронять.як і совковий союз
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08.05.2024 15:17 Відповісти
Стасік , ти йолоп або провокатор , а скоріше те і друге . Санкції працюють і не просто ослаблюють московію , а загоняють її під плінтус .
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08.05.2024 18:24 Відповісти
т.е. у кацапии все хорошо? да, Стасик? 90% рынка газа ЕС не потеряно?
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08.05.2024 20:04 Відповісти
90% рынка газа ЕС не потеряно?

Без газа из РФ ЕС становится не конкуренто способен по сравнению с Китаем (которому продаёт газ РФ). Его или заместит на международном рынке Китай (и увеличит закупки газа), или ему придётся возвращаться к покупке газа у России.
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08.05.2024 21:25 Відповісти
Репоед, ты бы подмывался)))
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08.05.2024 22:06 Відповісти
Де результати на полі бою? Якщо санкції працюють, ринки втрачаються, чого кацапи досі знаходять гроші на війну?
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09.05.2024 01:22 Відповісти
А напад расєї на Україну не відкриває ящик пандори??? Якщо слідуючи буде напад на країну Євросоюзу, це не вплине на фінансові ринки??? Або дурна, або прикидається?!
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08.05.2024 15:29 Відповісти
+20 мільйонів українських біженців в Евпропі, відкриє скриньку Пандори
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08.05.2024 15:44 Відповісти
Очільниця Euroclear Урбен ,яка є касіром фінансів куйла і котра отримує непогану зарплатню із рашистських активів , виступила проти конфіскації заморожених активів РФ на 200 мільярдів євро,
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08.05.2024 15:37 Відповісти
це, черговий раз показує, наскільки об'ємно і глибоко проникли кремлівські корупційні метастази.
скуплено все і всі!
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08.05.2024 15:42 Відповісти
а ці не реінкарнація меркельши ця *****
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08.05.2024 15:42 Відповісти
Курка кончена - порівнює терористів кацапів зі звичайними клієнтами
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08.05.2024 16:01 Відповісти
"ми продовжуємо боротися" в російських судах... вони там реально настільки ******* чи шо?
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08.05.2024 16:07 Відповісти
І куди вони відвернуться? У бік Зімбабве?
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08.05.2024 17:19 Відповісти
Если Зимбабве будет гарантировать сохранность денег - почему бы и нет? Но скорее главным мировым банком начнёт становиться Китай.
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08.05.2024 21:28 Відповісти
Репоед, ты малость туповат, если думаешь, что в твой пэрдь в лужу кто то поверит)))
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08.05.2024 22:04 Відповісти
Боле того, похоже что Запад потихоньку обменивается с рф "замороженными активами" https://news.online.ua/ru/rossiia-gotovitsia-k-obmenu-zamorozennymi-aktivami-bloomberg-874721/
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08.05.2024 18:13 Відповісти
Виходить що від заморожених російських активів будуть збагачуватись лише європейські юридичні компанії, а на долю України випадуть тільки крихти з барського столу.
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08.05.2024 19:59 Відповісти
А можна придумати якійсь коридор для орків організувати прямісінько до цих неляканих ідіотів ? вони ..лять .7ука просто прохають щоб їх дітей їб.в кацапа?
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08.05.2024 20:51 Відповісти

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