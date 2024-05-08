Очільниця Euroclear Урбен виступила проти конфіскації заморожених активів РФ на 200 мільярдів євро

Конфіскація заморожених активів Росії призведе до негативних наслідків для фінансових ринків, а міжнародні інвестори можуть "відвернутися від Європи".

Про це нова гендиректорка найбільшого у Європі депозитарію Euroclear Валері Урбен заявила в інтерв'ю виданню L'Echo.

"Таке рішення мало б вкрай негативний вплив не лише на Euroclear, а й на фінансові ринки в цілому. Якщо наші клієнти відчують, що закону більше не дотримуються і що їхні активи можуть бути конфісковані, це відкриє скриньку Пандори. Це може змусити великих міжнародних інвесторів відвернутися від Європи", – заявила вона.

Загалом на заблокованих російських рахунках у Euroclear лежить понад 200 млрд євро. Тільки у першому кварталі 2024 року ці активи принесли 1,6 млрд євро відсотків. Європейська влада планує вилучати від 87% до 89% доходів з цих активів, а решта коштів "служитиме буфером, який ми зможемо використовувати у разі потреби для оплати витрат за поточними судовими розглядами", зазначила Урбен.

Очільниця депозитарію оцінила доходи від заморожених у ньому російських активів у 2-3 мільярди євро на рік, залежно від зміни процентних ставок.

За її словами, до управління замороженими російськими активами залучено понад 100 співробітників Euroclear, а проти самого депозитарію відкрито понад сто проваджень у російських судах.

"Цілий ряд юридичних фірм допомагає нам захиститися. Рівень ймовірності того, що ми виграємо ці справи, досить малий. Але ми продовжуємо боротися", – додала Валері Урбен.

Вона також поскаржилася, що Росія конфіскує місцеві активи європейських власників указами Путіна, однак Euroclear має продовжувати виконувати контракти та поважати чинне законодавство.

Використання заморожених активів РФ на користь України

Як повідомлялося, Євросоюз працює над втіленням схеми, яка передбачає використання доходів від заморожених російських активів для фінансування допомоги Україні. У лютому Рада ЄС ухвалила рішення окремо обліковувати такі доходи. На наступному етапі потрібно розробити та затвердити механізм передачі цих коштів Києву.

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель оцінив доходи від заморожених російських активів у близько 3 мільярдів євро на рік, ці кошти планують спрямувати на військову та цивільну підтримку України.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає можливим виділення Україні першого мільярда євро від прибутків із заморожених активів РФ вже 1 липня. Але для цього Євросоюз має швидко ухвалити необхідні рішення.

При цьому влада ЄС дозволила європейському депозитарію Euroclear, у якому зберігається більша частина заморожених активів російського центробанку, залишити собі отримані від їх інвестування прибутки у 2022 та 2023 роках на загальну суму близько 5 мільярдів євро. Таким чином, ці кошти не будуть передані Україні в рамках рішення, яке наразі обговорюється у ЄС, писало видання Politico.

Водночас стало відомо, що країни "Великої сімки" більше не обговорюють питання повної конфіскації російських активів, попри наполягання з боку України. Наразі вивчаються альтернативні способи отримання вигоди із заморожених коштів.