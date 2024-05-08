Лише чверть держкомпаній подали звітність. 40% з них виявилися збитковими

Лише чверть компаній державного сектору дотримуються закону та подають фінансову звітність, 40% з них звітують про збитки.

Зокрема, за підсумками 2023 року фінансову звітність подали 789 державних та казенних підприємств, повідомляє сервіс для роботи з відкритими даними "Опендатабот" із посиланням на дані Держстату.

Серед них про найбільші збитки повідомило ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" – на 1,4 млрд грн. Водночас за темпами зростання збитків лідирує "Добропіллявугілля-Видобуток" – збиток цього держпідприємства зріс за рік майже у 12 разів (зі 122 млн грн до майже 1,4 млрд грн).

ТОП-5 найзбитковіших держпідприємств

"Міжнародний аеропорт "Бориспіль" – 1,4 млрд грн

"Добропіллявугілля-Видобуток" – 1,4 млрд грн

"Східний гірничо-збагачувальний комбінат" – 1,28 млрд грн

ВО "Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова" – 1,21 млрд грн

"Енергоринок" – 0,69 млрд грн

При цьому деякі державні підприємства значно збільшили свої обороти. Наприклад, оборот "Укрспецекспорту" за рік зріс майже на третину – до 32 млрд грн. А "Павлоградський хімічний завод" від початку повномасштабної війни збільшив обіг у 2,6 раза – до 8,2 млрд грн.

ТОП-5 держпідприємств за розміром обороту

"Укрспецекспорт" – 32,17 млрд грн

"Ліси України" – 23,06 млрд грн

НВО "Павлоградський хімічний завод" – 8,26 млрд грн

"Укрвугілля" – 5,02 млрд грн

"Укрінтеренерго" – 4,9 млрд грн

Водночас найприбутковішим державним підприємством країни є "Ліси України" – 2,8 млрд грн. А найбільше зростання прибутку продемонстрував торговельний порт "Чорноморськ", за рік його прибутки зросли у 26 разів: з 37,2 млн до 986 млн грн.

ТОП-5 найприбутковіших держпідприємств

"Ліси України" – 2,89 млрд грн

"Ізмаїльський морський торговельний порт", – 1,01 млрд грн

"Морський торговельний порт "Чорноморськ" – 0,99 млрд грн

"Адміністрація морських портів України", – 0,85 млрд грн

"Документ" – 0,7 млрд грн

Як писав БізнесЦензор, за даними фінансової звітності у найбільших 200 підприємств України сукупний дохід у 2023 році становив 4,445 трлн грн. Це на 500 млрд грн більше, ніж у найбільших 200 за 2022 рік.

Детальніше читайте у матеріалі: 200 найбільших компаній України 2023 року