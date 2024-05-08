Гривня знижується: Нацбанк встановив офіційний курс долара на четвер
Курс гривні знижується щодо долара США після зміцнення на початку тижня.
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на четвер, 9 травня, на рівні 39,3828 грн/$, порівняно із 39,2966 грн/$ у середу.
Водночас курс гривні до євро знизився на 1 копійку – до 42,3168 грн за євро.
Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Долар б’є рекорди. Що відбувається?
Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль