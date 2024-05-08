Німецький хімічний гігант BASF позбувся бізнесу з виробництва фарб у Росії
Найбільший у світі хімічний концерн BASF продає свою дочірню компанію у Росії "БАСФ Восток" російському виробнику лакофарбових матеріалів "Лакра Синтез".
Сторони вже отримали дозвіл на завершення угоди від російського диктатора Володимира Путіна, повідомляє місцеве інформагентство Інтерфакс.
Компанію "БАСФ Восток" заснували у 1999 року, вона займається виробництвом фарб, лаків та аналогічних матеріалів для нанесення покриттів, поліграфічних фарб та мастик.
Загалом BASF мала ще щонайменше чотири дочірніх компанії у Росії: ТОВ "БАСФ" (торгівля добривами), ТОВ "БАСФ Промислові метали" (торгівля металами в первинних формах), ТОВ "БАСФ Південь" (торгівля насінням), ТОВ "Хеметалл" (торгівля промисловими хімікатами). "БАСФ Промислові метали" ліквідовано у вересні 2023 року, "Хеметалл" перебуває на стадії ліквідації.
Як повідомлялося, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну BASF оголосила про намір згорнути всю діяльність у Росії та Білорусі, крім виробництва добавок для харчової промисловості.
На той час на підприємствах у BASF у цих країнах працювали 684 співробітників. У 2021 році частка Росії та Білорусі в загальному обсязі продажів групи BASF становила близько 1%.
Німецька компанія також була партнером "Газпрому" в проєкті газопроводу "Північний потік-2".
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Ну, раз вже пішла така тема -- хто любить Гербі Генкока, послухайте з котушок
https://www.youtube.com/watch?v=MVu-wQgu9ro
маяк 203. 1980 р.
і я ще огого....