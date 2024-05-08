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Новини
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Німецький хімічний гігант BASF позбувся бізнесу з виробництва фарб у Росії

basf

Найбільший у світі хімічний концерн BASF продає свою дочірню компанію у Росії "БАСФ Восток" російському виробнику лакофарбових матеріалів "Лакра Синтез".

Сторони вже отримали дозвіл на завершення угоди від російського диктатора Володимира Путіна, повідомляє місцеве інформагентство Інтерфакс.

Компанію "БАСФ Восток" заснували у 1999 року, вона займається виробництвом фарб, лаків та аналогічних матеріалів для нанесення покриттів, поліграфічних фарб та мастик.

Загалом BASF мала ще щонайменше чотири дочірніх компанії у Росії: ТОВ "БАСФ" (торгівля добривами), ТОВ "БАСФ Промислові метали" (торгівля металами в первинних формах), ТОВ "БАСФ Південь" (торгівля насінням), ТОВ "Хеметалл" (торгівля промисловими хімікатами). "БАСФ Промислові метали" ліквідовано у вересні 2023 року, "Хеметалл" перебуває на стадії ліквідації.

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Як повідомлялося, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну BASF оголосила про намір згорнути всю діяльність у Росії та Білорусі, крім виробництва добавок для харчової промисловості.

На той час на підприємствах у BASF у цих країнах працювали 684 співробітників. У 2021 році частка Росії та Білорусі в загальному обсязі продажів групи BASF становила близько 1%.

Німецька компанія також була партнером "Газпрому" в проєкті газопроводу "Північний потік-2".

Автор: 

Німеччина (1881) росія (14183) хімія (74)


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Топ коментарі
+4
А якість яка була, не порівняти з ''Свема''.
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08.05.2024 16:56
+3
А то!! З Модернтокінг, Металіка..
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08.05.2024 16:44
+3
касети?

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08.05.2024 16:46
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Тут є старовєри, які помнять касєти "Басф" ?
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08.05.2024 16:34 Відповісти
А то!! З Модернтокінг, Металіка..
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08.05.2024 16:44 Відповісти
перша була піл Паріж-Франція-Транзіт, який зі Спейсу
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08.05.2024 17:12 Відповісти
Нууу..я не така була продвинута)))
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08.05.2024 17:21 Відповісти
якби я розказав все, шо я робив, бачив і прочитав в свої 16, то Данія б здригнулась, як писав Лесь
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08.05.2024 20:20 Відповісти
мінє мама ключ от флігєля дала в 16 рочків, шоб я туди когось водив
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08.05.2024 20:22 Відповісти
касети?

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08.05.2024 16:46 Відповісти
А якість яка була, не порівняти з ''Свема''.
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08.05.2024 16:56 Відповісти
Я Maxell ще марив, на котушках тих, що лише з двома вирізами Чорні або *********. Так і залишилася нездійсненна мрія.

Ну, раз вже пішла така тема -- хто любить Гербі Генкока, послухайте з котушок

https://www.youtube.com/watch?v=MVu-wQgu9ro
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08.05.2024 20:34 Відповісти
бабіни то ваще під "Маяк" ))) Їх памятають тільки ті, шо вже вмерли
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08.05.2024 17:09 Відповісти
оце ти видав!
маяк 203. 1980 р.
і я ще огого....
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08.05.2024 17:12 Відповісти
доброго здравія )))
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08.05.2024 17:14 Відповісти
а 70й рік *Весна*,так що той з *трійками* спішить....
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08.05.2024 19:33 Відповісти
А якщо по правді то той хімгігант змінив вивіску,так просто плешивий не відпускає в противному випадку конфісковує.
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08.05.2024 19:38 Відповісти
не Весна, а правильно читається з англійської Беча
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08.05.2024 20:13 Відповісти
Взяв Бечу і погнав у Пектопаг... 😂
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08.05.2024 20:22 Відповісти
перший у мене був Протон, потім Електроніка, а вже потім мамуля купила Бечу
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08.05.2024 20:27 Відповісти
А мої перші були "Дніпро" і "Комета", обидва лампові. Причому перший перероблений на 19,05
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08.05.2024 20:43 Відповісти
Не бАбіни, а котушки.
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08.05.2024 17:18 Відповісти
то був час, коли я був молодий і мені були нужні гроші, а котушки і бабіни вже стали не модними
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08.05.2024 20:16 Відповісти
І дваццять років перед "Маяком" також були магнітофони ("Дніпро" типовий приклад). І, так, ми їх памʼятаємо.
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08.05.2024 17:19 Відповісти
Та зараз! На дачі стоїть! Правда бабіни не басф, але там купа Висоцького, Ротару, Пугачової, Песнярів
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08.05.2024 17:23 Відповісти
Badische Anilin und Soda Fabrik [BASF]
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08.05.2024 16:44 Відповісти

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