Німецький хімічний гігант BASF позбувся бізнесу з виробництва фарб у Росії

Найбільший у світі хімічний концерн BASF продає свою дочірню компанію у Росії "БАСФ Восток" російському виробнику лакофарбових матеріалів "Лакра Синтез".

Сторони вже отримали дозвіл на завершення угоди від російського диктатора Володимира Путіна, повідомляє місцеве інформагентство Інтерфакс.

Компанію "БАСФ Восток" заснували у 1999 року, вона займається виробництвом фарб, лаків та аналогічних матеріалів для нанесення покриттів, поліграфічних фарб та мастик.

Загалом BASF мала ще щонайменше чотири дочірніх компанії у Росії: ТОВ "БАСФ" (торгівля добривами), ТОВ "БАСФ Промислові метали" (торгівля металами в первинних формах), ТОВ "БАСФ Південь" (торгівля насінням), ТОВ "Хеметалл" (торгівля промисловими хімікатами). "БАСФ Промислові метали" ліквідовано у вересні 2023 року, "Хеметалл" перебуває на стадії ліквідації.

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Як повідомлялося, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну BASF оголосила про намір згорнути всю діяльність у Росії та Білорусі, крім виробництва добавок для харчової промисловості.

На той час на підприємствах у BASF у цих країнах працювали 684 співробітників. У 2021 році частка Росії та Білорусі в загальному обсязі продажів групи BASF становила близько 1%.

Німецька компанія також була партнером "Газпрому" в проєкті газопроводу "Північний потік-2".