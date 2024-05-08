Кривий Ріг забезпечили водою після підриву Каховської ГЕС: запущено другу нитку водогону з Інгульця. ФОТО

У Дніпропетровській області запустили другу нитку магістрального водогону "Інгулець – Південне водосховище", який має забезпечити водопостачання Кривого Рогу.

З урахуванням потужності першої нитки, яку було запущено у серпні 2023 року, водогін дозволяє забезпечити мешканців міста стабільним водопостачанням у достатньому обсязі – 220 тисяч кубометрів води на добу, повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

Загалом проєкт магістрального водогону складається з трьох ділянок загальною протяжністю 155 кілометрів (в тому числі 10 км – відкритий канал). Загальна довжина всіх труб – близько 350 кілометрів. Наразі готовність всіх трьох ділянок водогону складає 93%, уточнили у міністерстві.

План робіт передбачає запуск ще двох ланок водогону, а також роботи з благоустрою.

Після завершення будівництва водогін пропускатиме 550 тисяч кубічних метрів води на добу, чого достатньо для остаточного розв’язання проблеми водопостачання на постраждалій території, запевнили у Мінінфраструктури.

Хто будує водопроводи після знищення Каховської ГЕС

Як повідомлялося, після підриву росіянами Каховської ГЕС без стабільного водопостачання залишилось 1,5 мільйона людей в чотирьох областях України.

У червні 2023 року Кабінет міністрів виділив перші 1,5 мільярда гривень на будівництво водогонів для населених пунктів, що постраждали внаслідок підриву російськими військами Каховської ГЕС. У серпні минулого року Кабінет міністрів додатково виділив на будівництво водогонів 7 мільярдів гривень, а у березні 2024 року – ще 5,15 млрд гривень.

Перед цим Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області без торгів уклала три договори на будівництва магістральних водогонів для ліквідації наслідків знищення росіянами Каховської ГЕС на загальну суму 12,62 млрд грн:

Перший водогін від річки Інгулець до Південного водосховища для забезпечення водою Кривого Рогу будуватиме "Автомагістраль-Південь" за 5,32 млрд грн. Він матиме довжину 26,9 км та потужність 400 тис куб. м на добу.

Другий водогін Запоріжжя – Томаківка – Марганець збудує фірма "Група компаній "Автострада" за 5,3 млрд грн. Він буде довжиною 76,7 км і потужністю 150 тис куб. м на добу.

Третій водогін Марганець – Нікополь – Покров збудує "Ростдорстрой" за 2 млрд грн. Його довжина становитиме 40,9 км, а потужність – 102 тис куб. м на добу.

Окрім самих водогонів, замовник передбачив різні споруди на кшталт водозаборів та насосних станцій.

Ці три фірми є одними з найбільших ремонтників доріг в Україні. Вони увійшли в Топ-5 найбільших будівельних підрядників у "Прозорро" протягом 2022-2023 років. "Автострада" зайняла перше місце із сумою 46,78 млрд грн, "Автомагістраль-Південь" – третє місце із сумою 37,23 млрд грн, а "Ростдорстрой" – п’яте місце із сумою 22,39 млрд грн.