Росія не змогла вивести з Індії мільярди рупій від продажу нафти, їх довелося вкласти у індійську економіку

Перемовини з Індією, які тривали понад рік, про долю мільярдів рупій за російську нафту, що застрягли в країні, не завершилися успіхом. Жоден із варіантів, які просувала Росія, так і не вдалося реалізувати, тому було вирішено, що гроші російських компаній залишаться в Індії.

Про це повідомляє The Hundu Businessline із посиланням на високопоставлене обізнане джерело, передає enkorr.

Як повідомляється, виторг, що залишився в рупіях, обсяг якого оцінювався в мільярди доларів, буде інвестовано в індійську економіку.

Російським банкам, які відкрили рахунки в індійській валюті, включно з "Росбанком" і "Газпромбанком", дозволено вкладати рупії в цінні папери, а також великі інвестиційні проєкти.

Використання нафтових рупій

Рупії за нафту продовжують накопичуватись, але Росія більше не намагається їх вивести з країни. Розглядалися варіанти з конвертацією рупій у китайські юані чи дирхами ОАЕ, але наразі індійська валюта "із прибутком інвестується", розповів співрозмовник видання.

Серед проєктів, що фінансуються російськими грошима, – будівництво поїздів для залізниць Vande Bharat.

Спочатку російська влада сподівалася, що Центробанк Індії дозволить вивести рупії й торгувати ними на Мосбіржі.

Інший варіант полягав у тому, щоб купити на нафтові рупії індійські товари. У листопаді 2022 року делегація російських чиновників їздила в Нью-Делі й представила список із приблизно 500 товарів, які Індія могла б продавати в Росію. У січні 2023 року відбувся повторний візит, але розпочати процес не вдалося.

Наростивши імпорт російської нафти в 33 рази від початку війни і ставши другим за обсягами клієнтом російського нафтового бізнесу, Індія, як і раніше, практично не постачає товари в Росію.

Її експорт у 2023-2024 роках становив лише $4,26 млрд, тоді як імпорт із росії досяг $61,44 млрд.

Скільки накопичилося

Це створює дисбаланс взаємної торгівлі, яку через санкцію доводиться проводити в обхід світових валют. У результаті у російських компаній рупії збираються на індійських рахунках зі швидкістю $3 млрд на місяць, оцінював раніше Bloomberg Economics.

Зі слів джерела Reuters у російських банківських колах, на серпень минулого року сума, що "застрягла", досягала $39 млрд – майже десятої частини річних експортних доходів російської економіки. Російська влада стверджувала, що сума суттєво менша, але конкретних цифр не називала.