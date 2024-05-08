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Новини
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Фонд держмайна назвав найзбитковіші та найприбутковіші держпідприємства. Хто в списку?

фдму

Перша п’ятірка найзбитковіших державних компаній минулого року завдала державі збитків на понад 2 млрд грн. Фонд державного майна відзвітував про найбільші збитки п’яти державних компаній за підсумками 2023 року.

Як пише LIGA.net, найприбутковіше держпідприємство заробило на 855 млн грн менше, ніж принесло збитків найзбитковіше.

Хто найзбитковіший

Найбільші збитки, за даними Фонду держмайна, зафіксувано за результатами діяльності таких держкомпаній:

  • ПАТ "Центренерго" – 914,27 млн грн,
  • АТ "Одеський припортовий завод" – 395,79 млн грн,
  • ПАТ "Сумихімпром" – 328,69 млн грн,
  • АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" – 274,2 млн грн
  • ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" – 203,73 млн грн.

Хто найприбутковіший

Лідерами з прибутковості стали:

  • АТ "Енергетична компанія України" – 59,76 млн грн,
  • ДП "Морський торговельний порт Усть-Дунайськ" – 17,25 млн грн,
  • ПрАТ "Індар" – 16,67 млн грн,
  • ПрАТ "Харківенергозбут" – 12,35 млн грн,
  • ДП "Управління відомчої воєнізованої охорони" – 6,92 млн.

Приватизація

У Фонді держмайна вважають, що вирішити проблему збитковості та накопичення боргів може приватизація державних і комунальних підприємств.

Згідно з планами уряду, у держвласності залишиться лише 100 підприємств. Близько 3 тис. держпідприємств планують передати до Фонду державного майна, а той – виставити їх на приватизацію або ліквідувати.

Як повідомлялося, за результатами січня-березня від приватизації в держбюджет України вже надійшло понад 650 млн грн.

За перший квартал 2023 року держбюджет отримав від приватизації 902 млн грн. У Фонді держмайна зазначали, що це найкращий показник за останні 10 років.

Автор: 

підприємство (91) збитки (1125) ФДМУ (1364)


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"Нафтогаз" отримав за рік прибуток на 23 мільярди гривень

Джерело: https://biz.censor.net/n3488153

Чи "ето другоє"?
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08.05.2024 18:26 Відповісти
Все так, але "єто правільноє другое для правільних людей"
Такого поняття, як "підняти тарифи до економічно обгрунтованих" в жодній нормальній країні не існує, але у нас це означає мати рентабільність не менше 200%.
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08.05.2024 18:52 Відповісти
у нас "економічно обгрунтованими" вважають такі ж такрифи як в ЄС, хоча там вони теж різні, а іншого обгрунтування у них немає.
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08.05.2024 21:39 Відповісти
Брехня ! Саме прибуткове - ОП ! За ним іде генеральна прокуратура ! Далі - самі знаєте...
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08.05.2024 18:40 Відповісти
Як може підприемстово, наприклад Одеский припортовий чи Сумихімпром бути збитковими? коли вони працюють на давальницькій сировині виробляючи міндобрива для сільгоспгосподарства, - питання риторичне все поїли довгоносики починаючи з Фірташа - хай їх вдаве і ФДМ який повинен управляти і приносити дивиденди народу вирішили : - У Фонді держмайна вважають, що вирішити проблему збитковості та накопичення боргів може приватизація державних і комунальних підприємств. Джерело: https://biz.censor.net/n3488430
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08.05.2024 18:42 Відповісти
Вони що, з дуба впали? Центренерго... Від нього бодай щось залишилось іще, крім руїн? З чого прибуток робити, коли необоротні активи - металобрухт? Або "ОПЗ". Він же ж заробляв від аміаку, що йшов із рашки через донбас. І як приватизація вирішить проблеми? Мозок у ФДМУ є, чи так, аби щось доповісти?
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08.05.2024 18:55 Відповісти

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