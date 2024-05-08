Фонд держмайна назвав найзбитковіші та найприбутковіші держпідприємства. Хто в списку?

Перша п’ятірка найзбитковіших державних компаній минулого року завдала державі збитків на понад 2 млрд грн. Фонд державного майна відзвітував про найбільші збитки п’яти державних компаній за підсумками 2023 року.

Як пише LIGA.net, найприбутковіше держпідприємство заробило на 855 млн грн менше, ніж принесло збитків найзбитковіше.

Хто найзбитковіший

Найбільші збитки, за даними Фонду держмайна, зафіксувано за результатами діяльності таких держкомпаній:

ПАТ "Центренерго" – 914,27 млн грн,

АТ "Одеський припортовий завод" – 395,79 млн грн,

ПАТ "Сумихімпром" – 328,69 млн грн,

АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" – 274,2 млн грн

ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" – 203,73 млн грн.

Хто найприбутковіший

Лідерами з прибутковості стали:

АТ "Енергетична компанія України" – 59,76 млн грн,

ДП "Морський торговельний порт Усть-Дунайськ" – 17,25 млн грн,

ПрАТ "Індар" – 16,67 млн грн,

ПрАТ "Харківенергозбут" – 12,35 млн грн,

ДП "Управління відомчої воєнізованої охорони" – 6,92 млн.

Приватизація

У Фонді держмайна вважають, що вирішити проблему збитковості та накопичення боргів може приватизація державних і комунальних підприємств.

Згідно з планами уряду, у держвласності залишиться лише 100 підприємств. Близько 3 тис. держпідприємств планують передати до Фонду державного майна, а той – виставити їх на приватизацію або ліквідувати.

Як повідомлялося, за результатами січня-березня від приватизації в держбюджет України вже надійшло понад 650 млн грн.

За перший квартал 2023 року держбюджет отримав від приватизації 902 млн грн. У Фонді держмайна зазначали, що це найкращий показник за останні 10 років.